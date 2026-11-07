אשת העסקים הסינית אליס הואנג, שקיימה קשרים קרובים עם ג’נסן הואנג, מנכ"ל ענקית השבבים אנבידיה, גויסה בידי משרד ביטחון המדינה הסיני (MSS), סוכנות הביון המרכזית של בייג’ינג, כדי לאסוף עליו מידע מודיעיני. כך עולה מתחקיר חדש שפרסם הניו יורק טיימס ביום שישי, המוסיף פרטים לפרשת הריגול שנחשפה בעיתון בשבוע שעבר.

לפי הדיווח, באביב האחרון הופץ בקרב בכירים בממשל טראמפ מסמך מודיעיני שלפיו אשת העסקים פעלה בשירות סוכנות הביון הסינית. מטרת גיוסה הייתה לאסוף מידע על מנכ"ל אנבידיה, כחלק ממאמץ של סין להשיג מידע על שבבי הבינה המלאכותית האמריקאיים, ואולי אף להשפיע על החברה לפעול למען התרת מכירת השבבים המתקדמים ביותר שלה לסין.

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מדובר בהתפתחות משמעותית בפרשה שנחשפה בסוף אוקטובר. בתחקיר הקודם דיווח הניו יורק טיימס כי סוכנויות המודיעין האמריקאיות גילו שאליס הואנג מעבירה מידע לבייג’ינג וכי היא מקיימת קשרים ישירים עם מנכ"ל אנבידיה. עוד נחשף כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עודכן בממצאים לפני כשנה, אך בחר שלא לנקוט צעדים בעקבות המידע. כעת מתברר כי לפי הערכת המודיעין האמריקאי, אשת העסקים פעלה ישירות עבור סוכנות הביון הסינית, וכי מנכ"ל אנבידיה עצמו היה יעד לאיסוף המודיעיני.

הפרשה מעוררת כעת עניין גם בקונגרס האמריקאי. ביום חמישי פנו מנהיגים רפובליקאים של שלוש ועדות משפיעות בבית הנבחרים בדרישה שג’נסן הואנג יתייצב בהמשך החודש לתדרוך בדלתיים סגורות, שבו יידרש להסביר את קשריו עם אשת העסקים.

קשרים העסקיים ורכישות במיליארדי דולרים

אליס הואנג, המוכרת גם בשם הואנג לה, היא אזרחית סינית שכיהנה בתפקיד בכיר בחברת Megaspeed מסינגפור, המקימה חוות שרתים בדרום־מזרח אסיה ומשכירה את כוח המחשוב שלהן לחברות סיניות, בהן עליבאבא. החברה נמצאת תחת חקירה אמריקאית בחשד שסייעה לחברות סיניות להשיג גישה לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים של אנבידיה, למרות מגבלות היצוא שהטילה ארה"ב.

לפי התחקיר החדש, אשת העסקים פיתחה קשרים עם בכירים בתעשיית השבבים, בהם מנכ"ל אנבידיה ומנהלים בחברת Gigabyte, אחת היצרניות המרכזיות של מערכות מחשוב המבוססות על טכנולוגיית אנבידיה. היא השתתפה בכנסים מקצועיים ובארוחות ערב פרטיות עם מנהלים בכירים. ביוני 2024 אף תועדה לצד מנכ"ל אנבידיה באירוע בטאיפיי. באותה תקופה החלה Megaspeed לרכוש שבבי בינה מלאכותית בהיקף של מיליארדי דולרים. לפי התחקיר הקודם, חברה אחות שלה במלזיה רכשה בין יוני 2024 לפברואר 2026 ציוד מתקדם, הכולל שבבים וטכנולוגיה של אנבידיה, בשווי של לפחות 4.8 מיליארד דולר.

התחקיר החדש חושף גם כי אשת העסקים הייתה קשורה לרשת של חברות ומשקיעים באזור שנגחאי ובמחוז ג’ג’יאנג, שניצלה קשרים עם גורמים מקומיים כדי להרחיב את פעילותה מתחום משחקי המובייל להקמת חוות שרתים. לרשת זו גם קשר פיננסי לתעשייה הצבאית הסינית, באמצעות השקעה בחברה בת בתחום הסייבר של China Electronics Technology Group, אחת מיצרניות הטכנולוגיה הצבאית הגדולות בסין.

סוכנות הביון הסינית סימנה את תעשיית ה-AI

משרד ביטחון המדינה הסיני, שלפי המודיעין האמריקאי גייס את אליס הואנג, הרחיב בשנים האחרונות את פעילותו בתחום הטכנולוגיה. מאז עלייתו של שי ג’ינפינג לשלטון ב־2012 גדלו תקציביו וסמכויותיו, והוא הפך לאחד מגופי המודיעין המרכזיים של סין. לפי התחקיר, הסוכנות החלה להשתמש בבינה מלאכותית גם לצורך איתור יעדים מודיעיניים ובניית פרופילים שלהם, והרחיבה את רשת הסוכנים שלה באמצעות גיוס נרחב. הפעילות משתלבת בשאיפתה של סין להפוך למובילה העולמית בתחום הבינה המלאכותית עד 2030.

פיטר מאטיס, לשעבר אנליסט מודיעין נגדי ב־CIA וכיום נשיא מכון המחקר ג’יימסטאון, הסביר לניו יורק טיימס כי סוכנות הביון הסינית רואה בטכנולוגיה זירה מרכזית במאבק על העליונות הכלכלית. לדבריו, מנכ"ל אנבידיה הוא יעד בעל חשיבות מיוחדת בשל יכולתו להשפיע על החלטות הנוגעות לטכנולוגיה שעשויה לעצב את העולם.

החשדות מקבלים משנה חשיבות לנוכח פעילותו של ג’נסן הואנג מול הממשל האמריקאי. בשנים האחרונות פעל הואנג לשכנע את הממשל לאפשר מכירת שבבי בינה מלאכותית לסין, בטענה שהדבר יאפשר לחברות אמריקאיות להתחרות בענקית הטכנולוגיה הסינית וואווי. ב־2025 הצליח לשכנע את טראמפ להקל חלק ממגבלות היצוא, ובהמשך נבחנה גם האפשרות לאפשר מכירת שבבים מתקדמים יותר.

אנבידיה דחתה את החשדות הנוגעים להעברת מידע רגיש. דובר החברה, ג’ון ריזו, מסר כי החברה אינה משתפת מידע מסווג עם לקוחותיה, וכי לקוחות אינם מבקשים ממנה ללחוץ על הממשל לשנות את מדיניות יצוא השבבים לסין. הוא חזר על עמדת החברה שלפיה קשריו של המנכ"ל עם אליס הואנג לא היו חריגים והתקיימו במסגרת פגישות עסקיות שגרתיות.

שגרירות סין בוושינגטון דחתה את הדיווח וטענה כי מדובר בהאשמות חסרות בסיס ובהכפשות נגד סין. אליס הואנג לא השיבה לפניות העיתון, והבית הלבן וה־CIA סירבו להגיב.

למרות הממצאים החדשים, עדיין לא ברור איזה מידע הצליחה אשת העסקים לאסוף על מנכ"ל אנבידיה, ואם פעילותה השפיעה בפועל על החלטות החברה או על מדיניות הממשל האמריקאי.