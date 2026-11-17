מנכ"ל אנבידיה לשעבר, ג'נסן הואנג, הביע נכונות לחזור לתפקיד אם דירקטוריון החברה יבקש ממנו לעשות זאת. בהצהרה פומבית ראשונה מאז פרישתו בשבוע שעבר, אמר הואנג כי אם הדירקטוריון יחליט שחזרתו היא לטובת בעלי המניות, העובדים, החברה וארה"ב - הוא ישמח להיענות לבקשה ולשוב לתפקיד.

"מאז עזיבתי קיבלתי גל של פניות מעובדי אנבידיה, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות שקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל", כתב הואנג. לדבריו, "אם הדירקטוריון יחליט שחזרתי היא לטובת החברה, אכבד את הקריאות הללו ואשוב לתפקיד".

ההצהרה מגיעה לאחר שבוע סוער באנבידיה, שבמהלכו אלפי עובדים, משקיעים בולטים ואנשי עסקים, בהם אילון מאסק, קראו להחזיר את הואנג לתפקיד. גם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע תמיכה באפשרות זו ואמר ביום שני כי לא יתנגד לחזרתו, וכי הוא מאמין שהמנכ"ל לשעבר "למד לקח גדול".

עם זאת, לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", דירקטוריון אנבידיה אינו שוקל בשלב זה להחזיר את הואנג לתפקיד, למרות הלחץ הגובר מצד עובדים ומשקיעים. במקביל, עובד בכיר בחברה, נאדר חליל, מנהל תחום טכנולוגיות למפתחים, שלח מכתב ליו"ר הדירקטוריון הארווי ג'ונס ובו הזהיר מפני אובדן כוח אדם שאינו ניתן להחלפה. לדבריו, מערך המחשוב המתקדם ושוק הבינה המלאכותית תלויים בחזון ובהנהגה של הואנג, והחברה לא תוכל לצלוח את השנים הקרובות היטב בלעדיו.

הואנג פרש בעקבות חשיפת קשרים מחוץ לנישואים, בהם קשר עם עובדת בחברה ועם אישה שנחשדה בריגול עבור סין. בהצהרתו החדשה התנצל שוב בפני משפחתו ועובדי החברה, והודה כי עשה "טעויות חמורות" בחייו האישיים. "לא עמדתי בסטנדרטים המצופים מכל עובד באנבידיה. יצרתי בעיות עבור הדירקטוריון, ואני מתחרט עליהן עמוקות", כתב.

בתוך כך, דירקטוריון החברה הודיע על הקמת ועדה חדשה שתפקח על מדיניות הביטחון הלאומי של אנבידיה ועל עמידתה במגבלות הפיקוח על יצוא שבבים.

ההצהרה המלאה של הואנג

במהלך השבוע האחרון הוצפתי באהבה ובתמיכה מצד חברים, עמיתים לתעשייה ואנשים שמעולם לא פגשתי. תודה לכל מי שהביעו טוב לב כלפי משפחתי וכלפיי. התמיכה הזו משמעותית עבורי יותר מכפי שאוכל לתאר.

הגעתי לארה"ב לפני 53 שנים, והפיכתי לאזרח אמריקאי היא אחת המתנות הגדולות ביותר שקיבלתי ואחד הרגעים שאני גאה בהם יותר מכול בחיי. אנבידיה היא מפעל חיי. הייתה לי זכות וכבוד לבנות אותה, יחד עם עמיתיי, לחברה שהיא היום. חברה כמו אנבידיה יכולה הייתה לקום רק באמריקה. אני אוהב את ארצנו, ואני אוהב את אנבידיה.

לא עמדתי בסטנדרטים המצופים מכל עובד באנבידיה, ועשיתי טעויות חמורות בחיי האישיים. יצרתי בעיות עבור הדירקטוריון, שעליהן אני מתחרט עמוקות. אני לוקח אחריות מלאה על טעויותיי ומחויב לשתף פעולה עם החקירה העצמאית של הדירקטוריון.

מאז עזיבתי קיבלתי גל של פניות מעובדי אנבידיה, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות, שקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל. רבים מהם ממשיכים לפנות אליי ישירות, בעוד החברה מתמודדת עם אתגרים מורכבים בתחומי הטכנולוגיה, השוק, התחרות והגיאופוליטיקה. אנבידיה היא חברה של פעם בדור. אם הדירקטוריון יחליט שחזרתי היא לטובת בעלי המניות, העובדים, החברה וארה"ב, אראה בכך כבוד גדול להיענות לקריאות הללו ולשוב לתפקיד המנכ"ל.

שוב תודה לכל מי ששלחו לי איחולי תמיכה. אני אסיר תודה ועניו לנוכח התמיכה הרבה שקיבלתי.