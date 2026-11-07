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סדרת כתבות הבורסה במומנטום שלילי. האם זו הזדמנות - ועוד כתבות על השווקים
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השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock
השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock

הבורסה במומנטום שלילי. האם מדובר בהזדמנות - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הבורסה בתל אביב ירדה במעל 15% משיאה האחרון ואנליסטים מעריכים האם הגיע הזמן לקנות את הירידות • הדולר זינק לשיא של כחצי שנה - האם מדובר בתיקון חולף או בשינוי מגמה? • תעשיית הקרנות סיכמה חודש חיובי, אך הקרנות המסורתיות רשמו פדיונות חריגים, ובשוק מסבירים שהמשקיעים עברו "לשבת על הגדר" • וגם: מנהל ההשקעות שאופטימי למרות הירידות בשווקים

ירידות בבורסה בתל אביב / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
הבורסה בת"א

מומחים מנסים להעריך למה הבורסה יורדת, ומתי זה ייגמר
נתנאל אריאל 05.11.2026
רביב כרמי, מנכ''ל אפסילון מקבוצת הפניקס / צילום: סטודיו פולית
תחזיות האנליסטים

מנהל ההשקעות שמזהה הזדמנות קנייה ומזהיר מסקטור אחד
נתנאל אריאל 03.11.2026
אילוסטרציה: Shutterstock
קרנות נאמנות | ניתוח

הקרנות שרשמו פדיונות חריגים באוקטובר והסיבה
איתן גרסטנפלד 03.11.2026
המחשבון

הנתונים שמראים אם כדאי לגדר את ההשקעות במט"ח מול הדולר
תומר ורון 05.11.2026
אילוסטרציה: Shutterstock
דולר שקל

קידומת 2 נראית רחוקה: הדולר מזנק לרמתו הגבוהה ביותר מסוף מרץ
תומר פדובה 04.11.2026