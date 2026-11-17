בצל המשבר החמור בתולדותיה, והתפטרותו של האיש שעומד בראשה ענקית השבבים אנבידיה מפרסמת הלילה (ג'), את דוחותיה הכספיים הראשונים בעידן שאחרי ג'נסן הואנג.

החברה דיווחה על הכנסות של 115 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־109.1 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב2.65 דולר, לעומת תחזית של 2.47 דולר למניה.

ההכנסות מתחום מרכזי הנתונים היו 107 מיליארד דולר, הצפי היה שיא של 101.85 מיליארד דולר.

בעקבות פרסום הדוחות מניית החברה עולה ב-2%, במסחר המאוחר.

היום שבר ג'נסן שתיקה והביע נכונות לחזור לתפקיד אם דירקטוריון החברה יבקש ממנו לעשות זאת. בהצהרה פומבית ראשונה מאז פרישתו בשבוע שעבר, אמר הואנג כי אם הדירקטוריון יחליט שחזרתו היא לטובת בעלי המניות, העובדים, החברה וארה"ב - הוא ישמח להיענות לבקשה ולשוב לתפקיד.

"מאז עזיבתי קיבלתי גל של פניות מעובדי אנבידיה, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות שקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל", כתב הואנג. לדבריו, "אם הדירקטוריון יחליט שחזרתי היא לטובת החברה, אכבד את הקריאות הללו ואשוב לתפקיד".

עם זאת, לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", דירקטוריון אנבידיה אינו שוקל בשלב זה להחזיר את הואנג לתפקיד, למרות הלחץ הגובר מצד עובדים ומשקיעים. במקביל, עובד בכיר בחברה, נאדר חליל, מנהל תחום טכנולוגיות למפתחים, שלח מכתב ליו"ר הדירקטוריון הארווי ג'ונס ובו הזהיר מפני אובדן כוח אדם שאינו ניתן להחלפה. לדבריו, מערך המחשוב המתקדם ושוק הבינה המלאכותית תלויים בחזון ובהנהגה של הואנג, והחברה לא תוכל לצלוח את השנים הקרובות היטב בלעדיו.

המשבר כבר נתן את אותותיו בשוק ההון. לפי רויטרס, מניית אנבידיה איבדה כ־32% משוויה מאז השיא שרשמה באוקטובר. ב־ CNBC דווח כי המניה ירדה במשך שישה שבועות רצופים, רצף הירידות הארוך ביותר שלה מאז 2012, וכי שווי השוק של החברה הצטמצם בכ־1.7 טריליון דולר. אנבידיה, שרק לאחרונה הייתה החברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם, נסחרת כעת בשווי של כ־4 טריליון דולר. עם זאת יש לציין כי הירידות החלו עוד לפני התפטרותו של הואנג, על רקע חששות מהיקף ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית ומהיכולת לשמור על קצב הצמיחה הגבוה.

הביקוש לשבבים ממשיך לגדול, החשש מהרווחיות

במוקד הדוחות עומדת פעילות מרכזי הנתונים של אנבידיה, המוכרת שבבים ומערכות מחשוב לחברות טכנולוגיה, לספקיות ענן ולמפתחי מודלים של בינה מלאכותית. הביקוש למוצרי החברה ממשיך להיות גבוה, בין היתר בעקבות ההשקעות הגדולות של מיקרוסופט, אמזון, גוגל וחברות נוספות בהקמת מרכזי נתונים ובהרחבת תשתיות הבינה המלאכותית שלהן.

אחד הנתונים המרכזיים שהמשקיעים יבחנו הוא שיעור הרווח הגולמי, שמלמד איזה חלק מההכנסות נותר בידי החברה לאחר ניכוי העלויות הישירות של ייצור ומכירת מוצריה. ברבעון הקודם עמד שיעור הרווח הגולמי של אנבידיה על כ־75%, והאנליסטים העריכו כי גם ברבעון הנוכחי הוא יישאר בטווח של 74% עד 75%. עם זאת, החברה כבר הזהירה כי העלייה במחירי רכיבי הזיכרון עלולה להכביד על הרווחיות בהמשך.

תשומת לב מיוחדת תופנה גם למערכת השבבים החדשה Vera Rubin , המיועדת לדור הבא של מרכזי הנתונים. לפי רויטרס, אחת ההערכות בשוק היא ששבבי Rubin עשויים להיות אחראים לכחמישית מהכנסות החברה ברבעון. המשקיעים יבחנו את תרומת המערכת להכנסות ואת קצב הרחבת הייצור שלה, בין היתר לנוכח מגבלות האספקה בתעשיית השבבים. הביקוש הגבוה למוצרי אנבידיה ממשיך לעלות על יכולת הייצור, בין היתר בשל הקושי של יצרנית השבבים TSMC להרחיב במהירות את קיבולת הייצור והאריזה המתקדמת.

לצד תוצאות הרבעון, המשקיעים יתמקדו בתחזית החברה להמשך השנה ולשנת הכספים הבאה. בהנהלת אנבידיה העריכו בעבר כי הכנסות החברה יצמחו בכ־70% בשנת הכספים 2028, המסתיימת בינואר 2028. כעת, לאחר חילופי ההנהלה, המשקיעים יבקשו לדעת אם התחזית נותרה בעינה. לפי CNBC , אנליסטים במורגן סטנלי כבר הפחיתו בכ־10% את תחזיותיהם למכירות מרכזי הנתונים של אנבידיה בשנים הקלנדריות 2027 ו־2028, בעקבות אי־הוודאות שנוצרה לאחר התפטרותו של הואנג.

מחכים לשיחת המשקיעים

אלא שהאירוע המרכזי סביב הדוחות עשוי להיות דווקא שיחת המשקיעים שתתקיים לאחר פרסומם. לראשונה מאז התפטרותו של הואנג, מי שתוביל את השיחה היא קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, שמונתה בשבוע שעבר למנכ"לית זמנית. קרס מכהנת כסמנכ"לית הכספים של החברה מאז 2013 ומכירה היטב את פעילותה, אך עד כה היה הואנג הדמות המרכזית שהציגה בפני המשקיעים את חזון החברה ואת תוכניותיה. הדירקטוריון הודיע כי החל בהליך לאיתור מנכ"ל קבוע, וכי יבחן מועמדים מתוך החברה ומחוצה לה.

אחת השאלות המרכזיות היא כיצד תשפיע עזיבתו של הואנג על הקשרים העסקיים של אנבידיה ועל עסקאות המימון שיזם בשנים האחרונות. החברה לא הסתפקה במכירת שבבים, אלא גם השקיעה בחברות שרוכשות ממנה ציוד, וסייעה במימון הקמת מרכזי נתונים. בין היתר מדובר בחברות המכונות Neoclouds , ספקיות מחשוב ענן המתמחות בתשתיות בינה מלאכותית ומתחרות בחלק מהשירותים שמציעות ענקיות הטכנולוגיה.

לפי רויטרס, היקף ההתחייבויות של אנבידיה במסגרת הסכמי אספקה, ערבויות, חכירת מרכזי נתונים והשקעות בחברות עשוי להגיע ליותר מחצי טריליון דולר, לפי חלק מההערכות. העסקאות הללו עוררו בשוק חשש ממעגל שבו אנבידיה משקיעה בחברות שמשתמשות בכסף כדי לרכוש את שבביה. כעת המשקיעים מבקשים להבין האם קרס תמשיך במדיניות הזו, או שתבחר לצמצם את החשיפה הפיננסית של החברה. לפי הדיווחים, קרס הביעה בעבר הסתייגויות מחלק מהעסקאות שקידם הואנג.

לצד זאת, אנבידיה תידרש להתמודד עם שאלות בנוגע לפעילותה בסין ולחקירות שנפתחו בארה"ב בעקבות פרשת הואנג. לפי דיווחים, הרשויות בוחנות חשדות שלפיהם שבבים מתקדמים של אנבידיה הגיעו לחברות סיניות דרך לקוחות בדרום־מזרח אסיה, בניגוד למגבלות היצוא האמריקאיות. במרכז הפרשה עומדת בין היתר חברת Megaspeed , שרכשה ציוד של אנבידיה ושאחת מבכירותיה לשעבר, אותה אליס הואנג, נחשדה בקשרים עם המודיעין הסיני וניהלה קשר רומנטי עם המנכ"ל לשעבר. אנבידיה הכחישה כי ידוע לה על העברה אסורה של שבבים לסין, והדגישה כי אין בידיה ראיות לכך שפעילות כזו התרחשה.

החששות אינם מוגבלים להיבט המשפטי. המשקיעים מבקשים להבין האם החקירות עשויות להביא להחמרת הפיקוח על מכירות השבבים, לפגוע בקשרים עם לקוחות בדרום־מזרח אסיה או להשפיע על היכולת של אנבידיה לפעול בשוק הסיני. לפי CNBC , קרן Culper Research טענה בעבר כי כ־20% מהכנסות המחשוב של אנבידיה בשנת הכספים 2026 היו קשורות לביקוש מסין, אף שהחברה עצמה מדווחת כי הכנסותיה הישירות ממכירת שבבים למרכזי נתונים בסין זניחות. גם המשך הקשרים עם חברות הבינה המלאכותית הגדולות צפוי לעמוד במוקד השיחה. הואנג מילא תפקיד מרכזי בבניית שיתופי הפעולה עם חברות כמו OpenAI ובגיבוש עסקאות מימון ותשתיות בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים. כעת המשקיעים יבחנו האם ההנהלה החדשה מתכוונת להמשיך באותה אסטרטגיה, ומה תהיה השפעת השינוי הניהולי על היחסים עם לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים.

הדוחות הנוכחיים מגיעים אפוא בנקודת מפנה עבור אנבידיה. החברה ממשיכה ליהנות מביקוש גבוה לשבבים שלה ומצמיחה מהירה בהכנסות, אך במקביל מתמודדת עם משבר הנהלה, חקירות בארה"ב וחששות בנוגע להיקף ההתחייבויות הפיננסיות שלה. מבחינת המשקיעים, התוצאות הכספיות יאפשרו לבחון את מצבה העסקי של אנבידיה, אך שיחת המשקיעים תהיה המבחן הראשון של ההנהלה החדשה ביכולתה להציג תוכנית ברורה להמשך פעילות החברה ללא ג'נסן הואנג.