בית המשפט הכלכלי בתל אביב נתן תוקף של החלטה להסכם הפשרה שתוקן בין משקיעי חברת MHR1 ניהול השקעות בע"מ. ההסכם, שגובש בשם מאות המשקיעים שיוצגו על-ידי עו"ד אבי וי גרינברג, מסיים את המחלוקות העיקריות בין הצדדים ומסדיר מנגנון משותף למימוש נכסי הנדל"ן בגרמניה בהיקף של כ-100 מיליון אירו.

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נזכיר כי הרקע להליך הוא תביעה של משקיעים שגייסה חברת MHR1 להשקעה בנדל"ן בגרמניה. התביעה הוגשה לסעד הצהרתי בדבר בעלותם של חלקם במניות חברת FM1 הרשומה בהולנד על שם MHR1 והזכויות הנגזרות מכך. לחילופין, נתבע סעד הצהרתי שלפיו הסכמי ההשקעה מהווים נייר ערך מסוג אגרת חוב.

בטרם אושר הסכם הפשרה הוגשו התנגדויות, בטענה כי ההסכם המקורי לפני התיקונים נגוע באי-חוקיות, מאחר שהוא מהווה מכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף.

מודל פעולה אחיד

במסגרת ההסכם נקבע מודל פעולה אחיד לניהול, הערכת שווי, דיווח ומכירת נכסים. נציג המשקיעים, עו"ד גרינברג, ישתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות לפרויקטים ולתאגידים הכפופים לקונצרן הנדל"ן, למניות החברה ההולנדית (FM1 Invest Germany) ולמכירת הנכסים, כאשר בהיעדר הסכמה יפנו הצדדים לבית המשפט.

הוסכם כי זכויות החברה (MHR 1) בקונצרן - לרבות מניות העקיבה המזכות ברווחים ולא זכויות ההצבעה - יופנו תחילה למשקיעים המיוצגים כדי להשלים את קרנות ההשקעה שלהם. מדובר בהתחייבות חוזית של החברה להפנות תקבולים (מתמורה בגין מכירת נכסים או מהליכים משפטיים בגרמניה ובהולנד) עד לגובה הקרן שהושקעה. ההון המושקע של המשקיעים המיוצגים מוערך בכ-40 מיליון אירו, בעוד שסך נכסי הקונצרן מוערך בכ-100 מיליון אירו.

הבהרות שאושרו על-ידי בית המשפט הן: ההסכם חל במישור היחסים שבין התובעים לנתבעת בלבד; אין בו הקניית בעלות במניות העקיבה או זכות קניינית בהן, אלא תשלום כספי בלבד; אין בו עדיפות על פני נושים אחרים של החברה או יצירת שיעבוד/השתק כלפי צדדים שלישיים; והוא כפוף להחלטות קודמות של בית המשפט בנוגע לנכסים במודל הנאמנויות.

עוד נקבע כי מנגנון שיתוף-הפעולה יוגבל לבא-כוחם הנוכחי של התובעים בלבד. החברה ועו"ד גרינברג יפעלו במשותף ויעשו ככל שניתן כדי להבטיח שכספי המשקיעים יועברו בסופו של דבר בצורה בטוחה לחשבונות הבנק של המשקיעים.