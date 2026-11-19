מניית יצרנית השבבים AMD צונחת במסחר בוול סטריט לאחר פרסום תחקיר של Hunterbrook, המעלה שאלות בנוגע לשימוש בטכנולוגיה שלה בידי חברה סינית הכפופה להגבלות יצוא אמריקאיות.

בכך מושכת מניית השבבים את השוק כולו כלפי מטה, לאחר עליות חדות בפתיחה בצל האופטימיות סביב הנפקת אנתרופיק שתחל להיסחר היום. מדד נאסד"ק, שכבר עלה ביותר מ־2.1% נסחר כעת סביב האפס, ומניות השבבים שקפצו ביותר מ-4% בממוצע עולות כעת בכחצי אחוז.

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לפי התחקיר, יצרנית השרתים הסינית IEIT Systems שילבה לפחות שש גרסאות חדשות של של קושחת AMD, תוכנה בסיסית להפעלת שרתים (Firmware), בעדכונים לשלושה מדגמי השרתים שלה. זאת לאחר שנכללה ברשימת הישויות המוגבלות של משרד המסחר האמריקאי במרץ 2025.

עם זאת, עורכי התחקיר מדגישים שאינם יודעים כיצד הגיע הקוד לחברה ואם ניתן רישיון מתאים. הממצאים כשלעצמם אינם מוכיחים הפרה של מגבלות היצוא. בתחקיר נכתב כי AMD ביקשה זמן נוסף למענה, אך לא השיבה לשאלות שנשלחו אליה עד לפרסומו.

נציין כי האנטרבוק הוא מיזם אמריקאי המשלב מערכת תחקירים עם קרן גידור הפועלת תחת אותה בעלות. המודל העסקי שלה מבוסס על פתיחת פוזיציות קנייה (לונג) או מכירה בחסר (שורט) בהתבסס על ממצאי התחקירים, רגע לפני פרסומם לציבור - כך שיש לה אינטרס כלכלי ישיר בהשפעת הפרסום על שווי החברות המוסקרות.

הפעם, כפי שעולה מגילוי מלא המופיע בפתח הכתבה, הקרן נמצאת בפוזיציית שורט על מניית AMD ובפוזיציית לונג על סל מניות של חברות דומות בענף.

למרות הנפילה, מניית AMD עדיין מציגה עלייה של כ־124% מתחילת השנה. בשבוע האחרון, לעומת זאת, היא איבדה כ־18% כחלק מהירידות החדות שאפיינו את מניות השבבים.