הפרקליטות לשופטי נתניהו: היועמ"שית לא תתייצב לדיון

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הודיעה לבית המשפט, באמצעות נציגת התביעה, כי לא תתייצב לדיון במשפטו של ראש הממשלה. זאת בעקבות הערות השופטים כי הם שוקלים לזמן את בהרב מיארה לדיון.

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עו"ד יהודית תירוש, ראש צוות התביעה, אמרה בדיון כי לעמדת בהרב מיארה "מצב בו היועמ"שית מגיעה לבית המשפט כאשר בכירי הפרקליטות נמצאים - הוא תהליך לא נכון מבחינת סדרי העבודה של מערך התביעה בישראל". היא הבהירה כי "הפרקליטים מוסמכים מטעמי ונאמנים עליי. מופיע כאן צוות בכיר שמעביר באופן תדיר את מה שקורה באולם". במקביל, תירוש הבהירה כי "דלתם של היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה תמיד פתוחה ולכן נענינו לבקשת נשיא המדינה. הנאשם בחר שלא להיענות לבקשת הנשיא".

עו"ד חדד השיב: "אפשר בהחלט לזמן אותה (את היועמ"שית). אני חושב שהסמכות בהחלט קיימת. בית המשפט העליון זימן לאחרונה את פרקליט המדינה לדיון אצלו. בתיק הזה עלו דברים לא פחות חשובים ממה שקרה שם וראוי ונכון שהיא תגיע אבל אני לא מתכוון מעבר להתייחס לדברים".

נזכיר כי באפריל 2026 הזמין נשיא המדינה יצחק הרצוג את הצדדים בתיק ראש הממשלה לשיחות על הסדר טיעון. "ההליך נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים לפני שיקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה", נכתב במכתב של יועמ"שית בית הנשיא לצדדים. היום אומרת בהרב מיארה כי היא נענתה להזמנה אך נתניהו בחר שלא להיענות לבקשת הנשיא.

בשבוע שעבר שופטי משפט נתניהו, ראשת ההרכב רבקה פרידמן פלדמן, והשופטים עודד שחם ומשה ברעם אמרו במהלך דיון כי הם שוקלים לזמן את בהרב מיארה. זאת בתגובה, לבקשה של ההגנה עו"ד ז'ק חן סנגורם של בני הזוג איריס ושאול אלוביץ', ועו"ד עמית חדד סנגורו של נתניהו. הסנגורים ביקשו מהשופטים לקיים דיון עם בהרב מיארה בדלתיים סגורות, זאת על רקע עדותו של היועמ"ש הקודם פרופ' אביחי מנדלבליט. השופטים הגיבו "שקלנו את זה קודם". ברקע עמדתם של השופטים, שנמסרה פעמיים, לפיה יש קשיים בהוכחת עבירת השוחד בתיק 4000 ויש מקום כי התביעה תחזור בה מאישום השוחד. יש לציין כי נתניהו מואשם גם במרמה והפרת אמונים באותה פרשה, והשופטים לא הביעו עמדתם ביחס לעבירה זו.

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