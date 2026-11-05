מזינוק חד ל"פאניקה אמיתית": מה קרה בוול סטריט ב-24 שעות?

הטלטלה בוול סטריט מסרבת להירגע, אך הכיוון התהפך ב-180 מעלות. יממה בלבד לאחר שתוצאות בחירות האמצע בארה"ב שלחו את מדד הדאו ג'ונס לזינוק היסטורי של למעלה מ-1,500 נקודות, המציאות טפחה על פני המשקיעים. המסחר הערב מתאפיין בגל מכירות אגרסיבי, כאשר הדאו ג'ונס צולל ביותר מ-1,100 נקודות - הפעם הראשונה מזה 19 חודשים שבה נרשמות תנודות כה קיצוניות בכיוונים מנוגדים יום אחר יום. מדד ה-S&P 500 מאבד מעל ל-3% ביומו הגרוע ביותר מאז אפריל 2025. אך המוקד האמיתי של הסערה נמצא במדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה, שצונח בכמעט 5% ומשלים בכך ירידה של יותר מ-10% משיא כל הזמנים שקבע באוקטובר. מדד הפחד (VIX) מגיב בהתאם ומזנק בשיעור חד של כ-40%.

● שני אנליסטים מפורסמים, שתי תחזיות מנוגדות: האם מניות השבבים בדרך לקאמבק או למפולת?

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סטיב סוסניק, האסטרטג הראשי ב-Interactive Brokers, מסביר את תנועת המטוטלת החריפה: "בהחלט הלכנו רחוק מדי ומהר מדי אתמול. הפומו שיחק תפקיד מרכזי בעליות. היום, זה פשוט יום מכוער וחסר רחמים". קית' ביוקנן מ-Globalt Investments מחזק את הדברים, ומציין כי הראלי של אתמול נבע בעיקר מתחושת הקלה, בעוד שהיום השוק מתרכז באכזבה מהדוחות הכספיים, ובמיוחד מהתחזית החלשה שסיפקה יצרנית השבבים קוואלקום , שהאיצה את המשך הרוטציה הרחק מסקטור ה-AI. אז מה בדיוק קורה כעת בשווקים? גלובס עושה סדר.

האם הנאסד"ק נכנס ל"תיקון", ומה המשמעות של זה?

כן. עם צלילה יומית של כ-4%, מדד הנאסד"ק משלים ירידה של יותר מ-10% משיא כל הזמנים שקבע רק בחודש אוקטובר. 'תיקון' (Correction) במונחי וול סטריט מוגדר כירידה של 10% ומעלה מהשיא האחרון של המדד.

זו הפעם הראשונה מאז חודש מרץ השנה שהנאסד"ק נכנס לטריטוריה זו, נתון המצביע על שינוי מהיר ודרמטי בסנטימנט של המשקיעים, שבורחים כעת מסיכון טכנולוגי לטובת אפיקים דפנסיביים יותר.

מה הוביל לגל המכירות האגרסיבי דווקא היום, וכיצד הבחירות משפיעות על חוות השרתים?

הזרז המרכזי למפולת טמון בתוצאות בחירות האמצע. המהפך הדמוקרטי בקונגרס, לצד שורת הצבעות מקומיות ברחבי ארה"ב שבהן התנגדו אזרחים ברוב מוחץ להקמת חוות שרתים ענקיות משיקולי איכות הסביבה ומחירי חשמל - עוררו דאגה עמוקה בקרב המשקיעים. השוק החל לתמחר האטה משמעותית, עיכובים בירוקרטיים ועלויות גואות בפריסת תשתיות ה-AI במדינות מפתח כמו טקסס, אוהיו ופנסילבניה. החשש הוא שאם יחמירו צווארי הבקבוק בהקמת חוות שרתים, קצב ההזמנות של מעבדים גרפיים ורכיבי זיכרון ייפגע ישירות.

מייקל אורורק, אסטרטג שוק ראשי ב-JonesTrading, מתריע כי ההאטה בחוות השרתים בעקבות השינוי הפוליטי תהיה אמיתית, ותחזיות הרווח שעמדו בבסיס התמחורים הגבוהים כבר אינן תקפות. סמיר סמאנה מ-Wells Fargo מחדד: "אם אי אפשר לבנות חוות שרתים במקומות כמו טקסס, אוהיו וג'ורג'יה, איך בדיוק יבנו קיבולת מחשוב?".

טום פורטה מ-Maxim Group מוסיף כי מועמדים משתי המפלגות נבחרו על רקע חשש הבוחרים מאינפלציה במחירי החשמל, וקצין המחקר קווין קסידי מ-Rosenblatt Securities מסכם: "משקיעים פשוט מתעבים אי-ודאות".

מדוע פוקעת סבלנותם של המשקיעים לגבי השקעות העתק ב-AI?

מעבר למכשולים הרגולטוריים, נרשמת שחיקה בסבלנות השוק כלפי הוצאות העתק על תשתיות AI, שאינן מניבות רווח מיידי. דוחות ענקיות הטכנולוגיה בשבועות האחרונים הראו זינוק בהוצאות ההוניות, אך התשואה מתמהמהת והרווחיות נשחקת. ברמות התמחור הגבוהות, השוק אינו סלחני לפספוסים, כפי שהוכיחו התגובות החריפות לתחזיות המאכזבות של קוואלקום ו-Arm .

דניאל אייבס מ-Yorkville Ives מעריך כי תהליך הקמת תשתיות ה-AI יהיה כעת איטי וארוך משמעותית מכפי שהעריכו עד כה. להערכתו, החברות שיפרוחו בסביבה החדשה הן אלו שיוכלו להציג שימושים מוחשיים ב-AI ותשואה אמיתית על ההשקעה (ROI), ולא בהכרח יצרניות השבבים שרק מספקות את התשתית. אל אלו מצטרפת סביבת הריבית הגבוהה בארה"ב, כאשר נתוני מאקרו עיקשים ותשואות אג"ח עולות ממשיכים ללחוץ על מכפילי הרווח הטכנולוגיים.

מדוע סקטור השבבים הוא הנפגע העיקרי, ומהם המספרים מאחורי הקריסה?

סקטור השבבים מתפקד כ"קנרית במכרה הפחם" של מהפכת ה-AI. הירידות בסקטור מגיעות לשיאים שליליים: מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) התרסק ב-11.3% במהלך יום המסחר - הצלילה היומית הגדולה ביותר שלו מאז מרץ 2020.

הסיבה המרכזית לפגיעה הממוקדת היא "התעייפות המשקיעים" מהבטחות על נייר. התמחור של יצרניות כמו אנבידיה, AMD ומיקרון התבסס על הנחה שקצב ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית ימשיך לזנק בקו ישר (AI Capex). אולם כעת, המשקיעים מבינים שיש פער משמעותי בין ההייפ לבין המציאות בשטח, הדוחות האחרונים המחישו שהחברות הרוכשות את השבבים מוציאות הון עתק על פיתוח תשתיות, אך ההכנסות החוזרות והשימושים המסחריים (ROI) מתעכבים. במקביל, חברות כמו קוואלקום ו-Arm פרסמו תחזיות רווח חלשות להמשך השנה, מה שהצית חרדה לגבי מחזור המכירות הקרוב. כאשר הסנטימנט הכללי בשוק דורש תוצאות כאן ועכשיו, מניות השבבים שגילמו ציפיות להחזר עתידי מהיר - משלמות את המחיר הכבד ביותר.

אילו מניות בולטות במיוחד בירידות השערים?

הנפילות מתרכזות בראש ובראשונה במניות השבבים והתשתיות המקושרות ל-AI ולחוות שרתים, שמציגות צלילות חדות ודו-ספרתיות. סנדיסק מתרסקת בכ-20%, ומניות כמו מיקרון טכנולוג'י , AMD , ווסטרן דיגיטל וסיגייט טכנולוג'י מאבדות בין 11% ל-16% מערכן.

גם ענקית השבבים אנבידיה , סמל מהפכת ה-AI, צוללת בכ-7%-9%, מוחקת למעלה מטריליון דולר משוויה מאז תחילת אוקטובר, ועוברת לראשונה לתשואה שלילית מתחילת השנה. אינטל מציגה ירידה של כ-8%.

בנוסף, מניות תשתית ענן חדשות (Neoclouds) דוגמת קורוויב ונביוס גרופ צונחות בשיעורים דו-ספרתיים. קבוצת "שבע המופלאות" סופגת מכה קשה, ובראשה טסלה שמאבדת מעל 10% וגוררת עמה מטה את ענקיות הטכנולוגיה האחרות (מיקרוסופט , אפל , גוגל ואמזון ). ג'יי האטפילד, מנכ"ל Infrastructure Capital Advisors, מתאר את המתרחש כ"פאניקה אמיתית", כשהוא מדגיש כי האירוע סובב ב-100% סביב מניות השבבים וההאטה הפוטנציאלית בסחר בבינה מלאכותית.

לאן בורח הכסף בזמן גל המימושים בטכנולוגיה?

בעוד סקטור הטכנולוגיה חווה מפולת, השוק הרחב חווה "רוטציה" קלאסית. המשקיעים מעבירים הון לחוף מבטחים בסקטורים דפנסיביים כמו מוצרי צריכה בסיסיים, אנרגיה ושירותים ציבוריים, שדווקא רושמים עליות. חלק מההון זורם לחברות ערך מסורתיות ב-S&P 500; בעמוד הטלגרם של "הראל" ציינו כי על אף התנודתיות הגבוהה, כ-300 מניות במדד ה-S&P 500 נסחרו בירוק, עדות למעבר של משקיעים לחברות המחלקות דיבידנדים.

כריס מרפי מ-Susquehanna מסביר כי הרוטציה מחוץ ליצרניות השבבים משקפת את הדאגה מקצב המימון של השקעות ה-AI לאור סיכוני הרגולציה, וזאת על אף שרווחי החברות בפועל נותרו עמידים. בנוסף, גם סחורות מסורתיות כמו זהב וכסף נהנות מהבריחה מסיכון ומחירי המתכות היקרות ממשיכים לטפס.

האם מהפכת הבינה המלאכותית נמצאת בסכנה בטווח הארוך?

למרות התמונה הקודרת בטווח הקצר מורגשת ה"פאניקה", מומחי השקעות ואנליסטים בכירים (כמו בג'יי. פי מורגן) מעריכים כי מהפכת הבינה המלאכותית לא נעצרה, אלא פשוט עוברת לשלב התבגרות הכרחי. האסטרטגים ג'ורדן ג'קסון וסטפני אליאגה מ-JPMorgan Asset Management מאמינים כי בום ה-AI יישאר על המסלול, ואין בכוונת הקונגרס לחסל תעשייה שמייצרת מקומות עבודה והכנסות ממסים. עם זאת, הם מזהירים כי התרחיש הסביר הוא שבשנים הקרובות פריסת התשתיות והפיתוח יהפכו ליקרים יותר, איטיים יותר ובעלי אופי מרוכז משמעותית מכפי שהמשקיעים קיוו.

בוב אדוארדס מ-Edwards Asset Management מציע נקודת מבט מרגיעה דומה: אין סיבה לדאגה מהותית מהניצחון הדמוקרטי בכל הנוגע לבניית תשתיות ה-AI בטווח הארוך. הוא מזכיר כי לנשיא עדיין עומדת זכות הווטו, וכי חוות השרתים מביאות עמן יתרונות כלכליים רחבים. "ה-AI כאן כדי להישאר", הוא מסכם, "אך הדרך לשם צפויה להיות תנודתית".