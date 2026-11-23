במהלך דרמטי, דירקטוריון אנבידיה ביצע פניית פרסה חדה והשיב את מייסד החברה ג'נסן הואנג לתפקידי הנשיא והמנכ"ל, פחות משבועיים לאחר שהתפטר בעקבות חשיפת הפרשות האישיות. כהונתה הקצרה של המנכ"לית הזמנית, קולט קרס, מעידה על הבהילות ועל הלחץ הכבד שהופעל על ההנהלה מצד ממשל טראמפ והמשקיעים, בייחוד לנוכח הצניחה של 27.7% במניית החברה מאז עזיבתו.

בהצבעה פה אחד, ולאחר סדרת פגישות וקבלת אור ירוק מהממשל האמריקאי, שלפיו חזרתו אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי, החליט הדירקטוריון להשיב את הואנג לתפקידו. המהלך התקבל באנחת רווחה בשוק והזניק את מניית החברה בכ-30%.

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אלא שהקאמבק של הואנג אינו המהיר ביותר שנרשם בענף בשנים האחרונות. מי שהקדים אותו היה סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI. זו הייתה אחת הדרמות הניהוליות המטלטלות בתולדות עמק הסיליקון, והאירוע כולו נמשך חמישה ימים בלבד. הסאגה החלה באמצע נובמבר 2023, אז הדיח דירקטוריון החברה את אלטמן מתפקידו.

אלא שהניסיון לייצב את החברה נתקל בלחץ משמעותי. מיקרוסופט הודיעה על כוונתה לגייס לשורותיה את אלטמן ואת גרג ברוקמן, ומאות מעובדי OpenAI איימו בהתפטרות המונית אם חברי הדירקטוריון לא יתפטרו וישיבו את אלטמן לתפקידו. המרד הפנימי והלחץ הכבד מצד המשקיעים הכריעו את הכף במהירות, ובתוך פחות משבוע מפיטוריו הושג הסכם שהחזיר את אלטמן לכיסא המנכ"ל, לצד הרכבת דירקטוריון חדש לחברה.

הקאמבקים המפורסמים

אך הקאמבקים של הואנג ואלטמן אינם היחידים שעוררו עניין רב. אחד מסיפורי החזרה המפורסמים ביותר בתולדות ההייטק הוא זה של סטיב ג'ובס לאפל. בניגוד לדרמות המהירות של הואנג ואלטמן, חזרתו של ג'ובס התרחשה כעבור 12 שנים.

בשנת 1985 אולץ ג'ובס לעזוב את אפל בעקבות מאבקי כוח בצמרת החברה. לאחר יותר מעשור מחוץ לחברה, שבמהלכו נקלעה אפל למשבר עסקי עמוק, היא רכשה את חברת NeXT שהקים. המהלך החזיר את ג'ובס לחברה, ובשנת 1997 הוא מונה למנכ"ל הזמני ובהמשך למנכ"ל הקבוע. בתפקידו הוביל את התאוששותה של אפל ואת הפיכתה לענקית טכנולוגיה. עם זאת, יש לציין כי לפני עזיבתו ב-1985 ג'ובס כיהן כיו"ר החברה, ולא כמנכ"ל.

מקרה מפורסם נוסף הוא זה של ג'ק דורסי, ממייסדי טוויטר, שהודח מתפקיד המנכ"ל ושב אליו כעבור כשבע שנים. דורסי הודח בשנת 2008, אך הוחזר להנהגת הרשת החברתית בשנת 2015, תחילה כמנכ"ל זמני ובהמשך באופן קבוע. זאת לאחר שהמנכ"ל הקודם, דיק קוסטולו, פרש על רקע האטה מדאיגה בצמיחת מספר המשתמשים בפלטפורמה. לאחר פרישתו של דורסי מונה פראג אגרוואל למנכ"ל, ובהמשך רכש אילון מאסק את החברה ושינה את שמה ל-X.

רשימה ארוכה

גם בדיסני התרחש מקרה דומה. בשנת 2020, לאחר 15 שנים כמנכ"ל חברת וולט דיסני, פרש בוב אייגר מהתפקיד ועבר לכהן כיו"ר. בשנת 2022 הוא סיים את תפקידו בחברה, אך בהמשך אותה שנה חזר לכיסא המנכ"ל במקום בוב צ'אפק, שהודח. מטרת המהלך הייתה להחיות את החברה ולהוביל לצמיחה מחודשת לאחר משבר הקורונה.

רשימת המנהלים שחזרו לתפקידיהם ארוכה, וחלק מהמקרים מעניינים במיוחד. מייקל בלומברג ניהל את האימפריה שהקים עד שנת 2001, אז פרש כדי לכהן כראש עיריית ניו יורק, וחזר לתפקיד המנכ"ל ב-2014. מייקל דל עזב את תפקיד המנכ"ל ב-2004 כדי לכהן כיו"ר, ושב לנהל את החברה ב-2007. בהמשך הוביל את רכישת EMC.

פט גלסינגר, שעבד באינטל במשך כ-30 שנה וכיהן בתפקידו האחרון בחברה כסמנכ"ל הטכנולוגיות עד 2009, מונה בשנת 2021 למנכ"ל במקומו של בוב סוואן. יש גם סיפורים כמו זה של הווארד שולץ מסטארבקס, שפרש כמה פעמים מניהול הרשת ושב לתפקיד. דוגמה נוספת היא לארי פייג', שהיה המנכ"ל הראשון של גוגל עד 2001, אז העביר את התפקיד לאריק שמידט. בשנת 2011 חזר פייג' לתפקיד המנכ"ל, שבו כיהן עד 2015.