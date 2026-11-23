"אני מקווה שדירקטוריון אנבידיה יעסיק מחדש את ג'נסן הואנג. זה יהיה הדבר הטוב ביותר עבור החברה, וגם עבור נשיא ארה"ב", כך פרסם בשעות האחרונות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. זו הפעם הראשונה שהנשיא האמריקאי קורא באופן פומבי לדירקטוריון החברה להעסיק אותו מחדש, בטענה שזה הצעד הטוב ביותר עבור ארצות הברית.

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על פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, פרסומו של טראמפ הגיע זמן קצר לאחר הפרסום בניו יורק טיימס, בו דווח כי אליס הואנג, שניהלה רומן עם מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הייתה בקשר עם קצין במשרד לביטחון המדינה של סין מאביב 2025 ועד סתיו 2026. גם בעלה ושותפה העסקי, קאנג וויי, חשוד שעבד עם אותה סוכנות. על פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, טראמפ תודרך על הקשרים האלו אבל המעיט בחשיבותם. בראיון לפוקס ניוז, טראמפ אמר כי "אני מקבל דיווחים ברמה היומית שזו הייתה אישה, אישה יפה, וכל אישה יפה שמגיעה מסין הם מחשיבים בתור מרגלת!". ראש המודיעין הלאומי ג'יי קלייטון המשיך להבהיר כי החקירה בנושא עדיין נמשכת וטרם נקבע סופית אם ריגלה עבור סין.

כזכור, הואנג בעצמו פרסם הצהרה ברשת החברתית X שלפיה ישמח לחזור לתפקיד המנכ"ל אם הדירקטוריון יחליט לטובת החברה והעובדים, וזאת בעקבות קמפיין ברשת לתמיכה בו. בהודעתו הוא אמר כי הוא לוקח "אחריות מלאה" על הטעויות שלו.

הדירקטוריון שולל את החזרה של ג'נסן הואנג

לעומת זאת, הדירקטוריון שולל את החזרה שלו, והיו"ר הארווי ג'ונס הודיע בשיחת המשקיעים כי ההתפטרות התקבלה פה אחד ואין כוונה להחזירו. החברה אף שכרה את חברת ההשמה Heidrick & Struggles לאיתור מנכ"ל קבוע חדש. יתרה מכך, בדירקטוריון אנבידיה נקבע כי אין סיבה להאמין שסודות החברה או הביטחון הלאומי נפגעו וכי החברה פתחה בחקירה עצמאית בנושא.

כזכור, הואנג, התפטר מתפקידו מוקדם יותר החודש בעקבות חשיפת שלוש מערכות יחסים אינטימיות שניהל מחוץ לנישואים - בהן עם קימברלי פאוול, סמנכ"לית תחום מוצרי הבריאות בחברה שהייתה כפופה לו ישירות, עם עובדת נוספת ששמה לא פורסם, וכן עם אליס הואנג, שלפי חשדות פעלה לכאורה כסוכנת עבור הממשל הסיני. בעקבות הטלטלה, מינה הדירקטוריון את סמנכ"לית הכספים הוותיקה קולט קרס למנכ"לית זמנית ואת הארווי ג'ונס ליו"ר הדירקטוריון הראשון בתולדות החברה.

בעוד שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציע בתחילה למנות את מנכ"ל אפל לשעבר טים קוק לתפקיד, לפני שהפך את עמדתו והחל לקרוא להחזרתו של הואנג. כזכור, קוק כיהן כמנכ"ל אפל בעשור האחרון, עד שהוחלף על ידי ג'ון טרנוס, שהוביל את חטיבת הנדסת החומרה בחברה. טראמפ כתב באותה עת ברשת Truth Social: "יש רק אדם אחד שיכול להחליף אותו: טים קוק מאפל. אגדה מחליפה אגדה!".