ניצחון הדמוקרטים בשני בתי הקונגרס נתן לוול סטריט סיבה לקנות כמעט הכול, חוץ משבבים. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) ירד אתמול ב-3% והיום צונח ב-9%, ומעמיד את מניות השבבים בדרך לשבוע הגרוע ביותר שלהן מאז מפולת המכסים באפריל 2025. שמן למדורה התווסף אחרי שתחזית קוואלקום לרבעון הבא אכזבה.

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גם וושינגטון מוסיפה ללחץ. הסנאטור ברני סנדרס וחברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז קידמו הקפאה על הקמת מרכזי נתונים חדשים ל-AI, ומפלגתם שולטת עכשיו בשני הבתים. במקביל, תעודת הסל SMH נשברה מתחת לרמת 520 דולר, שמייקל הרטנט מבנק אוף אמריקה הגדיר כרמה שהשוורים בשבבים חייבים להחזיק.

כריס מרפי מקבוצת Susquehanna International אמר כי הרוטציה החוצה ממניות השבבים משקפת חששות גוברים בנוגע לקצב ההשקעות בבינה מלאכותית ולמקורות המימון שלהן, על רקע האפשרות להידוק הרגולציה בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות. זאת, אף שהחברות ממשיכות להציג תוצאות כספיות חזקות ושווי המניות כבר עבר תיקון משמעותי.

עם זאת, מרפי אינו סבור שהניצחון הדמוקרטי יסכן את הקמת תשתיות ה-AI. לדבריו, לנשיא עדיין יש סמכות להטיל וטו על חקיקה, וחוות שרתים מייצרות מקומות עבודה והכנסות ממסים.

אייבס: לא הגענו לתחתית, לי: תגובת יתר

דן אייבס, שותף ב-Yorkville Ives ואחד השוורים הבולטים בטכנולוגיה, אמר לבלומברג שהמשקיעים נמצאים ב"תקופת מבחן" לטרייד הטכנולוגי. לדבריו, אחרי ירידה של כ-30% מהשיא, למניות השבבים צפויה ירידה נוספת של 10%-12%, ורק ברמות האלה כדאי לשקול מחדש את המגזר. הוא רואה טלטלה בחברות הזיכרון, באינטל, בפרסום ובתוכנה. עם זאת, לדעתו השקעות ההון של ענקיות הענן ושימושי ה-AI של פלנטיר עדיין תומכים, ויסודות ה-AI יוכיחו את עצמם בסופו של דבר.

לעומתו, טום לי, מייסד שותף וראש המחקר של Fundstrat, הציג בראיון ל-CNBC עמדה הפוכה. לדבריו מדובר בתגובה אינסטינקטיבית, ו"טרייד ה-AI חי וקיים". לי טוען שהשימוש הגובר ב-AI יהפוך שוב את כוח המחשוב למצרך נדיר, ושהמדינות ימשיכו לחזר אחרי ההשקעות וההכנסות ממרכזי הנתונים. לקראת סוף השנה הוא צופה שקרנות הגידור יחזרו לטכנולוגיה, ושהמגזר יכול לעלות ב-20% מהרמות הנוכחיות.

גם ב-UBS מנסים להרגיע את המשקיעים. אולריקה הופמן-בורצ'רדי, מנהלת השקעות ראשית ב-UBS Wealth Management, ממליצה להישאר מושקעים בתיק מניות מגוון. לדבריה, רווחי החברות החזקים, הצמיחה הכלכלית העמידה והביקוש האיתן לתשתיות בינה מלאכותית ממשיכים לתמוך בתחזית החיובית של הבנק.

גם בקנט פונג מקרן Fundstrat Global Advisors מזכירים כי הביקוש לחוות שרתים ולתשתיות AI עדיין עולה על יכולת האספקה של החברות בענף. הוא הזכיר כי בעבר חששו משקיעים כי מגבלות על מכירת שבבים מתקדמים של אנבידיה ללקוחות בסין יפגעו בביצועיה, אך בפועל הביקוש לשבבים היה גבוה כל כך מיכולת הייצור של החברה, עד שהמגבלות לא שינו את התמונה באופן מהותי.