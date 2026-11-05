יממה בלבד אחרי שהמשקיעים חגגו את ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב, העליות בוול סטריט נמחקות במהירות. לפי בלומברג, נכון לשעה 12:00 בניו יורק (19:00 שעון ישראל), מדד S&P 500 יורד בכ־3.3%, נאסד"ק 100 צולל ב־5.1% והדאו ג'ונס מאבד 2.5%. מדד הנאסד"ק המשולב נכנס לטריטוריית תיקון, לאחר שאיבד יותר מ־10% מהשיא שקבע באוקטובר, ומדד S&P 500 והנאסד"ק בדרך ליום המסחר הגרוע ביותר מאז טלטלת המכסים באפריל 2025.

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אלא שהפעם הירידות אינן מוגבלות לתעשיית הבינה המלאכותית. לפי נתוני המסחר, 421 מתוך 503 המניות בטבלת S&P 500, כ־84%, נסחרות בירידות, ו־92 מהן מאבדות לפחות 5%. מבין הסקטורים במדד, רק מוצרי הצריכה הבסיסיים, הבריאות והאנרגיה מפגינים עמידות. ממניות השבבים וענקיות הטכנולוגיה, דרך הבנקים והתעשייה ועד למניות הצמיחה והקריפטו, המשקיעים מצמצמים חשיפה לשורה ארוכה של נכסים.

הירידות החדות אינן נובעות מגורם יחיד: חדשות שליליות פגשו שוק שכבר היה רגיש לתמחור הגבוה של מניות הצמיחה, ומכירות של משקיעים גדולים עשויות להעצים את הלחץ ולהפיץ אותו גם לענפים אחרים.

אז מה גרם לירידות, ומדוע הן התפשטו כמעט לכל השוק?

הפוליטיקה: האיום על מנוע הצמיחה של וול סטריט

אחד הטריגרים המרכזיים לירידות הוא תוצאות הבחירות בארה"ב. ניצחון הדמוקרטים בשני בתי הקונגרס, שבהם ישלטו החל מינואר, ובמדינות שבהן מתוכננות השקעות ענק במרכזי נתונים, העלה חשש מהידוק הפיקוח על תעשיית ה- AI.

החשש בולט במיוחד בטקסס, שבה נבחרה למושלת ג'ינה הינוחוסה, שקראה להקפאת בנייתם של מרכזי נתונים חדשים. "השוק מתחיל לתמחר רגולציה נוספת נגד מרכזי נתונים מהמדינה הגדולה ביותר בתחום", אמר לבלומברג אסטרטג בוולס פארגו.

המשמעות אינה מוגבלת למרכזי הנתונים עצמם. הקמתם דורשת שבבים, שרתים, ציוד חשמל, מערכות קירור ותשתיות תקשורת. אם קצב הבנייה יאט, ההשלכות עלולות להגיע לכל שרשרת האספקה. ואכן, לצד נפילות של יותר מ־10% בחלק מיצרניות השבבים, נרשמו ירידות דו־ספרתיות גם אצל ספקיות ציוד ותשתיות.

עם זאת, האיום הרגולטורי עדיין רחוק מלהיות עובדה מוגמרת. בזרוע ניהול ההשקעות של ג'יי.פי מורגן מציינים כי ניסיונות להקפיא הקמת מרכזי נתונים ברמת המדינות התקשו עד כה להפוך לחוק. להערכתם, ההתרחבות בענף ה- AI צפויה להימשך, אך עשויה להפוך לאיטית, יקרה ומרוכזת יותר.

השאלה שמטרידה את המשקיעים: האם התחזיות עדיין מציאותיות?

הבחירות לא יצרו את החששות מאפס. כבר בשבועות האחרונים גברה הספקנות לגבי השווי הגבוה של מניות הטכנולוגיה והתשואה על השקעות הענק ב- AI.

"המשקיעים לא יודעים איפה התחזיות יתייצבו, ולכן הם מורידים סיכון עד שתחזור הבהירות, וזה לא יקרה בקרוב", אמר לבלומברג אסטרטג בשוק. כשמניה מתומחרת על בסיס צמיחה מהירה במשך שנים, גם ספק קטן לגבי קצב הצמיחה יכול לגרור ירידה חדה במחירה.

הדוחות האחרונים החריפו את הלחץ. קוואלקום החטיאה את התחזיות במכירות מעבדי הסמארטפונים, ותחזית Arm לא עמדה בציפיות הגבוהות של המשקיעים. במקביל, ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות להזרים סכומי עתק לתשתיות AI, חלקם באמצעות גיוסי חוב, מבלי שהשאלות לגבי התשואה העתידית על ההשקעות הללו נעלמו. הלחץ ניכר גם בשוק החוב: לפי רויטרס, עלות הביטוח מפני חדלות פירעון של CoreWeave, שבונה מרכזי נתונים, הגיעה לשיא.

למה גם הבנקים, התעשייה ומניות הצמיחה נופלים?

כאן נכנס לתמונה המנגנון הרחב יותר של השוק. כאשר משקיעים חוששים מהאטה או מירידות נוספות, הם לא בהכרח מוכרים רק את החברות שנמצאות במוקד החדשות. לעיתים הם מקטינים את הסיכון הכולל בתיק ההשקעות.

כך, במקביל לנפילות באנבידיה, AMD ומיקרון, גם ענקיות כמו מיקרוסופט, אפל ואמזון נסחרות בירידות. בגזרת הפיננסים, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי מאבדות כ־6%, וגם מניות תעשייה מרכזיות כמו קטרפילר והאניוול נחלשות.

אין פירוש הדבר שהרגולציה על מרכזי נתונים מאיימת ישירות על כל החברות הללו. הירידות עשויות לשקף גם חשש רחב יותר מהצמיחה הכלכלית, מהתמחור בשוק ומצמצום החשיפה למניות בכלל.

מניות צמיחה תנודתיות נפגעות במיוחד בסביבה כזו. טסלה צונחת ביותר מ־10% על רקע הסיכון הפוליטי לחברות של אילון מאסק, שבסיסן בטקסס. לצידה נרשמות ירידות חדות במניות תוכנה כמו קראודסטרייק ופאלו אלטו, ובמניות הקשורות לקריפטו כמו קוינבייס ורובינהוד . רבות מהן רגישות לשינויים בתיאבון לסיכון ולמחיר המימון, גם כאשר לא התרחש שינוי מיידי בפעילותן העסקית.

קרנות הגידור: כשהמכירות מתחילות להזין את עצמן

החששות הכלכליים אינם מסבירים לבדם את מהירות הנפילות. "קרנות הגידור מוכרות באגרסיביות בתחום הזה כבר שבועות", אמר לרויטרס אסטרטג בשוק. במילים אחרות, העליות אתמול אילצו חלק מהקרנות לסגור פוזיציות שורט, כלומר לקנות מניות שהימרו על ירידתן. היום התחדשו המכירות, כשהקרנות שבו לצמצם חשיפה ומינוף.

כך עלול להיווצר מעגל שמזין את עצמו: הירידות גורמות למשקיעים להקטין סיכון, המכירות לוחצות עוד על המחירים, ומשקיעים נוספים מצטרפים למהלך. זה עשוי להסביר חלק מההתפשטות המהירה של הירידות גם לחברות שלא פרסמו חדשות שליליות, אם כי אין ראיה שכל המכירות הרוחביות נובעות מצמצום מינוף.

הריבית עדיין גבוהה, והמשקיעים מחפשים מקלט

לצד הפוליטיקה והטכנולוגיה, סביבת המאקרו מוסיפה ללחץ. האינפלציה בארה"ב עדיין מעסיקה את הפדרל ריזרב , ולפי רויטרס הסוחרים מצפים שהבנק המרכזי יעלה את הריבית בחודש הבא, אחרי ההעלאה בספטמבר . ריבית גבוהה מייקרת את המימון ומכבידה במיוחד על חברות שהשווי שלהן מבוסס על רווחים עתידיים .

במקביל, מחירי הנפט חזרו לעלות על רקע אי־הוודאות סביב המלחמה עם איראן, והמשקיעים מפנים חלק מכספם לנכסים בטוחים יותר. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים ירדה במהלך המסחר, בעוד שהזהב והמטבעות שנחשבים למקלט התחזקו .

לצד זאת, לא כולם מספידים את טרייד ה-AI . מנהל השקעות שצוטט בבלומברג מזכיר שלנשיא עדיין יש וטו, ושמרכזי הנתונים מביאים מקומות עבודה והכנסות ממסים.

המבחנים הקרובים יהיו דוח התעסוקה האמריקאי שיתפרסם מחר, ודוחות אנבידיה ב־17 בנובמבר. בינתיים השאלה הגדולה היא אם גל המכירות משקף בעיקר צמצום מהיר של סיכונים ופוזיציות, או שהמשקיעים מתחילים לתמחר מחדש את הצמיחה שעליה התבססו העליות בוול סטריט בשנים האחרונות.