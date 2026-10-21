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בארץ ועדת הכספים אישרה הקלות במס למאות עמותות
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עמותות

ועדת הכספים אישרה הקלות במס למאות עמותות

ועדת הכספים אישרה הטבות מס למאות עמותות, וזאת למרות למרות התנגדות החרדים • עמותות חרדיות הושמטו מהרשימה בעקבות עמדת היועמ"שית, וגפני ופינדרוס התנגדו למהלך בדיון שהפך לעימות פוליטי

אסף זגריזק 13:41
יו''ר ועדת הכספים, ח''כ חנוך מילביצקי / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
יו''ר ועדת הכספים, ח''כ חנוך מילביצקי / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ועדת הכספים אישרה היום (ד') הקלות במס למאות עמותות למרות התנגדות חברי הכנסת החרדים. ההקלות שעליהן הצביעה הוועדה, ניתנות במסגרת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וכוללות עמותות שאינן מתוקצבות ישירות על ידי המדינה ובתחומים של רווחה וסעד, תרבות, דת, בריאות ועוד. על מנת לקבל אישור ניהול תקין נדרשות העמותות לשנתיים של פעילות ולאחר מכן הן יכולות להגיש בקשה לקבלת ההקלות.

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בהודעה שמסרה הוועדה, צוין כי עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא לא להכליל עמותות חרדיות שונות ברשימות על רקע מעמד תלמידי הישיבות המיועדים לשירות בצה"ל. יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי ציין שפשרה שהציע מנהל רשות המסים היא שינתן אישור זמני למשך תקופה של שלושה חודשים ולאחר מכן לדון ברשימות, ואולם המתווה לא היה מקובל על היועמ"שית ועל כן הובאו העמותות להצבעה ללא רשימת העמותות החרדיות המדוברות. חברי הכנסת משה גפני ויצחק פינדרוס התנגדו, והתפתח דיון פוליטי מטבע הדברים ימים לפני בחירות, ואולם בסופו של דבר הוועדה אישרה את הרשימה.