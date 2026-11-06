ההיסטריה וההיסטוריה בוול סטריט: מה צפוי למשקיעים בהמשך?

כ־2.5 טריליון דולר נמחקו אתמול משוויין של החברות במדד נאסד"ק 100, במה שהפך לאחד מימי המסחר הקשים בוול סטריט בשנים האחרונות. מדד הנאסד"ק צנח ב־5.52% והשלים ירידה של יותר מ־11% מהשיא שקבע בחודש שעבר, ובכך נכנס רשמית לטריטוריה של תיקון. מדד S&P 500 איבד 4.36%, והדאו ג’ונס נפל ב־3.44%, כשהמדדים מוחקים את העליות שנרשמו יום קודם לכן בעקבות תוצאות בחירות האמצע בארה"ב.

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את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה והשבבים. אנבידיה , שהפכה לסמל מהפכת הבינה המלאכותית, איבדה יותר מ־9% משווייה, AMD צללה בכ־17%, ומדד מניות השבבים של פילדלפיה צנח ביותר מ־12%. גם ענקיות הטכנולוגיה האחרות לא נותרו חסינות: מטא איבדה כ־4%, ואמזון ואלפאבית ירדו בכ־2.2% כל אחת. לפי רויטרס, בסך הכול נמחקו ביום המסחר כ־3 טריליון דולר משוויין של החברות במדד S&P 500.

במקביל, הפחד חזר לוול סטריט בעוצמה. מדד התנודתיות VIX, המכונה גם "מדד הפחד" ומשקף את התנודתיות הצפויה בשוק המניות על בסיס מחירי האופציות, זינק במהלך המסחר לשיא של שמונה חודשים, 28.36 נקודות, וננעל ברמה של 28.18 נקודות. לפי רויטרס, זו הייתה העלייה התוך־יומית החדה ביותר במדד זה יותר מ־18 חודשים, מאז טלטלת המכסים של הנשיא דונלד טראמפ באפריל 2025.

"אתמול הייתה תחושה שאיש אינו זקוק להגנה, והיום כולם אומרים: אלוהים אדירים, אנחנו צריכים אותה", אמר לרויטרס סטיב סוסניק, האסטרטג הראשי של Interactive Brokers.

הטריגר לטלטלה היה הניצחון הגורף של הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב, שהעניק להם שליטה בשני בתי הקונגרס. הישגי המפלגה במדינות שבהן מתוכננות השקעות ענק בחוות שרתים עוררו חשש מהחמרת הרגולציה ומהגבלות על הקמת מתקנים חדשים, שעלולות לפגוע בביקוש לשבבים ולתשתיות בינה מלאכותית.

19 מתוך 19: מה מלמדת ההיסטוריה?

למרות הירידות החדות, ההיסטוריה מספקת למשקיעים סיבה מסוימת לאופטימיות. לפי נתונים היסטוריים של JPMorgan Asset Management, מאז 1950 נרשמו בארה"ב 19 מערכות בחירות אמצע, ובכולן מדד S&P 500 היה גבוה יותר שנה לאחר הבחירות. התשואה הממוצעת בתקופות הללו עמדה על כ־15%.

גם הנאסד"ק מציג דפוס דומה. פרנק קפלרי, מייסד חברת המחקר CappThesis, מצא כי ב־12 מתוך 13 מערכות בחירות האמצע שנערכו מאז 1974, המדד היה גבוה יותר כעבור שנה. עם זאת, הוא מזהיר כי הדרך להתאוששות עלולה להיות רצופה בטלטלות.

"ההסתייגות היא שהדרך לשם עלולה להיות תנודתית", אמר קפלרי ל־CNBC. כדוגמה הוא מציין את שנת 2018, אז זינק הנאסד"ק ביום שלאחר ניצחון הדמוקרטים בבית הנבחרים, אך בדצמבר של אותה שנה נרשמו ירידות חדות. למרות זאת, שנה לאחר הבחירות היה המדד גבוה בכ־15%.

גם בחינת אירועי התיקון בנאסד"ק בעשור האחרון מספקת פרספקטיבה מעניינת. לפי ניתוח שפורסם ב־CNBC, בשלושת החודשים שלאחר נקודת השפל של התיקון עלה המדד בממוצע ב־9.41%, ובששת החודשים שלאחריה ב־17.03%. עם זאת, בחלק מהאירועים, ובהם בשנים 2018, 2020, 2022 ו־2025, נמשכו הירידות גם בחודש שלאחר הכניסה לתיקון. שנת 2022 הייתה חריגה גם בכך שההתאוששות לא הגיעה בתוך חצי שנה.

המשמעות היא שההיסטוריה אמנם מצביעה על נטייה להתאוששות, אך אינה מבטיחה שהשפל הנוכחי כבר מאחורינו.