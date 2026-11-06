המפולת בוול סטריט מתפשטת לאסיה: הבורסות ביבשת רושמות הבוקר (ו’) ירידות חדות, בהמשך ליום המסחר הגרוע ביותר שנרשם במדדים המובילים בארה"ב מאז אפריל 2025. בדרום קוריאה צונח הקוספי ביותר מ-5.2%, וביפן מאבד מדד ניקיי 225 כ-6.3% ונכנס לטריטוריה של שוק דובי, המוגדרת כירידה של לפחות 20% מהשיא האחרון.

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גם בורסות אחרות באזור בטריטוריה אדומה: מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.2%, מדד CSI 300 בסין נחלש ב-1.8%, ובאוסטרליה נרשמת ירידה של 0.9%.

בינתיים, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על מגמה מעורבת לקראת פתיחת המסחר היום, אבל גם על רגיעה.

החוזים על נאסד"ק 100 עולים בכ-1%, החוזים על S&P 500 נסחרים כמעט ללא שינוי, ואילו החוזים על דאו ג’ונס יורדים בכ-0.9%.

הטלטלה בשווקים מגיעה לאחר יום מסחר חריג בוול סטריט, שבמהלכו צנח מדד נאסד"ק ב-5.5% והשלים ירידה של יותר מ-10% מהשיא האחרון שלו, כלומר כניסה לטריטוריה של תיקון. מדד S&P 500 איבד 4.4%, ואילו דאו ג’ונס צנח ביותר מ-1,800 נקודות, או 3.4%. כל 11 הסקטורים במדד S&P 500 סיימו את היום בירידות, אך הפגיעה הקשה ביותר נרשמה במניות הקשורות לתעשיית הבינה המלאכותית.

מניות מיקרון ו-AMD צנחו בכ-17% כל אחת ואנבידיה נפלה ב-9% ועברה לתשואה שלילית מתחילת השנה. "שבע המופלאות", איבדו יחד יותר מטריליון דולר משווי השוק שלהן ביום אחד.

ברקע, הניצחונות המשמעותיים של הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב עוררו חששות מפני האטה אפשרית בהקמת מרכזי נתונים, לצד הדאגה הגוברת מהתמחור הגבוה של מניות ה-AI.

למרות הירידות, יש מי שמזהים הזדמנות. ויקטוריה גרין, מנהלת ההשקעות הראשית ב-G Squared Private Wealth, אמרה ל-CNBC כי "ההשקעה בבינה מלאכותית עדיין לא מתה. זו הנחה טובה". לדבריה, מניות שבבי הזיכרון מעניינות במיוחד על רקע המחסור בכושר הייצור בענף. "קנייה לאחר ירידות חדות נוטה להיות מהלך מוצלח, כל עוד הכלכלה אינה במיתון", הוסיפה.

בהמשך היום צפוי להתפרסם דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אוקטובר, שעשוי לקבוע את כיוון השווקים. הכלכלנים צופים תוספת של 59 אלף משרות ושיעור אבטלה יציב של 4.2%.