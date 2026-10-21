עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, פרופ' אביחי מנדלבליט, נמשכה היום (ד') בבית המשפט המחוזי בירושלים במשפטו הפלילי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זהו היום הרביעי לעדותו של היועמ"ש לשעבר, שזומן מטעם ההגנה.

● מנדלבליט במשפט נתניהו: "היו פעולות חקירה שלא אישרתי, ובכל זאת נעשו. גם דברים חמורים"

● יום העדות השני של מנדלבליט במשפט נתניהו: "גורמי אכיפה פנו אליי, לא הפעילו לחץ"

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, התמקד בפעולות חקירה שבוצעו על-פי טענת ההגנה ללא אישור יועמ"ש, בהדלפות שנועדו להפעיל לחץ ובטענה לניגוד עניינים שהוסתר מהיועץ.

חדד הציג שהאישור הראשון שנתן מנדלבליט לבדיקה בתיק 1000 נמסר ב-26 ביוני 2016, ועימת אותו עם עדות מפורטת שגבתה המשטרה מהעיתונאי בן כספית כבר באפריל אותה שנה.

לשאלת חדד האם שוטר רשאי להפעיל עיתונאי לביצוע פעולות חקירה והקלטות ללא אישור היועמ"ש, השיב מנדלבליט: "חוקר לא אמור להפעיל עיתונאי כידו הארוכה לחקור". הוא הוסיף כי פנייה יזומה כזו מחייבת את אישורו.

מנדלבליט אישר שביקש לעצור את הקשר עם בן כספית. "הייתה לי תחושה שבמקום שהמשטרה תחקור, הוא [כספית] מפעיל את המשטרה. זו הייתה תחושה לא נוחה", אמר.

חשד שיש הדלפות

מנדלבליט אישר כי חשד שיש הדלפות מצד הפרקליטות או המשטרה, וכי חשד "בעיקר במישהו אחד".

הוא הוסיף: "אין לי הוכחות. היה לי חשד שהדליפו כדי להפעיל לחץ לכיוון של חקירת ראש הממשלה. אני ניסיתי לבדוק ולוודא כל מיני דברים בהרבה דיונים. רציתי להיות זהיר. לפקח במיוחד בתיק הזה".

מנדלבליט: נתניהו לא הוזהר בחקירה בחשד לשוחד

אתמול (ג'), ביום עדותו השלישי של מנדלבליט, עסק הדיון בנוסח האזהרה לחקירת נתניהו במשטרה. מנדלבליט העיד כי ראש ממשלה לא הוזהר בחקירה שהוא חשוד בעבירת שוחד. לדבריו, בישיבות שקיים, איש לא העלה לדיון את הקושי בכך שנתניהו לא נחקר על עבירת שוחד - למרות שבסופו של דבר הואשם נתניהו בשוחד, בנוסף לעבירת מרמה והפרת אמונים.

בחקירה הראשונה של תיק 4000 לא נכתבה המילה "שוחד", ועו"ד חדד הדגיש עובדה זו. הנוסח של האזהרה היה: "ביקשת ולקחת טובות הנאה שלא כדין משאול אלוביץ' בזיקה עם תפקידך הציבורי, ובכך שפעלת לקידום האינטרסים של נותן טובות ההנאה תוך ניגוד עניינים חמור והפרת האמון בך".

השופט משה בר-עם שאל את מנדלבליט אם נכון היה להשתמש בניסוח "פתלתל" בחקירה של ראש הממשלה. מנדלבליט השיב: "אני רציתי להשאיר לעצמי מקום לשיקול-דעת, בין שוחד להפרת אמונים. הניסוח הזה יותר מתאים להפרת אמונים. אפשר גם להגיע ממנו למקומות אחרים".

עו"ד חדד המשיך ואמר כי "לאורך כל הדרך לא הזהרתם את ראש הממשלה אפילו פעם אחת בשוחד. גם בתצהיר שלך לא כתוב שאישרת לחקור בשוחד, וגם בפרוטוקולים לא אישרת לחקור בשוחד". מנדלבליט אישר את הדברים.

התובעת: "השיקולים היו ענייניים"

עו"ד חדד גם שאל את היועמ"ש לשעבר האם ניהל שיחה עם התובעת עו"ד יהודית תירוש, כשנודע לו שהיא מעוניינת להיות שופטת: "את מעדיפה להיות תובעת בתיק שיציל את הדמוקרטיה או שופטת בדיקטטורה?'", שאל חדד ולא הסביר מה המקור לטענה זו.

עו"ד תירוש התנגדה לשאלה: "זו לא ועדת חקירה לתביעה", אמרה. השופט בר-עם אמר, מבלי לטעון זאת על מנדלבליט, כי "אם תובע מגיש אישום כי הוא שונא את ראש הממשלה, לא הייתי עובר על זה לסדר היום".

התובעת תירוש התנגדה. "לא יעלה על דעת אדוני שבכל תיק יישאל התובע אם יש מניע אישי שהגיש האישום", אמרה. "אני יודעת ששיקולי התובע היו עניינים".

חדד טען כי כתב האישום הוגש כדי להביא לחילופי שלטון. תירוש התנגדה ואמרה: "אני מבקשת למחות על האמירות הקשות, כאילו אישום שהוכן על-ידי כל-כך הרבה תובעים והיועץ, כולם נגועים בשיקול-דעת פסול ומוטה ומשיקולים פוליטיים".

תירוש הוסיפה כי "התביעה מורכבת מכל-כך הרבה אנשים, 100 שנות ניסיון, משנים לפרקליט מדינה, פרקליט מחוז, צוותים רבים. כולם לשיטתנו מכל הקשת של החברה הישראלית. השיקולים היו ענייניים - שבית משפט יבחן אותם".

עדותו של פרופ' מנדלבליט תימשך מחר (ה'). הוא צפוי להעיד לפחות עוד ארבעה ימים. לאחר מכן תימשך פרשת ההגנה.

*** חזקת חפות: הנאשמים בפרשה - ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאול ואיריס אלוביץ' וארנון (נוני) מוזס - לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.