היום המשיך להעיד היועץ המשפטי לממשלה פרופ' אביחי מנדלבליט במשפטו הפלילי של ראש הממשלה נתניהו, לאחר שאתמול החלה עדותו בעניין האישורים שנתן למשטרה לפתוח בחקירה. מנדלבליט נתן אישור בעל פה ומסר כי לשיטתו לא היה צורך באישור בכתב. ההגנה טוענת כי המשטרה ביצעה פעולות חקירה ללא אישורו.

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סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, חקר את מנדלבליט על מזכר שהגיש בשנת 2021, שבו תיאר את האישור שלו לפתיחת הבדיקה נגד ראש הממשלה. חדד טען כי עוד לפני אישורו, המשטרה פעלה מאחורי גבו וביצעה פעולות חקירה כדי להביא לעולם את תיק 4000 - התיק שבו הועמד נתניהו בעבירת שוחד בטענה כי פעל לטובת בעלי בזק ויס לשעבר שאול אלוביץ', בתמורה לשינוי כתבות באתר וואלה שהיה בבעלותו. "הבוקר נראה את הדברים ונוודא שנעשו בלי אישורך. ברור שבשלב מסוים אתה מאשר לחקור את ראש הממשלה, השאלה היא מתי" הטיח חדד במנדלבליט.

"אני חושב שהפילו אותך בפח, דברים שלא גולו לך", אמר חדד והוסיף בהמשך: "אף אחד לא אמר לך שמחפשים חומרים נגד ראש הממשלה". מנדלבליט השיב: "אתה טוען שבמזיד התביעה הסתירה ממני דברים. התביעה ליוותה את התיקים האלה. הפרקליטות הייתה ידי הארוכה ואני מאוד אופתע אם זה נכון. יש לי אמון מלא בתביעה, כולל האנשים שיושבים. אם זה נעשה, זה חמור". בהמשך הוסיף "אני לא מכיר מצב שבו הסתירו ממני דברים. יכול להיות, אבל עדיין לא השתכנעתי".

"כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם. אנחנו לא הנאשמים"

השופטים הפסיקו את הדיון בשל חילופי דברים בין עו"ד תירוש, ראש צוות החקירה לבין עו"ד חדד. תירוש התנגדה לשאלות. חדד אמר "אני מבין את המצוקה, יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה ואין תיק". על כך השיבה התובעת "חיי הם משפחתי. כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם. המשפט הוא לא נגדנו, אנחנו לא הנאשמים. יש כאן ארבעה נאשמים". השופטים הפסיקו את הדיון והורו לצדדים להיכנס ללשכתם. לאחר מספר דקות חודש הדיון.

אתמול התייחס היועמ"ש לשעבר למעורבותו באישור פעולות החקירה: "רציתי שיעדכנו אותי בפעולות החקירה העיקריות. לא אישרתי כל פעולה, בוודאי שלא, וזה בסדר גמור. החוק לא מחייב, אבל רציתי שהפעולות העיקריות יאושרו על-ידי. לא רציתי להשאיר חשד שקיים כלפי ראש ממשלה, שחייבים לברר אותו. "מצד שני, צריך להיזהר מסוסים דוהרים במשטרה. הם (המשטרה) מנסים להגיע כמה שיותר חזק. רואים את זה כל הזמן. לכן הפיקוח חשוב, במיוחד כשמדובר בראש ממשלה. התכוונתי, למרות שהחוק לא מחייב, לעשות בקרה, ושהפעולות המרכזיות יאושרו, תוך שמירה על מעמדו ועל כבודו של ראש הממשלה. יש פעולות שלא אישרתי, ובכל זאת נעשו. גם דברים חמורים".

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