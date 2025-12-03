המאבק המשפטי בחברת הנדל"ן הגרמנית מתקרב לסיום

לאחר חודשים של הליכים משפטיים, מאות משקיעים זרים וישראלים בקבוצת השקעות הנדל"ן בגרמניה MHR1 התקרבו היום לשלב משמעותי בדרך לקבלת כספם: הסכם בין הצדדים הוגש לבית המשפט הכלכלי בתל אביב, והוא מסדיר לראשונה שליטה משותפת על התאגיד ההולנדי שמחזיק במרבית נכסי MHR1. השליטה תעניק למשקיעים, המיוצגים על-ידי עו"ד אבי וי גרינברג, גם 50% בקבלת החלטות בתאגיד ההולנדי ובחברות-הבנות שלו.

עוד הוסכם כי הזכויות שהוקצו לתאגיד ההולנדי, לרבות למניות המזכות ברווחים, יוקצו תחילה למשקיעים. הצדדים גם גיבשו "מודל פעולה אחיד" לניהול, הערכת שווי, מכירה ודיווח; ומחלוקות יובאו לבית המשפט.

הפרשה החלה בשנת 2022, כאשר כ-300 משקיעים פנו לבית המשפט בבקשה לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולמנות מפרק לחברה, זאת לאחר ש-MHR1 הפסיקה לשלם את התשואות שהובטחו למשקיעים. בית המשפט דחה את בקשת הפירוק, והערעור שהוגש לעליון לא צלח.

במקביל, בפברואר 2023 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה פלילית נגד MHR1 ובכיריה בחשד לגיוס כספים מהציבור ללא תשקיף והצגת מצגים כוזבים, ובפועל ניתקה את המשקיעים מההחזקה בנכסים, בהיקף של למעלה מ-300 מיליון שקל. חקירה זו עדיין מתנהלת.

בעקבות התמשכות ההליכים, 256 משקיעים הגישו בתחילת השנה תביעה לבית המשפט הכלכלי, בדרישה להשתלט על התאגיד ההולנדי ולרשום את הזכויות בנכסים על שמם. טענתם הייתה שהכסף שגויס הוא בזיקה לנכסים המוצגים בהצעה לגיוס של MHR1, אך בפועל נותק כל קשר בין השקעתם לבין הנדל"ן, וכך גם כל קשר ישיר בין הנכסים לבין התשואות שהובטחו להם.

ההון הכולל שהשקיעו המשקיעים המיוצגים מוערך בכ-40 מיליון אירו, בעוד שסך הנכסים בתאגיד ההולנדי מוערך בכ-100 מיליון אירו.

ההסכם יסיים את כלל ההליכים המשפטיים ויאפשר מימוש נכסים בצורה מוסדרת לקבלת הכספים של המשקיעים. לצד האופטימיות, ההסכם עדיין תלוי בהסכמת הצדדים, שעליהם להודיע בתוך 14 יום אם הוא מקבל תוקף סופי. אם יאושר, השליטה תעבור באופן מדורג לידי המשקיעים, והמאבק המשפטי יגיע לסיום.