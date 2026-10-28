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ינקי קוינט | בלעדי

מצטרף ליצחק תשובה: התפקיד החדש של ינקי קוינט

קוינט, לשעבר מנהל רשות החברות ויו"ר רשות מקרקעי ישראל, עומד להפוך ליו"ר חברת הגז ניו-מד אנרג'י, המחזיקה בין השאר ב-45% ממאגר "לוויתן", כמו גם במאגר "אפרודיטה" בקפריסין

עידן ארץ 11:18
ינקי קוינט / צילום: כדיה לוי
ינקי קוינט / צילום: כדיה לוי

יעקב (ינקי) קוינט, לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות ויו"ר רשות מקרקעי ישראל, עומד להפוך ליו"ר חברת הגז ניו-מד אנרג'י , המחזיקה בין השאר ב-45% ממאגר "לוויתן", הגדול בישראל, כמו גם במאגר "אפרודיטה" בקפריסין.

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מי שמונה בחודש יוני האחרון לתפקיד היו"ר הוא ניב סרנה, אשר מונה כחודשיים בלבד לאחר מכן למנכ"ל החברה במקום יוסי אבו.

כעת, קוינט צפוי להפוך ליו"ר החברה שנמצאת בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה.

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