ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום המרוויחים הגדולים בחול המועד סוכות: העסקים באילת ובצפון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קניות

המרוויחים הגדולים בחול המועד סוכות: העסקים באילת ובצפון

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • מנתוני הפניקס גמא עולה כי הזינוק הגדול ביותר נרשם בענף בתי הקפה והמסעדות

גלית חתן 12:01
אילת / צילום: Shutterstock
אילת / צילום: Shutterstock

בחול המועד סוכות נרשמה עלייה כוללת במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי בענפי הקמעונאות לעומת השבוע הקודם שבו חל יום כיפור, ואולם אם משווים בין הימים שלישי-שבת בלבד, מדובר דווקא במגמת ירידה - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא.

ההסבר לכך עשוי להיות שמשקי בית רבים הקדימו את רכישותיהם והצטיידו לקראת סוכות בימים שלפני ערב החג, ואילו בחול המועד טסו לחו"ל או טיילו ברחבי הארץ.

יותר מ-1.7 מיליארד שקל ביום: זינוק בהוצאות בכרטיסי אשראי בספטמבר
דלק ישראל משתלטת על זאפה: רשות התחרות אישרה את העסקה
במקום הנפקה: גרין לנטרן בוחנת השקעה בקיסו בשווי 300-330 מיליון שקל

הנתונים מצביעים על כך שאת הגידול המשמעותי ביותר רשם ענף בתי קפה ומסעדות, עם זינוק של 35% במחזורי הקניות. העלייה נבעה מגידול של 25% בכמות העסקאות ומגידול של 10% בגובה העסקה.

שני ענפים נוספים שרשמו עליות נאות הם ענף המחשבים והסלולר, שעלה ב-27% לעומת השבוע הקודם, עם גובה עסקה ממוצע של 703 שקל; וענף האופנה וההנעלה, שעלה ב-21%, כאשר גובה עסקה ממוצעת עמד על 217 שקל.

העליות הבולטות במחזורי הקניות היו באילת ובצפון: באילת מדובר בזינוק של 54%, שנובע בעיקר מגידול של 65% בכמות העסקאות לצד ירידה של 7% בגובה העסקה הממוצעת. בצפון נרשם זינוק של 45%, כאשר רבים טיילו בשמורות הטבע ואכלו בסמוך.

לצד החופשות באילת ובצפון, רבים ניצלו את חול המועד לבילוי בקניונים, שרשמו עלייה של 26% במחזורי הקניות, ובמרכזים הפתוחים, שרשמו עלייה של 28%.

"עם סיום חגי תשרי, המשק צפוי להיכנס לתקופת מעבר", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "מצד אחד, בתי העסק והצרכנים חוזרים לשגרת עבודה רגילה של ימי עבודה וקניות. מצד שני, אחרי ההוצאות של תקופת החגים, ייתכן שנראה חודש שיתאפיין בהמתנה למבצעי סוף שנה ולימי הקניות של נובמבר".