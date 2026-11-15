ימים ספורים לאחר שהתפטר מתפקיד מנכ"ל אנבידיה בעקבות פרשת קשריו הרומנטיים והחשד לריגול סיני, ג'נסן הואנג שוקל לחזור לתפקיד. לפי דיווח שפורסם הערב (א') בפייננשל טיימס, הואנג שוחח עם מקורביו על האפשרות לשוב לראשות ענקית השבבים, בעוד בכירים בעמק הסיליקון פועלים להפעיל לחץ על דירקטוריון החברה כדי שיאפשר את חזרתו.

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לפי הדיווח, כמה מקורות טוענים כי הואנג עצמו תומך במאמצים להשיבו לתפקיד, אף שבמקביל נמשכת חקירה עצמאית שמנהל דירקטוריון אנבידיה בנוגע להתנהלות שהובילה למשבר ההנהגה בחברה. אחד ממקורביו של הואנג סיפר לעיתון כי הוא פועל להקים מעין "חדר מלחמה" של בכירים בתעשיית הטכנולוגיה, שיתארגנו להפעלת לחץ על הדירקטוריון ואף ינסו לגייס תמיכה מהבית הלבן. לדבריו, הואנג נהנה מתמיכה רחבה בקרב בכירי עמק הסיליקון, והמאמצים להחזירו נעשים בידיעתו ובתמיכתו.

הקמפיין הציבורי צובר תאוצה

הקמפיין הציבורי להחזרתו של הואנג צבר תאוצה במהלך סוף השבוע. בין הבכירים שהביעו תמיכה במכתב פומבי הקורא לדירקטוריון אנבידיה להחזיר את המנכ"ל המודח נמנים אילון מאסק, מנכ"ל טסלה ו־SpaceX , וטים סוויני, מנכ"ל חברת המשחקים Epic Games. גם כמה מעובדי אנבידיה, שנותרו נאמנים למייסד, הביעו תמיכה פומבית בחזרתו וחתמו על המכתב. למאמצים הצטרפו גם שני משקיעים בולטים באנבידיה: בראד גרסטנר, מייסד קרן Altimeter Capital, וגאווין בייקר, מנהל קרן Atreides Management.

השניים פרסמו ביום שישי מכתב פתוח לדירקטוריון, שבו קראו להשאיר את כל האפשרויות על השולחן, לרבות האפשרות להשיב את הואנג לתפקיד. במכתבם הדגישו השניים את הישגיו יוצאי הדופן של הואנג לאורך שנותיו בהובלת החברה ואת חוסר הוודאות המשמעותי שנוצר בעקבות עזיבתו. לטענתם, שני הגורמים מצדיקים בחינה מחודשת של האפשרות להחזירו.

אלא שהמאמצים צפויים להיתקל בהתנגדות מצד גורמים בממשל האמריקאי. שר האוצר סקוט בסנט קרא היום לבצע שינוי דרמטי בהנהלת אנבידיה בעקבות עזיבתו של הואנג. לפי הפייננשל טיימס, עמדתו עשויה להקשות על ניסיונותיהם של מקורבי הואנג לגייס את תמיכת הבית הלבן.

החקירה נמשכת, והדירקטוריון בוחן מחליפים

הואנג התפטר בשבוע שעבר מתפקידיו כמנכ"ל, נשיא וחבר דירקטוריון אנבידיה, בעקבות חשיפת קשריו הרומנטיים עם אליס הואנג, אשת עסקים המקושרת לחברת Megaspeed מסינגפור החשודה בקשרים עם המודיעין הסיני, וכן עם עובדת שהייתה כפופה לו בחברה.

הפרשה עוררה שאלות בנוגע למנגנוני הבקרה והציות של אנבידיה, ובפרט סביב מכירת שבבי בינה מלאכותית ללקוחות באסיה שעשויים להיות קשורים לסין. כאמור, הדירקטוריון מנהל חקירה עצמאית לבדיקת ההתנהלות שהובילה למשבר.

גם בקרב תומכיו של הואנג קיימת הכרה בקשיים הכרוכים בהחזרתו. אחד המעורבים במאמצים אמר לפייננשל טיימס כי קיום מערכת יחסים רומנטית עם עובדת הכפופה למנהל עשוי להוות עילה לפיטורים.

בינתיים, קולט קרס, סמנכ"לית הכספים הוותיקה של אנבידיה, ממשיכה לכהן כמנכ"לית הזמנית ומובילה את מאמצי החברה לייצב את פעילותה לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים ביום שלישי הקרוב.

ביום שישי דיווח הפייננשל טיימס כי דירקטוריון אנבידיה פנה לרנה האס, מנכ"ל חברת השבבים Arm, כמועמד אפשרי להחליף את הואנג. עם זאת, הדירקטוריון מסר כי טרם החל הליך רשמי לבחירת מנכ"ל קבוע.

לפי שעה, לא ברור אם הקמפיין הציבורי יצליח לשנות את עמדת הדירקטוריון. דובר אנבידיה ודובר מטעמו של הואנג סירבו להגיב לדיווח.