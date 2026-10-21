ועדת הכספים אישרה הקלות במס למאות עמותות

ועדת הכספים אישרה היום (ד') הקלות במס למאות עמותות למרות התנגדות חברי הכנסת החרדים. ההקלות שעליהן הצביעה הוועדה, ניתנות במסגרת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וכוללות עמותות שאינן מתוקצבות ישירות על ידי המדינה ובתחומים של רווחה וסעד, תרבות, דת, בריאות ועוד. על מנת לקבל אישור ניהול תקין נדרשות העמותות לשנתיים של פעילות ולאחר מכן הן יכולות להגיש בקשה לקבלת ההקלות.

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בהודעה שמסרה הוועדה, צוין כי עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא לא להכליל עמותות חרדיות שונות ברשימות על רקע מעמד תלמידי הישיבות המיועדים לשירות בצה"ל. יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי ציין שפשרה שהציע מנהל רשות המסים היא שינתן אישור זמני למשך תקופה של שלושה חודשים ולאחר מכן לדון ברשימות, ואולם המתווה לא היה מקובל על היועמ"שית ועל כן הובאו העמותות להצבעה ללא רשימת העמותות החרדיות המדוברות. חברי הכנסת משה גפני ויצחק פינדרוס התנגדו, והתפתח דיון פוליטי מטבע הדברים ימים לפני בחירות, ואולם בסופו של דבר הוועדה אישרה את הרשימה.