ענקית השבבים אנבידיה הודיעה היום (ג’) כי תשקיע 3 מיליארד דולר במטא, חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה בין שתי החברות בתחום הבינה המלאכותית. ההודעה מגיעה על רקע תוכנית גיוס הון בהיקף של 97.5 מיליארד דולר שמקדמת מטא, במטרה לממן את הרחבת תשתיות המחשוב שלה ואת השקעותיה בפיתוח טכנולוגיות AI.

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מטא הודיעה אתמול על תוכנית לגייס 95 מיליארד דולר, אך לפי דיווח עדכני של רויטרס, היום הגדילה את היקף הגיוס המתוכנן ל-97.5 מיליארד דולר. מתוך הסכום, כ-37.5 מיליארד דולר יגויסו באמצעות הנפקת מניות רגילות ומניות בכורה הניתנות להמרה, ו-60 מיליארד דולר נוספים באמצעות תוכנית למכירת מניות בשוק. לצד אנבידיה, גם יצרניות השבבים AMD וברודקום הביעו עניין ברכישת מניות מטא, כאשר היקף הרכישות האפשרי של שלוש החברות יחד עומד על עד 5 מיליארד דולר.

במסגרת ההסכמות, מטא מתכוונת להרחיב את השימוש בתשתיות המחשוב של אנבידיה, ובהן מערכות שנועדו לתמוך בפיתוח ובהפעלת מערכות בינה מלאכותית מתקדמות. בנוסף, החברות יעמיקו את שיתוף הפעולה סביב Muse, סוכן ה-AI שמטא השיקה בחודש שעבר, ויפעלו לשיפור ביצועי המודלים ולהפחתת עלויות ההפעלה שלהם.

בהודעה על הרחבת שיתוף הפעולה בין החברות התייחס מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, להתפתחות סוכני הבינה המלאכותית. לדבריו, סוכני AI מייצגים עידן חדש של מחשוב, שבו תוכנות מסוגלות להבין את מטרות המשתמש, להסיק מסקנות, להשתמש בכלים ולבצע משימות בשמו. "הדבר משנה את האופן שבו אנו משתמשים במחשבים, מהפעלת יישומים לעבודה עם סוכנים חכמים", מסר הואנג.

גם מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, התייחס לשיתוף הפעולה בהודעה ומסר: "אנחנו נרגשים להמשיך לעבוד עם אנבידיה כדי לספק את הסוכנים האישיים ואת מודלי הבינה המלאכותית המתקדמים ביותר למיליארדי אנשים".

ההשקעה במטא מצטרפת לשורת השקעות שביצעה אנבידיה בחברות הפועלות בתחום הבינה המלאכותית. בשנים האחרונות הרחיבה יצרנית השבבים את פעילות ההשקעות שלה, ובין החברות שבהן השקיעה נמנות OpenAI, אנתרופיק, אינטל ו-xAI של אילון מאסק.

לפי נתוני חברת המחקר Dealroom, אנבידיה השתתפה מתחילת השנה ב-121 סבבי השקעה. מדובר בהתרחבות משמעותית של פעילותה כמשקיעה בחברות טכנולוגיה, במקביל לצמיחת הביקוש לשבבים ולתשתיות המחשוב שהיא מספקת.