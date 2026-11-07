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שוק ההון והשקעות הנתון שישפיע על כיוון השווקים השבוע, והפרט החריג שמסתתר בו
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וול סטריט

הנתון שישפיע על כיוון השווקים השבוע, והפרט החריג שמסתתר בו

אחרי שבוע של ירידות חדות במניות הטכנולוגיה, המשקיעים ממתינים לפרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב ביום שלישי • דוח התעסוקה החזק הגביר את החשש מהעלאת ריבית נוספת, ונתון אינפלציה גבוה מהצפוי עלול להחריף את הלחץ בשווקים • אלא שהפעם יחסר בדוח אחד המספרים החשובים ביותר

שירות גלובס 18:36
צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

אחרי אחד השבועות הסוערים של השנה בוול סטריט, המשקיעים נערכים למבחן הבא: ביום שלישי הקרוב יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש אוקטובר, נתון שעשוי לקבוע אם ההתאוששות שנרשמה במסחר ביום שישי תימשך, או שהירידות יחזרו.

המדד מגיע ברגע רגיש במיוחד. הנאסד"ק נכנס בשבוע שעבר לטריטוריה של תיקון, לאחר שאיבד יותר מ־10% מהשיא שרשם באוקטובר. מניות הטכנולוגיה והשבבים ספגו ירידות חריפות, על רקע חששות מהשפעת ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע על ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית.

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כעת, תשומת הלב עוברת מהחברות הגדולות אל הכלכלה האמריקאית. דוח התעסוקה שפורסם ביום שישי הצביע על תוספת של 165 אלף משרות באוקטובר, הרבה מעל התחזיות. הנתון המחיש את עוצמתו של שוק העבודה, אך גם חיזק את החשש שהפדרל ריזרב יידרש להמשיך ולהעלות את הריבית כדי לבלום את האינפלציה.

לפי תחזית שפרסם U.S. Bank, מדד המחירים צפוי לעלות באוקטובר ב־0.4%, ואילו מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, צפוי לעלות ב־0.3%. נתון גבוה מהציפיות עלול להגביר את החשש מהידוק מוניטרי נוסף, להעלות את תשואות האג"ח ולהכביד על מניות הטכנולוגיה, הרגישות במיוחד לשינויים בציפיות הריבית.

אלא שהפעם צפוי לדוח מאפיין חריג: בשל היעדר נתוני השוואה מלאים מאוקטובר 2025, לא יפורסם שיעור האינפלציה השנתי הכולל. המשקיעים ייאלצו להסתמך במידה רבה יותר על השינוי החודשי ועל רכיבי המדד כדי להעריך אם לחצי המחירים מתגברים או נחלשים.

לפי נתוני LSEG שצוטטו ברויטרס, נכון ליום חמישי גילמו החוזים על ריבית הפד הסתברות של כ־65% להעלאת ריבית בדצמבר. הפתעה כלפי מעלה במדד עלולה לחזק את ההערכות להעלאות נוספות גם ב־2027.

"אם נקבל נתון גבוה, והשוק יתחיל לתמחר הידוק נוסף משום שנראה שהאינפלציה מאיצה, זה יהיה עוד משהו שהמשקיעים יצטרכו לספוג", אמר לרויטרס מרווין לו, אסטרטג המאקרו הגלובלי הבכיר בסטייט סטריט.

לצד נתוני האינפלציה, המשקיעים יעקבו בשבוע הבא גם אחר דוחות של חברות טכנולוגיה בהן אפלייד מטיריאלס וסיסקו. הדוחות עשויים לספק רמזים נוספים לגבי המשך ההשקעות העצומות בתשתיות AI, שהפכו בחודשים האחרונים לאחד ממוקדי החשש המרכזיים בשוק.