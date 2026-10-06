המרוויחים הגדולים בחול המועד סוכות: העסקים באילת ובצפון

בחול המועד סוכות נרשמה עלייה כוללת במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי בענפי הקמעונאות לעומת השבוע הקודם שבו חל יום כיפור, ואולם אם משווים בין הימים שלישי-שבת בלבד, מדובר דווקא במגמת ירידה - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא.

ההסבר לכך עשוי להיות שמשקי בית רבים הקדימו את רכישותיהם והצטיידו לקראת סוכות בימים שלפני ערב החג, ואילו בחול המועד טסו לחו"ל או טיילו ברחבי הארץ.

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הנתונים מצביעים על כך שאת הגידול המשמעותי ביותר רשם ענף בתי קפה ומסעדות, עם זינוק של 35% במחזורי הקניות. העלייה נבעה מגידול של 25% בכמות העסקאות ומגידול של 10% בגובה העסקה.

שני ענפים נוספים שרשמו עליות נאות הם ענף המחשבים והסלולר, שעלה ב-27% לעומת השבוע הקודם, עם גובה עסקה ממוצע של 703 שקל; וענף האופנה וההנעלה, שעלה ב-21%, כאשר גובה עסקה ממוצעת עמד על 217 שקל.

העליות הבולטות במחזורי הקניות היו באילת ובצפון: באילת מדובר בזינוק של 54%, שנובע בעיקר מגידול של 65% בכמות העסקאות לצד ירידה של 7% בגובה העסקה הממוצעת. בצפון נרשם זינוק של 45%, כאשר רבים טיילו בשמורות הטבע ואכלו בסמוך.

לצד החופשות באילת ובצפון, רבים ניצלו את חול המועד לבילוי בקניונים, שרשמו עלייה של 26% במחזורי הקניות, ובמרכזים הפתוחים, שרשמו עלייה של 28%.

"עם סיום חגי תשרי, המשק צפוי להיכנס לתקופת מעבר", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "מצד אחד, בתי העסק והצרכנים חוזרים לשגרת עבודה רגילה של ימי עבודה וקניות. מצד שני, אחרי ההוצאות של תקופת החגים, ייתכן שנראה חודש שיתאפיין בהמתנה למבצעי סוף שנה ולימי הקניות של נובמבר".