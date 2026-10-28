לאחר ליל שידורים מרתוני, שבו הושקעו עשרות מיליוני שקלים באולפני ענק, בפריסות שטח, בטכנולוגיות מציאות רבודה ובאינספור טאלנטים, התבררה תמונת הרייטינג: מי מהערוצים הגדולים הצליח לתרגם את ההשקעה הגדולה לנתוני צפייה גבוהים, ומי נותר מאחור.

ואולם נתון משמעותי לא פחות שהתברר הוא עד כמה ההשקעה הזו הייתה רווחית או הפסדית עבור הערוצים. בסך הכול הסתכם היקף הפרסום ביום הבחירות בקצת יותר מ-9.5 מיליון שקל, לפי נתוני יפעת בקרת פרסום.

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מתוך זה, 6.1 מיליון שקל הגיעו לקשת 12 (מתוך זה 3.5 מיליון שקל ברצועת הפריים טיים, ומיליון שקל לברייק הזהב שכלל שלושה מפרסמים - לובינסקי, פריסבי ופרטנר), כ-1.5 מיליון שקל לרשת 13, כ-850 אלף שקל לערוץ 13 וכ-430 אלף שקל לערוץ 1. יתר הסכום התפזר בין הערוצים הנוספים, כאשר במקום החמישי נמצא ערוץ 9 ברוסית.

ומי היו המפרסמים הגדולים? לפי יפעת, כאן בולטים עשרה שחקנים, כאשר קבוצת הרכב דוד לובינסקי שבמקום הראשון, השקיעה יותר מפי 5 מהשחקנית העשירית, עם כ-850 אלף שקל. במקום השני חברת המזון יוניליוור, ובשלישי עוד שחקנית רכב - אם כי מסוג אחר - פריסבי (בני משה קרסו) עם הקמפיין בכיכובם של יעל פוליאקוב ואביה המנוח ישראל (פולי).

בהמשך הרשימה נמצאים פרטנר, ועדת הבחירות המרכזית, ישראכרט, סקויה, עיריית ראשון לציון, AIG, אסם ומכבי שירותי בריאות.

רגעי השיא

המגרש הטלוויזיוני היה רווי ומפוצל מאי פעם, כאשר על תשומת לב הצופים התמודדה שורה של שחקנים: קשת 12, רשת 13, ערוץ 14, כאן 11, ערוץ i24NEWS וערוץ 16. אמנם משדרי המדגמים בשעה 22:00 נחשבים מסורתית לאירועי שיא טלוויזיוניים, אולם הנתונים לאורך מערכות הבחירות האחרונות מצביעים על תנודתיות ברמת העניין הציבורית ובאחוזי הצפייה.

כל הערוצים פועלים בצל המעבר המתמשך של הצופים לרשתות החברתיות, והשחיקה בנתוני הצפייה. אז האם הפעם הצופה הישראלי שב למסך כדי להתעדכן בתוצאות, או שמא הירידה בצפייה שנרשמה במערכות הבחירות האחרונות רק העמיקה?

מנתוני ועדת המדרוג הישראלית עולה כי בליל הבחירות חדשות 12 הובילה את טבלת הרייטינג בפער ניכר, הן לאורך משדר המדגם עם 28.5% והן ברגע חשיפת המדגם (שאותו ערך מנו גבע) עם 30.6%. במקום השני נמצא ערוץ 14 עם 15.2% במשדר הכולל, ועם 16.3% בדקת המדגם (שאותו ערך שלמה פילבר).

במקום השלישי, חדשות 13 עם 7.1% במשדר ו־8% בדקת הדגם. את המקום הרביעי תפס ערוץ כאן 11 עם 6.5%, במשדר ועם 7.7% בדקת המדגם. למקום האחרון הנמדד על־ידי ועדת המדרוג הגיע ערוץ i24NEWS, עם 2.1% במשדר ו־1.5% בדקת המדגם.

בסך הכול מדובר ברייטינג משוקלל של 58.5% במשדרים של ארבעת הערוצים הגדולים, לעומת 45.5% בבחירות הקודמות שהתקיימו בנובמבר 2022. גם אז מי שתפסה את המקום הראשון בשידורי המדגם הייתה קשת 12, אך עם נתון מעט נמוך יותר של 23.4%. בבחירות אפריל 2019 עמד שיעור הצפייה המצרפי בערוצים 11, 12 ו-13 בקרב משקי הבית היהודיים, ב-20 הדקות הראשונות של משדר המדגם, על 50.4%.

גם "ארץ נהדרת" מובילה

במהדורות החדשות, רגע לפני מדגמי ערוצי הטלוויזיה, חדשות 12 רשמה 16.5% ומובילה את הטבלה, ערוץ 14 במקום השני עם 10.4%, במקום השלישי חדשות 13 עם 6.5% ולבסוף חדשות התאגיד עם 5.3%.

הערוצים השקיעו גם בתכנים בידוריים בשעות הפריים. בגזרה הזו, לפי נתוני ועדת המדרוג, במקום הראשון ניצבת קשת עם "ארץ נהדרת" שרשמה 24%. במקום השני "הפטריוטים" של ערוץ 14 (ששידרו ישירות ממטה הליכוד בבנייני האומה) עם 11.3%, ואת המקום השלישי תפס התאגיד עם "קופה ראשית" שרשמה 8.6%, ולבסוף רשת 13 עם "הישראלים" שרשמו 7.4% ו"מונית הכסף" עם 5.2%. בניגוד לכל המתחרים, ב- i24NEWS נשארו לשדר חדשות במקום תכנים בידוריים, והסתפקו בנתון של 1.3% צפייה.

בסמי-פריים, יונית לוי שהגישה את המהדורה המוקדמת בחדשות 12 רשמה רייטינג של 13.4%, מגי טביבי בערוץ 14 ורביב דרוקר בחדשות 13 חלקו נתנו רייטינג דומה של 7.2%, ואילה חסון רשמה בכאן 11 רייטינג של 2.9%. למקום האחרון הגיע המשדר של שרון גל לפני המהדורה המרכזית בערוץi24NEWS , עם 1.7%.

נזכיר כי הצפייה בערוצי הברודקאסט אינה מסתכמת רק במכשירי הטלוויזיה. בסלקום TV מדווחים על נתוני צפייה גבוהים במיוחד, כאשר בשעת פרסום מדגמי הבחירות צפו בשירות כ-160 אלף בתי אב, המהווים כ-58% מכלל 275 אלף בתי האב המנויים לו. מדובר בזינוק של כ-37% בהשוואה לנתון הצפייה הממוצע בשעת השיא ביום רגיל, העומד על כ-117 אלף בתי אב.