אחרי חודשיים של משא-ומתן, נחתמה עסקת הענק לרכישת דקארט הישראלית במעל ל- 7.5 מיליארד דולר. אמזון תרכוש את החברה הישראלית באמצעות אנפורנה, זרוע פיתוח השבבים שלה ותשלב את הטכנולוגיה שלה לשיפור ייעול שבבי AI במעבדי "טרייניום" ו"אינפרנשיה" מתוצרתה.

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סכום העסקה במניות ובתלות בעמידה ביעדים לאורך כחמש שנים. שלושת המייסדים, צעירים בוגרי 8200, יתחייבו להישאר באמזון תקופה ממושכת באופן חריג של חמש שנים.

גלובס חשף בשבוע שעבר כי את הרכישה של החברה הישראלית מנהל מצד אמזון לא אחר מאשר הישראלי נאפע בשארה, מי שמנהל את הצד ההנדסי של פעילות השבבים של אמזון, "אנפורנה לאבס" - כך נודע לגלובס. אנפורנה עצמה הייתה בעברה חברת סטארט-אפ ישראלית, שנרכשה בעשור שעבר בידי אמזון ב-375 מיליון דולר. היא הפכה מאז לסיפור הצלחה באמזון, והיא אחראית על פיתוח השבבים שלה - תחילה בפיתוח מעבדים למחשוב ענן ולאחר מכן לעיבוד AI.

העסקה תיצור שלושה מיליארדרים חדשים: שלושת המייסדים, דין לייטרסדורף, אחיו אוריין ומשה שלו מחזיקים יחדיו כ-64% ממניות החברה, והם צפויים להתחלק ב 4.8 מיליארד דולר, או 1.5 מיליארד דולר בממוצע לעובד. יחד עם מאות העובדים, מדובר בכ- 70% ממניות החברה. עם זאת, כדי לזכות בסכום במלואו על היזמים לעבוד חמש שנים בחברה ולהמתין למירב התגמולים דווקא בשנים המאוחרות יותר - תקופה ארוכה בחריגותה בעולם המיזוגים והרכישות, המבוסס על ההנחה כי יזמים סדרתיים עוזבים את החברה עם תום תקופת ההתחייבות.

המס שיושת על המייסדים צפוי להיות מס רווח הון מקסימלי של 30% ועוד מס יסף מקסימלי של 5%, ועשוי להגיע בסך-הכול ל-5.5 מיליארד שקל - כלומר כמחצית מהיקף המס הכולל ששילמו ארבעת מייסדי וויז, אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק, לאחר שמכרו את החברה לגוגל ב-32 מיליארד דולר - וזאת בהנחה שמלוא התמורה תשולם במזומן.

אם היזמים יסכימו לקבל חלק מהתמורה במניות אמזון, אירוע המס ישולם רק בעת מימוש המניות, וגודלו צפוי להיות בהתאם לשאלה עד כמה השתנה מחיר המניה מאז האקזיט.

טכנולוגיה המשפרת את פעילותם של מעבדים גרפיים

חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט (Decart AI) ניהלה מאז חודש ספטמבר משא-ומתן ממושך למכירתה לידי אמזון. המגעים בין השתיים נחשפו בוול סטריט ג'ורנל כבר בחודש שעבר, כאשר אמזון הודיעה על כך אחר הצהריים (ב') והחברה צפויה להצגה רשמית באירוע השיווקי השנתי הגדול שעורכת פעילות הענן של אמזון AWS בלאס ווגאס בסוף החודש, "רי-אינבנט".

דקארט פיתחה טכנולוגיה המשפרת את פעילותם של מעבדים גרפיים והתנסתה בעבר בעבודה עם שבבי אמזון, טרייניום 3. את הרכישה של החברה הישראלית ניהל מצד אמזון לא אחר מאשר הישראלי נאפע בשארה, מי שמנהל את הצד ההנדסי של פעילות השבבים של אמזון, "אנפורנה לאבס". אנפורנה כשלעצמה הייתה בעברה חברת סטארט-אפ ישראלית שנרכשה בעשור שעבר בידי אמזון ב-375 מיליון דולר - היא הפכה מאז לסיפור הצלחה באמזון כשהיא אחראית על פיתוח השבבים שלה - תחילה בפיתוח מעבדים למחשוב ענן ולאחר מכן לעיבוד AI.

אנפורנה, ובשארה כאחד מראשיה, עוסקת כיום בפיתוח מעבדי הדגל של אמזון, "טרייניום" בצד אימון המודלים ו"אינפרנשיה", בצד הפעלת סוכני ה-AI, מתוך מטרה להתחרות במעבדים הגרפיים של אנבידיה ו-AMD ולמשוך יותר לקוחות ענן ועיבוד AI המחפשים שיפור בביצועים ובמחיר. דקארט צפויה לתרום לשורת ההוצאות של לקוחות אמזון ובכך למשוך לקוחות רבים יותר - החברה פיתחה בראשית דרכה טכנולוגיה שיפור יעילות (אופטימיזציה) המאפשרת לחשב על גבי מעבדים של אמזון יותר אסימונים - פעולות עיבוד AI שונות - על כל צריכת קילוואט חשמל.

המרוויחים הגדולים

מלבד העובדים והמייסדים, המרווחים הגדולים מהעסקה הם המשקיעים הראשונים בדקארט, ובראשם אורן זאב וקרן זאב ונצ'רס שהוא עומד בראשה (הקרן גייסה הון ממשקיעים פרטיים נוספים בהם משקיע-העל פיטר ת'יל). לפי ההערכה, זאב השקיע כמה מיליוני דולרים בודדים בחברה, והוא צפוי לגרוף כ-350-370 מיליון דולר לפני מס.

עוד השקיע בסיבוב ה"סיד" של החברה המשקיע הפרטי עו"ד יאיר הרצוג, שליווה את החברה בימיה הראשונים והכיר לה את לקוחותיה הראשונים באיחוד האמירויות.

מרוויחה נוספת היא קרן סקויה שמחזיקה 15% בחברה, ותחזיר מעל למיליארד דולר על השקעה כוללת המוערכת בכ-25-30 מיליון דולר בלבד. השקעתה של סקויה נוהלה באמצעות השותף הפרו-ישראלי שון מגווייר, לצד בנצ'מרק, שחזרה להשקעות ישירות בישראל לאחר שבעבר השקיעה כאן באמצעות השותף לשעבר מייקל אייזנברג וקרן רדיקל ונצ'רס. בנצ'מרק מחזיקה בכ-5% ממניות החברה, ורדיקל ונצ'רס ואנבידיה מחזיקות כל אחת בכ-2% בלבד. אנבידיה, לפיכך, תכניס כ-150 מיליון דולרמהעסקה.

מאמזון נמסר: "הטכנולוגיה של דקארט תעזור לאמזון לייעל עוד יותר הן את ההסקה והן את ביצועי הסיליקון המותאמים אישית שלה, כך שיותר לקוחות יוכלו לאמן ולהפעיל מודלים של בינה מלאכותית מהר יותר ובעלות נמוכה יותר. מאז 2025, הצוות של דקארט עובד בשיתוף-פעולה הדוק עם אמזון כדי לספק תוצאות ביצועים חזקות בשבב אימון הבינה המלאכותית Trainium, תוך שימוש בגישה מלאה הכוללת תוכנה וחומרה. הסכם הרכישה יביא לשילוב טכנולוגית האופטימזיציה של דקארט ואת הצוות המייסד - דין ואוריין לייטרסדורף ומשה שלו - יחד עם צוות החוקרים המנוסה שלהם - באמזון".