ההיקף הכספי של היבוא מסין לישראל של כלי רכב וחלקיהם הסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים השנה בשיא של כ־2.713 מיליארד דולר. כך עולה מנתונים של התאחדות התעשיינים. היקף זה היווה כ־20% מסך הערך הכספי של היבוא מסין בתקופה האמורה וכ־3% מכלל היבוא לישראל בתקופה זו.

בתוך כך, מסירות כלי רכב מתוצרת סין ממשיכות לשבור שיאים. מנתוני מסירות הרכב החדש לחודשים ינואר־אוקטובר, שפורסמו השבוע, עולה שבכל אחד משלושת החודשים האחרונים (אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר) עמד נתח השוק החודשי של מותגי הרכב הסיניים על מעל 60% מסך המסירות. זהו שיא מקומי חדש.

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במצטבר נמסרו בינואר־אוקטובר 130,496 כלי רכב מתוצרת סין, כולל רישומי רכבי "אפס קילומטר". זהו נתח מצטבר של 47% מכלל המסירות ועלייה של כ־13 נקודות אחוז לעומת התקופה המקבילה.

בצמרת דירוג המסירות לפי קבוצת ייצור ניצבת קבוצת צ'רי הסינית, עם 62.7 אלף מסירות מצטברות מתחילת השנה, נתח של 22.6% מכלל המסירות בתקופה, בזכות המותגים אומודה־ג'אקו, שבמקום הראשון, וצ'רי במקום השלישי.

קבוצת יונדאי־קיה הקוריאנית נמצאת במקום השני עם 46 אלף מסירות מצטברות ונתח מצרפי של 16.6% מכלל המסירות, עם המותגים יונדאי שבמקום הרביעי וקיה במקום החמישי. טויוטה תופסת את המקום השלישי בדירוג קבוצות הייצור ואת המקום השני בדירוג המותגים עם כ־30 אלף מסירות של טויוטה ולקסוס ונתח של כ־12% מכלל השוק. חמשת המותגים המובילים תפסו במשותף כ־49.3% מסך מסירות כלי הרכב החדשים בתקופה.

המסירות בפלחים "הירוקים" המשיכו לזנק, חלקו של הפלאג־אין מכלל המסירות זינק ל־25%, לעומת כ־11% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. כלי רכב מתוצרת סין תפסו 74.3% מכלל המסירות בפלח.

גידול של פי 3 בהיברידיות

פלח ההיברידיות רשם עלייה מתונה, מ־25.9% ל־31.9%, אולם הסינים הגדילו בו את חלקם פי 3 ל־30.4% מכלל המסירות, על חשבון היפניות והקוריאניות. פלח הרכב החשמלי התכווץ מ־20.1% אשתקד ל־13%. הסיניות ממשיכות לשלוט בו עם 97% מהמסירות.

בסך הכול נמסרו בחודש ספטמבר 22,657 כלי רכב, עלייה של 17% לעומת אוקטובר אשתקד, ומתחילת השנה 277,880 כלי רכב, עלייה של 6.5%. 

מקבץ נוסף: מבול הדגמים החדשים שנוחתים בישראל לא פוסק לרגע

לראשונה עם פלאג-אין: קרוס־אובר משפחתי חדש ל-XPENG

המותג XPENG ממשיך להרחיב את היצע הדגמים שלו בישראל והפעם לכיוון דגמים נגישים יותר, לראשונה גם עם הנעת פלאג־אין מאריכת טווח. השבוע השיק המותג בישראל את הקרוס־אובר החדש L03, שנמכר בסין תחת תת־מותג עצמאי בשם MONA.

הרכב מיועד להתחרות בפלח המרכזי של השוק, ואורכו 4.65 מ', גובהו 1.6 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.85 מ'. הוא משווק בשתי גרסאות חשמליות עם הספק של 222־249 כ"ס וטווח נסיעה של 445 ק"מ או 520 ק"מ. המחיר 170־180 אלף שקל בהתאם לגרסה.

אקספנג G6 פרפורמנס / צילום: יח''צ

בנוסף, מציע הרכב גם גרסת פלאג־אין מאריכת טווח (REEV) שמשלבת מנוע 1.5 ליטר, מנוע בנזין וסוללה בקיבולת יוצאת דופן עבור הקטגוריה, של 37.2 קילוואט־שעה. הטווח החשמלי מגיע עד 215 ק"מ ב־WLTP. מחירו של הדגם 185 אלף שקל. כל הדגמים מגיעים ברמת אבזור גבוהה ואחידה שכוללת בין השאר ריפוד עור מלאכותי, מושבים קדמיים חשמליים, דלת תא מטען חשמלית, מצלמות היקפיות ועוד.

קיה משיקה קרוס אובר חשמלי גדול

חברת טלקאר השיקה השבוע את הקרוס־אובר החשמלי הגדול EV5, שהוא הדגם השני בישראל מסדרת חשמליות הדור החדש שלה.

הרכב דומה בגודלו לספורטאז' עם אורך של 4.61 מ', גובה 1.68 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.75 מ'. נפח תא המטען 566 ליטר.

EV5 / צילום: יח''צ

הוא משווק בגרסת הנעה קדמית עם מנוע בהספק 217 כ"ס וסוללה של 81.4 קילוואט־שעה עם טווח של עד 530 ק"מ. הרכב מוצע בשתי גרסאות אבזור מקיפות, במחיר של 199 או 220 אלף שקל לפני הנחת השקה.

ג'אקו 7 רב-המכר מקבל גרסה היברידית

חברת כלמוביל השיקה השבוע גרסה היברידית מלאה של הקרוס־אובר רב־המכר ג'אקו 7, שעד כה שווק בעיקר בגרסת פלאג־אין. הרכב שומר על הממדים והעיצוב של הגרסה המוכרת ומערכת ההנעה שלו כוללת מנוע 1.5 ליטר טורבו ומנוע חשמלי ללא טעינה חיצונית. ההספק המשולב הוא 204 כ"ס וצריכת הדלק המוצהרת היא 18.2 ק"מ לליטר.

הרכב משווק בשתי גרסאות אבזור, שתיהן גבוהות עם ריפוד עור סינתטי, מושבים קדמיים חשמליים, דלת אחורית חשמלית, חלון גג חשמלי ועוד. המחירים נעים בין 170 ל־180 אלף שקל בהתאם לגרסה.

הקבוצה השיקה כלמוביל בישראל גם את הדור המחודש של רכבי הקרוס־אובר היוקרתיים מרצדס GLE ו־GLE קופה. הדגמים עברו שינויי עיצוב חיצוניים ופנימיים קלים אולם מצוידים בטכנולוגיות תצוגה מהדור האחרון של מרצדס, כולל מסכים חדשים, ממשק אנוש חדש מבוסס בינה מלאכותית ועוד.

הגרסה ההיברידית של ג'אקו 7 / צילום: יח''צ

באגף ההנעה נוספה כעת גרסת פלאג־אין חדשה על בסיס מנוע 6 צילינדרים טורבו־בנזין בנפח 3 ליטר, עם מנוע חשמלי וסוללה של 25.7 קילוואט שעה. ההספק המשולב הוא 435 כ"ס והטווח החשמלי הוא עד 104 ק"מ ב־WLTP. מחיר הגרסה זו נע בין 660 אלף ל־770 אלף שקל בהתאם לרמת הגימור.

סמלת משיקה האצ'בק חשמלית משפחתית של ליפמוטור

חברת סמלת החלה לשווק השבוע בישראל את מכונית ההאצ'בק החשמלית B05 של ליפמוטור הסינית. אורכה 4.43 מ', גובהה 1.52 מ' והיא ניצבת על בסיס גלגלים של 2.73 מ'. נפח תא המטען 345 ליטר.

מכונית ההאצ'בק החשמלית B05 של ליפמוטור הסינית / צילום: יח''צ

המכונית משווקת בשלב הראשון עם מנוע בודד בהספק 218 כ"ס, שמניע את הגלגלים האחוריים. סוללה בקובלת 67 קילוואט־שעה מספקת טווח של 482 ק"מ והטעינה היא בקצב של עד 174 קילוואט. הרכב מגיע ברמת גימור אחת שכוללת בין השאר מסך מולטימדיה גדול, מושבים קדמיים חשמליים, ריפוד עור מלאכותי, גג שמש עם וילון חשמלי מצלמות היקפיות ועוד. המחיר הוא 140 אלף שקל.