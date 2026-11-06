האם הטסלה החדשה שווה תוספת של 40 אלף שקל?

מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם צפו עד כה ברודסטר המעופפת של טסלה כשהיא מרחפת, מתהפכת ונוחתת. עוד עשרות מיליונים חזו בשלל סרטוני AI הומוריסטיים ו/או סרקסטיים, שהועלו לרשת כדי להמחיש עד כמה המכונית המעופפת הזו לא שימושית בתנאי יומיום.

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אבל גם אילון מאסק יודע שחשיפה זה לא הכל, ובסופו של יום צריך לדאוג לשורת הרווח. ואת זה הוא עושה כיום במהלך מהפכני וארוך טווח להטמעה גלובלית של מודל הבינה המלאכותית "גרוק" בכלי הרכב הסדרתיים של טסלה.

השידוך בין גרוק לטסלה אינו עוד ממשק AI טלפוני מאולתר של צד ג' שמתחבר חיצונית למערכת המולטימדיה ומציע יכולות תקשורת מוגבלות ותפוגת סוללה מהירה. זהו מודל בינה מלאכותית רציני שמוטמע במעבדי הנתונים של הרכב ומחבר ביניהם לעיבוד בענן. כלומר הוא לא רק משמש כממשק קולי חכם אלא גם שולט ברכב בהתאם לפקודות הנהג.

התהליך הזה אמור לייצר תועלות ממשיות לנהגים והכנסות עתידיות לטסלה, ובינתיים הוא נמצא עדיין בראשיתו. לנהגי טסלה בישראל הוא הפך זמין בשבועות האחרונים ומיהרנו לשים עליו יד בטסלה מודל Y פרפורמנס החדשה (שאליה נגיע בהמשך).

התוצאה מרשימה. המערכת אפשרה לנו לנהל שיחה חופשית עם סוכן ה־AI ללא פקודות קשיחות תוך פיענוח של משפטים מורכבים ומאולתרים בעברית ובשפות נוספות. הממשק הקולי אפשר לתת פקודות ניווט מורכבות במסלול שכולל מספר יעדים, לחפש מידע על פי שאילתות מורכבות ברשת ולהשמיע תשובות רהוטות.

גרוק גם מספק שליטה קולית גם על רוב פונקציות הרכב החיוניות בטסלה ושואב מידע על מצב המכונית, אם כי חלק מהפקודות עדיין צריכות לקבל אישור במגע פיזי על המסך. בעתיד, כך מובטח לנו, למערכת תהיה שליטה גם על מערכת הנהיגה האוטונומית FSD.

לא הכל מושלם. זמני התגובה נוטים להיות איטיים וכדי לנצל את מלוא יכולות המערכת צריך לרכוש מנוי בתשלום בחברת ה־AI של מאסק. גם סוגיית פרטיות המידע די מעורפלת וחלק מסוגי ה"אישיות" שניתן להקנות למערכת מנדנדים לנהג עם הצעות מסיחות דעת; ועם כל הכבוד לאופציה לפתוח את תא הכפפות באמצעות פקודה קולית, אם היה בטסלה מתג לפתיחת התא לא היה צורך בסוכן AI מחוכם.

עדיין, מדובר בקפיצת דרך בקונספט "המשרד על גלגלים" ולא מעט משתמשי טסלה בישראל ששורפים שעות בפקקים ידעו להעריך את הבונוס הזה. מחוץ למסגרת העבודה המערכת גם משמשת כסטנדאפיסט צמוד, מורה לשפות וכמעין "בייביסיטר" שיכולה להעסיק ילדים פעילים באופן אינטראקטיבי. ואנחנו רק בתחילת הדרך.

עיצוב חיצוני

ענייני בינה מלאכותית לחוד, גרסת הפרפורמנס של טסלה Y היא כרגע המכונית היקרה והחזקה ביותר בליין הדגמים של היצרנית בישראל. חיצונית ההבדלים מינוריים בינה לשאר הגרסאות ה"פשוטות" של ה־Y מהדור החדש, אך כל טסלאי יזהה אותה מיד ויזכה אתכם במבטי הערכה.

מרווח הגחון מעט נמוך יותר, לחישוקי ה־21 אינץ' הענקיים יש עיצוב חדש וצמיגים ייחודיים ויש בוכנות בלימה בצבע אדום. על דלת תא המטען יש ספוילר דקיק מסיבי פחמן והלוגו של דגמי הPLAID של טסלה - אות שמדובר במכונית ביצועים רצינית. אותו סמל, אגב, גם מוקרן מהדלתות על המדרכה בעת פתיחת הדלתות. למרות השדרוגים זו עדיין מכונית שנראית די צנועה ביחס לביצועים שלה.

פנים הרכב

גם השינויים בתא הנוסעים אינם דרמטיים בהשוואה לשאר גרסאות ה־Y, שזולות יותר משמעותית. מלפנים ממוקמים כעת צמד מושבי ספורט נאים ונוחים מאוד עם תמיכת צד רצינית לנטרול כוחות הג'י בפניות. המסך, בגודל 16 אינץ', מעט גדול יותר מזה של ה־Y הרגילה ויש כמה פסי קישוט מסיבי פחמן. האבזור התקני נדיב, לפחות במונחים של טסלה ולא של הסיניות.

פרט לכך זה עדיין אותו תא מוכר עם שפע של מרווח רגליים וראש לשלושה מבוגרים במושב האחורי, תא מטען שימושי, גג זכוכית ענק ונטול כיסוי שמלהיט את התא בקיץ, והנדסת אנוש נטולת מתגים כמעט.

כאמור בפתיחה, ממשק הגרוק החדש מאפשר לקצר את הדרך לתפריטי הפעלה חיוניים באמצעות פקודות קוליות, אבל עדיין קשה לנו להתרגל להחלפת הילוכים באמצעות לחיצה על אייקון זעיר בשולי המסך או להסיט את הראש מהכביש כדי לראות מה המהירות או כדי להעביר לאורות גבוהים.

מנוע וסוללה

הייחוד האמיתי של הגרסה הזו הוא באגף ההנעה והיכולת הדינמית. המנוע האחורי החדש נלקח מגרסאות הפלייד וביחד עם המנוע הקדמי מייצר כאן כ־460 כ"ס לפי פרסומים באירופה, וכנראה הרבה יותר מזה בפועל.

טסלה גם הצליחה לשמור כאן על משקל עצמי של כ־2 טונות וקצת, מאות קילוגרמים פחות מהמשקל הטיפוסי של רוב המתחרות. התוצאה היא תאוצה מאפס ל־100 קמ"ש ב־3.5 שניות, כשתי עשיריות שנייה מהיר יותר מגרסת הפרפורמנס היוצאת. הנתון הזה מאפשר לקרוס־אובר המשפחתי העגלגל הזה להשאיר מאחור ברמזור את רוב המכוניות על כבישי הארץ.

היעילות האנרגטית תלויה כמובן בסגנון הנהיגה. הטווח הרשמי הוא כ־580 ק"מ ב־WLTP, אבל נסיעת "כסאח", עם מזגן פועל בעוצמה גבוה, תגלח ממנו 30% לפחות. סגנון נהיגה רגוע יותר יקרב את הטווח עד כדי 10% למוצהר, אבל בינינו, לא רוכשים רכב כזה כדי לנסוע בו במתינות. קצב טעינה של עד 250 קילוואט בטעינה מהירה ו־11 קילוואט בטעינה ביתית כבר מזמן אינו המילה האחרונה, וחלק מהסיניות מציעות הרבה יותר. מומלץ לטסלה להתעורר.

על הכביש

כמקובל אצל טסלה יש את שני מצבי הנהיגה "רגוע" (Chill) ו"סטנדרט", ובפרפורמנס מצטרף גם מצב "לא שפוי" (Insane). אנחנו יכולים לדווח שהמצב ה"רגוע" הוא בהחלט לא שפוי, ואילו המצב ה"לא שפוי" כבר גובל באובדני, לפחות בכל הנוגע לרישיון הנהיגה שלכם. זאת במיוחד לאור העובדה שאפשר לייצר האצות אלימות גם כשמשייטים במהירויות לא חוקיות מלכתחילה. קחו בחשבון שגם לנוסעים מאחור יהיה מה להגיד לכם, במילים לא מנומסות, אחרי שתיים־שלוש האצות, שיגרמו למשקאות ולחטיפים שלהם להתעופף ברחבי התא (וחכו תראו מה יקרה להם ברודסטר המעופפת).

מלבד FUN אין סופי לחובבי התאוצות, ה־Y הבכירה היא גם מכונית רב־ממדית. מערכת חדשה של בולמי זעזועים אקטיביים מסופקת כאן כסטנדרט ומאפשרת לצלוח מהמורות עירוניות קשוחות מבלי לחבוט ללא רחמים בתא הנוסעים, כמו גרסת הפרפורמנס היוצאת. ספיגת הזעזועים עדיין נוטה לצד הנוקשה, אבל נסבלת.

המכונית גם שומרת על יציבות מרשימה מאוד בפניות מהירות עם ריסון תנודות גוף, שקשה למצוא ברכב SUV חשמלי כלשהו במחיר כזה. ההיגוי מהיר מאוד וחבל רק שההיזון החוזר שלו לא ממש מדויק ומתקשר כפי שמתבקש ברכב ביצועים. אבל גם כך זה רכב שחובבי מכוניות ספורט מנוסים ידעו להעריך.

מחיר

טסלה Y פרפורמנס עולה בישראל כ־334 אלף שקל שזה כמעט 40 אלף שקל יותר מגרסת הפרימיום כפולת ההנעה של ה־Y, שגם לה לא חסר שום דבר באגף הביצועים וטווח הנסיעה שלה אפילו גדול יותר. אבל, כפי שאמר לנו גרוק כשביקשנו תשובה אובייקטיבית על השאלה האם ההפרש ביניהן מוצדק, "להנאה אין מחיר".

חלק מהמתחרות

IM6 פרפורמנס

296 אלף שקל לגרסת הביצועים של הקרוס־אובר החשמלי מבית מותג הפרימיום של MG הסינית. גדול ומרווח עם תא נוסעים מפואר. צמד מנועים מייצרים 777 כ"ס ומאיצים ל־100 ב־3.5 שניות. טווח חשמלי עד 505 ק"מ.

IM6 פרפורמנס / צילום: יח''צ

אקספנג G6 פרפורמנס

257 אלף שקל לגרסת הביצועים של G6 המחודש. תא נוסעים מרווח ואיכותי, מתלים נוחים ואבזור נדיב. שני מנועים מייצרים 487 כ"ס ומאיצים ל־100 קמ"ש ב־4.1 שניות. טווח של עד 550 ק"מ.