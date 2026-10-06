יותר מ-1.7 מיליארד שקל ביום: זינוק בהוצאות בכרטיסי אשראי בספטמבר

היקף ההוצאות בכרטיסי חיוב בישראל הגיע בחודש ספטמבר 2026 ל-53.25 מיליארד שקל - עלייה של 6.2% לעומת ספטמבר אשתקד, אז הסתכמו ההוצאות בכ-50.13 מיליארד שקל. במונחים כספיים מדובר בתוספת של כ-3.12 מיליארד שקל בתוך שנה - כך עולה מנתוני חברת שבא (שירותי בנק אוטומטיים), המנהלת את מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסים ובכספומטים.

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הנתון הבולט יותר נוגע לממוצע ההוצאה היומי. מאחר שספטמבר כולל 30 ימים, הממוצע עמד על כ-1.775 מיליארד שקל ביום - הגבוה ביותר שנרשם עד כה. מדובר בעלייה של 1.7% לעומת אוגוסט, שבו עמד הממוצע על 1.746 מיליארד שקל ביום.

זהו החודש הרביעי ברציפות שבו ההוצאה היומית הממוצעת גבוהה מ-1.7 מיליארד שקל, והשיא החדש עקף במעט את השיא הקודם מיולי, שעמד על 1.771 מיליארד שקל.

עלייה בהוצאות על בילוי וחופשות

העלייה ניכרת במיוחד בענפים המזוהים עם בילוי וחופשות. על-פי נתוני שבא לפי ענפי פעילות, ההוצאות בתחום הפנאי והבידור עלו בחודש החולף ב-17.8% לעומת ספטמבר 2025, לכ-319 מיליון שקל; ואילו במלונאות ובחדרי האירוח נרשמה עלייה של 17.6%, לכ-1.17 מיליארד שקל. במסעדות, בבתי קפה ובמזון מהיר גדלו ההוצאות ב-11% והגיעו לכ-3.64 מיליארד שקל; ובסוכנויות הנסיעות נרשמה עלייה של 10.1% לכ-1.13 מיליארד שקל.

לעומת זאת, ברשתות המזון קצב העלייה היה מתון משמעותית. ההוצאה הסתכמה בכ-6.64 מיליארד שקל, עלייה של 2.7% לעומת כ-6.47 מיליארד שקל בספטמבר אשתקד. בהלבשה והנעלה נרשמה עלייה של 7.5% לכ-2.77 מיליארד שקל; ובחשמל ואלקטרוניקה עלייה של 5.3% לכ-2.93 מיליארד שקל.

גם באונליין נרשם שיא במונחי ההוצאה היומית. סך העסקאות המקוונות בחודש הסתכם בכ-30.96 מיליארד שקל, עלייה של 5.5% לעומת ספטמבר 2025. הממוצע היומי הגיע לכ-1.032 מיליארד שקל, עלייה של 4.4% לעומת אוגוסט ושיא חדש, אם כי בפער קטן מהשיא הקודם שנרשם ביולי, אז עמד הנתון על 1.031 מיליארד שקל ביום.

חשוב לציין כי נתוני שבא משקפים את היקף ההוצאה הכספי בכרטיסי אשראי, ולכן עלייה בהם אינה משקפת בהכרח באותו שיעור גידול בכמות המוצרים והשירותים שנרכשו, בין היתר בשל השפעת שינויי מחירים.