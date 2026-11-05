הסיבה מאחורי הראלי האדיר שנרשם אמש בוול סטריט

וול סטריט רשמה אתמול ראלי מרשים בעקבות הניצחון הגורף של הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב, אבל נראה שהסיבה לעליות לא הייתה עצם תוצאות הבחירות, אלא גם מה שלא קרה אחריהן: הנשיא דונלד טראמפ לא ערער על התוצאות, ובמקום זאת הודיע כי הוא מקבל אותן ומוכן לשתף פעולה עם הדמוקרטים.

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מדד הדאו ג’ונס זינק בכ-3%, מדד S&P 500 עלה ב-1.6% והנאסד"ק הוסיף 1.4%. אלא שהתגובה הראשונית בשווקים הייתה הפוכה לחלוטין: החוזים העתידיים צנחו תחילה ורק לאחר שטראמפ הכיר בתוצאות הבחירות החלו להתאושש ומחקו את הירידות.

"ההכרה של טראמפ בניצחון הדמוקרטים והנכונות שהביע לשתף פעולה עם האופוזיציה סייעו לעליות בשווקים, על רקע התקווה שניתן יהיה להימנע מערעור על התוצאות ומהחרפת הקיטוב הפוליטי", אמר ל-CNBC תומאס המפל, כלכלן בכיר ב-Generali Investments.

החשש מתרחיש שבו טראמפ יסרב להכיר בהפסד ליווה את המשקיעים עוד לפני הבחירות. סקר שערכה CNBC בקרב מנהלי השקעות, אסטרטגים וכלכלנים העלה כי 63% מהם ראו באי-ודאות ממושכת בעקבות ערעורים משפטיים על התוצאות סיכון לשווקים. שיעור המשיבים שראו בכך סיכון משמעותי הוכפל מ-7% ל-14%.

כעת, כשהחשש הזה התפוגג לפחות לעת עתה, המשקיעים מקווים גם לשינוי בסביבת קבלת ההחלטות בוושינגטון, ויש גם הקשר ישראלי. "שוק המניות חוגג את נכונותו של טראמפ לעבוד עם הקונגרס החדש ואת האפשרות שהממשל לא יתקוף שוב באיראן באופן מיידי", אמר לבלומברג לואיס נבלייר, מנהל ההשקעות הראשי ב-Navellier & Associates.

מה מלמדת ההיסטוריה

גם ההיסטוריה משחקת לטובת המשקיעים: לפי נתונים שאסף מורגן סטנלי ופורסמו בבלומברג, מאז 1982 מניות החברות הגדולות בארה"ב עלו בממוצע בכ-15% בחצי השנה שלאחר בחירות האמצע, ובכ-22% בשנה שלאחריהן.

עם זאת, לא כולם משוכנעים שהראלי יימשך. אלכס אלטמן מברקליס הזהיר כי הבחירות אינן פותרות את השאלות המרכזיות שמכבידות על השוק, ובראשן התשואה על השקעות הענק בבינה מלאכותית ועלויות המימון שלהן.

ויש גם את טראמפ עצמו. "אני חושב שהוא ינסה לעשות ולומר את הדבר הנכון, אבל בשתיים לפנות בוקר הוא עלול לשנות את דעתו", אמר ל-CNBC ג’יי וודס, אסטרטג השווקים הראשי ב-Freedom Capital Markets. "הוא גורם בלתי צפוי".

לדבריו, אף שהזינוק בשווקים מעודד, עדיין קיימים סיכונים משמעותיים, ובהם הלחצים האינפלציוניים הנובעים מהמלחמה במזרח התיכון. "אסור לתת ליום אחד להגדיר שנה שלמה", הזהיר. "עדיין יש לא מעט סוגיות שצריך לפתור".