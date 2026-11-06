שני ישראלים מואשמים בהונאה של 129 מיליון דולר בארה"ב

שני ישראלים מואשמים במעורבות בהונאת ענק בינלאומית בהיקף של יותר מ-129 מיליון דולר, שבמסגרתה נעשה שימוש בבינה מלאכותית כדי להתחזות למנכ"לים ולבכירים בחברות ולהורות על העברת כספים. כתב האישום, שנחשף בניו יורק, מתאר כיצד הצליחו לכאורה הנאשמים לנצל את האמון של עובדים במנהליהם כדי להוציא סכומי עתק מחברות ברחבי העולם.

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לפי התביעה האמריקאית, הנאשמים הישראלים הם שרון חזן (54) וגיא שטרית (42), ולצדם נאשם נוסף, ג’ייקוב סואל (41). השלושה השתמשו לכאורה בטכנולוגיות AI כדי לחקות קולות ופנים של מנהלים בכירים, ופנו לעובדים במחלקות הכספים בדרישה לבצע העברות בנקאיות דחופות במסגרת עסקאות סודיות. כדי לחזק את אמינות התרמית, התחזו המעורבים גם לעורכי דין שליוו כביכול את העסקאות.

בין הגופים שנפגעו לכאורה היו בתי חולים, בנק, חברת פינטק וקרן נאמנות. הכספים שהתקבלו הועברו, לפי האישום, דרך חשבונות בנק במדינות שונות, וחלקם הומרו למטבעות קריפטוגרפיים בניסיון לטשטש את מקורם ואת מסלול העברתם.

אחד הפרטים החריגים בכתב האישום נוגע לחזן, שלפי התביעה התפאר בכך שהוא עוסק בהלבנת כספים מאז 1994, וכי בשלוש השנים האחרונות הלבין יותר מ-400 מיליון דולר. עוד טען, לפי התביעה, כי הוא "מספר אחת בעולם" בתחום הלבנת הכספים. חזן כבר הורשע בשנת 2008 בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק.

שלושת הנאשמים נעצרו בין יוני לספטמבר בספרד ובבריטניה, וארה"ב פועלת להסגרתם. הפרשה ממחישה את אחד האיומים המתפתחים על חברות בעידן הבינה המלאכותית: היכולת לחקות באופן משכנע את זהותם של מנהלים בכירים, ולהפוך הוראות תשלום שנראות לגיטימיות למכשיר להונאה בהיקפים עצומים.

הנאשמים טרם הורשעו בפרשה הנוכחית, והטענות נגדם הן בגדר אישומים בלבד.