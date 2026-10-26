ה"סידני מורנינג הראלד" פירסם כי המיליארדר האוסטרלי ג'יימס פאקר, שלטענת המדינה העניק מתנות לראש הממשלה נתניהו שלא כדין, העביר לעורך דינו עמית חדד 1.25 מיליון דולר בשנתיים האחרונות. לפי התחקיר שפרסם העיתון היומי האוסטרלי הוותיק, פאקר העביר מדי חודש בשנתיים האחרונות 50 אלף דולר למשרדו של עו"ד עמית חדד המייצג את נתניהו במשפטו. התשלום נעשה מחשבונה של חברה שבבעלות פאקר לחשבונו של משרד עו"ד חדד. עוד נטען כי העברת הכספים החלה זמן קצר אחרי שהקשר בין פאקר לנתניהו חודש. לפי הפרסום, פאקר לא הכחיש את העברת התשלום ובסביבתו טענו: "זה לא קשור למשפט".

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התשלום החודשי הראשון מחשבון הסיטיבנק של החברה של פאקר, בוצע ב-23 בספטמבר 2024, לחשבונו של משרד עורכי הדין "חדד רוט שנהר" בבנק מזרחי-טפחות בישראל. לפי הפרסום, מקור המקורב לעסקיו של פאקר אמר כי ההעברות הבנקאיות היו לשם עבודה שנעשתה עבור פאקר, בין היתר איתור עסקאות בישראל, שבה יש לפאקר אינטרסים עסקיים ולא בקשר למשפט נתניהו. יחד עם זאת, צוין כי לעיתון האוסטרלי לא נמסרו ראיות לעסקאות כלשהן בישראל.

בבקשה שהגיש היום עו"ד חדד לביהמ"ש, בסמוך לפרסום התחקיר, הוא ביקש להעיד במשפט את פאקר בהיוועדות חזותית וציין כי הוא ומשרדו מייצגים חברות שבשליטת מר פאקר, וציין כי הם מייצגים "בסוגיות שאין להן כל קשר למשפט המתנהל".

על פי כתב האישום, בשנים 2016-2014 התקיים בין פאקר לראש הממשלה קשר אישי, במסגרתו העביר פאקר לבני הזוג נתניהו קופסאות סיגרים ומארזי שמפניה, באופן מתמשך ובמקרים רבים. התביעה טוענת כי מדובר בטובות הנאה בהיקף כולל של כ-230 אלף שקל, מתוכם 145 אלף שקל בסיגרים וכ-83 אלף שקל בשמפניות. יש לציין כי בשונה ממילצ'ן, לגביו נטען כי נתניהו ביצע פעולות שלטוניות, הקשר בין השניים היה קשר אישי שבסיסו בהערצה של פאקר את נתניהו וכי טובות ההנאה ניתנו "בזיקה למעמדו כראש ממשלה".

פאקר נרשם כעד תביעה, אך עד היום התביעה לא זימנה אותו לעדות, אך גם לא הודיעה כי היא מוותרת עליו. ביום שמתפרסם התחקיר, כאמור, ההגנה ביקשה מהרכב השופטים לגבות את עדותו של פאקר באמצעות היוועדות חזותית כפי שנעשה גם עם ארנון מילצ'ן. נכתב כי "המאשימה ראתה בפאקר עד רלוונטי ובעל חשיבות לבירור הנטען", וכי פאקר נזכר בכתב האישום 34 פעמים ועניינו עלה במשפט שוב ושוב. עוד נטען כי יש חשיבות בזימונו של פאקר מאחר וסכום טובות ההנאה המיוחסות לו הוא שליש מסך כל הסכומים המיוחסים לראש הממשלה. עו"ד חדד טוען בבקשה כי "טענה בדבר מניעיו, רגשותיו והלך רוחו של אדם - אין מי שיכול להעיד עליה מכלי ראשון זולת אותו אדם עצמו ומכאן חשיבות עדותו של פאקר".

במקביל, הבוקר עו"ד חדד ממשיך בחקירתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בבית המשפט המחוזי בירושלים כעד הגנה. חדד סירב לשאלות עיתונאים למסור תגובה לפרסום.

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