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ביטוח רכב

עמדה רשמית של הממונה: לחברות ביטוח אסור להפלות לרעה מבוטחים על בסיס מקום מגורים

רשות שוק ההון אוסרת אפליה בביטוחי רכב לפי מקום מגורים, ומעתה חברות הביטוח לא יוכלו לסרב לבטח, לדרוש תנאים מיוחדים או לתמחר פוליסות על בסיס אזור גיאוגרפי

דובי בן גדליהו 14:39
ביטוחי רכב / צילום: Shutterstock
ביטוחי רכב / צילום: Shutterstock

רשות שוק ההון פרסמה היום (ג') את עמדת הממונה, האוסרת על אפליה על בסיס מיקום גאוגרפי של מגורי מבוטחים ומועמדים לביטוח בביטוחי רכב. הרשות מבהירה כי אפליה על בסיס כתובת ואזור מגורים הינה פסולה ואסורה על פי דין.

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העמדה נועדה לתקן עיוותים, שהביאו בעבר לאפליה של מועמדים לביטוח בענפי ביטוח רכב על בסיס מקום מגוריהם בלבד, ללא ביסוס סטטיסטי ומבלי שנבחנו פרמטרים נוספים. במספר מקרים נודע כי נערך למועמדים לביטוח "חיתום קפדני", שכלל דרישות אשר אינן ניתנות ליישום ומהוות חסם לרכישת הביטוח. המקרים אירעו ביחס למספר אזורים גיאוגרפים בדגש על יישובי פריפריה.

אלו הם עיקרי עמדת הממונה:

כתובת מגורים לבדה לא תהווה פרמטר בהליך חיתום: חל איסור לסרב לבטח בביטוחי רכב על בסיס כתובת מגורים ולא ניתן עוד לעשות שימוש בפרמטר זה.

איסור עריכת "חיתום קפדני" סביב נושא המגורים למועמדים לביטוח: חל איסור לבצע הליך במסגרתו נדרש מועמד לביטוח בביטוחי רכב להציג אישורים נוספים בהתבסס על כתובת מגוריו.

איסור על תמחור מבוסס אזור גאוגרפי: איסור זה יחול כל עוד לא הוכיחה חברת הביטוח באמצעות מחקרים סטטיסטיים כי רמת הסיכון הביטוחי מושפעת מאזור גאוגרפי זה או אחר.

יצוין כי לשכת סוכני הביטוח נאבקה שנים, בהובלת סוכנים בחברה הערבית, נגד סירוב חברות הביטוח לבטח את לקוחותיהם בביטוח רכב בטענה לסיכון גבוה. הלשכה מסרה שהובילה מאבק בשנתיים האחרונות, ובעקבותיו הרשות נעתרה לפנייתה לעצור את האפליה של חברות הביטוח והגופים המוסדיים כלפי סוכנים מהמגזר הערבי.