הכול החל במפרום: אקזיט הענק של חברת ההסעדה והקשר לאלי יצפאן

בכל יום מוגשות בישראל עשרות אלפי ארוחות שמקורן במטבחים של חברת לי־בר. חלקן מגיעות לחדרי אוכל של מפעלים וחברות הייטק, אחרות לבסיסי צה"ל, למשרדים ולגופים ציבוריים. מרבית הסועדים אינם מכירים את השם שמאחורי הצלחת, ובוודאי אינם יודעים שהעסק שמכין עבורם את ארוחת הצהריים החל לפני עשרות שנים במסעדה קטנה בקריית גת. בשבוע שעבר התברר עד כמה רחוק העסק הגיע כשקרן ההשקעות סקיי נכנסה כשותפה ב־50% מחברת ההסעדה המשפחתית, בעסקה המשקפת לה שווי של כ־350־400 מיליון שקל.

● מסעדה ברוטשילד סיחררה רשת שלמה: כל המספרים והסיבות

● המנהל שפוטר משופרסל והירקן שקנה רשת: המתחרים החדשים של רמי לוי

מאחורי החברה עומדים בני משפחת יפרח, שבמשך עשרות שנים התרחבה פעילותם ממסעדה מקומית לעסקי מזון, אירועים, תיירות ונדל"ן. במרכז הפעילות של לי־בר נמצאים כיום ליאל ובר יפרח, בני 36 ו־32, שני אחים שהחלו את דרכם במטבח המשפחתי ומנהלים בשמונה השנים האחרונות את החברה שהקימו הוריהם, יעקב ומירי. לצידם, באופן מפתיע למדי, מופיעים בסיפור גם השחקן והקומיקאי אלי יצפאן, שעוסק בשנים האחרונות בתיווך עסקאות רכישות ומיזוגים לחברות משפחתיות, ואור ביסמוט, שותפו בחברת בנקאות ההשקעות שהקימו יחד, אקסודוס. המעורבות של אקסודוס בעסקת סקיי צפויה להניב גם ליצפאן וביסמוט הכנסה משמעותית של עד 2% מהיקף העסקה. עם זאת, גובה העמלה הרשמי שעליה הסכימו הצדדים לא פורסם.

לי־בר קייטרינג יפרח תחום עיסוק: חברת הסעדה הנותנת שירות למגוון לקוחות בהן אינטל, אסם, אלקטרה לצד משרד הביטחון, צה"ל ומשטרת ישראל.

היסטוריה: החברה שייסדו ההורים מירי ויעקב יפרח החלה כמזנון שהכין אוכל לחיילים בקריית גת והתפתח לחברת קייטרינג. בשנת 2018 החלו לנהל את החברה, ילדי ההורים - ליאל ובר.

עובדים: כ־1,500, מחזור הכנסות של כ־400 מיליון שקל בשנה.

עוד משהו: הקומיקאי אלי יצפאן תיווך בעסקה לרכישת מחצית מהחברה

מסעדה אחת בקריית גת

סיפורה של משפחת יפרח מתחיל עם מסודי, שעלתה ממרוקו לישראל בשנות החמישים והקימה את ביתה בדרום. במשפחה גדלו תשעה אחים ואחיות, ובהם יעקב, יהודה, רונן ומיכה יפרח, שלימים הפכו לשותפים בפעילויות עסקיות שונות. באחד המזנונים שהפעילה מסודי בקריית גת היו חיילים שעשו את דרכם לבסיסי הדרום קהל יעד מרכזי והמנות שהוגשו שם היו מאכלים ביתיים כמו קוסקוס, מפרום ושניצלים.

המסורת הזאת המשיכה גם בדור הבא. יעקב יפרח ואשתו מירי הקימו מסעדה קטנה בסמוך לתחנת רכבת בקריית גת, שנועדה לשרת חיילים ועוברי אורח. העסק התבסס על בישול יומיומי ועל לקוחות שחזרו לאכול בו ובהדרגה התרחב הקהל. כעבור כחמש שנים החלו השניים לקבל גם הזמנות להסעדה מחוץ למסעדה והפעילות קיבלה את השם "קייטרינג יפרח". במשך השנים התרחבה הפעילות, עד שהתפתחה לחברת לי־בר, הקרויה על שם שני בניהם, מתוך ארבעת הילדים במשפחה, ליאל ובר.

שני הילדים גדלו למעשה בתוך העסק. המטבחים היו חלק מחיי המשפחה ועבודת ההכנה, הבישול וההגשה הייתה עבורם מוכרת הרבה לפני שנדרשו לנהל מאות עובדים או להתמודד במכרזים גדולים. בהמשך הם התמחו בעשייה המקצועית וליאל אף למד ראיית חשבון.

לצד פעילות ההסעדה, התפתחו במשך השנים גם עסקיהם של האחים למשפחת יפרח. ארבעה מהם, יהודה, רונן, מיכה ויעקב, היו מעורבים בהקמת קבוצת העסקים המשפחתית "שבט אחים", שפעילותה התרחבה לתחומי האירועים, המסעדנות, הנופש והנדל"ן. הקבוצה פעלה, בין היתר, במתחמי האירועים נסיה ודוריה ובאתרי האירוח והנופש באזור חמי יואב, בהם מתחם דרים איילנד. במרוצת השנים הפכה הפעילות המשפחתית בדרום למערכת עסקים רחבה, שחלקים ממנה התפתחו בנפרד זה מזה.

הדור השלישי

נקודת מפנה משמעותית בתולדות לי־בר הגיעה לפני כשמונה שנים, כשליאל ובר קיבלו לידיהם את הניהול המשותף. החברה כבר הייתה עסק הסעדה פעיל ובעל ניסיון, אך שני האחים ביקשו להרחיב את פעילותה ולבסס אותה כמערכת עסקית גדולה, עם יכולת להתמודד על חוזים גדולים מול חברות וגופים ציבוריים.

פעילות ההסעדה קיבלה בהדרגה מעטפת ניהולית חדשה, שכללה השקעה בטכנולוגיות מידע, במערכות בינה עסקית (BI) ובשימוש בכלי בינה מלאכותית (AI). החברה מפעילה גם מפעל מזון בקריית גת, לצד מטבחי קצה ומערכי הסעדה באתרי לקוחות. כיום היא מעסיקה כ־1,500 עובדים ומחזור ההכנסות השנתי שלה מוערך בכ־400 מיליון שקל. רשימת הלקוחות כוללת חברות תעשייה וטכנולוגיה, בהן אינטל, אסם, אלקטרה, שופרסל וקבוצת מאיר, לצד משרד הביטחון, צה"ל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

אחד האירועים שהמחישו את היקף פעילותה היה כניסתה למערך ההסעדה של עיר הבה"דים בשנת 2017. באותה שנה נבחרה הפעילות המשפחתית להחליף את חברת שולץ, שהייתה אחראית על אספקת המזון למתחם. כבר באותה תקופה הפעילה לי־בר חדרי אוכל בעשרה בסיסים וסיפקה כ־25 אלף מנות ביום לחיילים.

מבחן משמעותי במיוחד הגיע בשנת 2020, עם פרוץ מגפת הקורונה. משרדים נסגרו, העובדים עברו לעבוד מהבית וחדרי אוכל רבים התרוקנו בן לילה. במשפחת יפרח הבינו שהחברה תידרש להתאים את עצמה למציאות החדשה והיא החלה לפתח פתרונות קולינריים מגוונים יותר, בהם תפריטים בהשראת מטבחי העולם ומנות מיוחדות.

יצפאן נכנס לתמונה

השחקן והקומיקאי אלי יצפאן עוסק זה שנים גם בפעילות עסקית ובתיווך עסקאות. יחד עם איש העסקים, אור ביסמוט, הוא פועל באמצעות חברת בנקאות ההשקעות אקסודוס, שהייתה מעורבת בחיבור בין משפחת יפרח לקרן סקיי.

אקסודוס פועלת בשוק העסקאות הפרטיות ומתמקדת במיזוגים ורכישות, עם דגש על חברות משפחתיות בתחומי התעשייה, המזון, הנדל"ן, התרופות והאנרגיה. יצפאן משמש כיו"ר החברה ואילו ביסמוט הוא בנקאי ההשקעות הראשי שלה.

קרן סקיי, שנוסדה ב־2005 ומנוהלת בידי צבי יוכמן וניר דגן, מתמחה בהשקעות בחברות ישראליות ותיקות ובעלות פעילות עסקית מבוססת. לאורך השנים השקיעה הקרן בחברות ממגוון ענפים, ובהן איי־דיגיטל, קל־גב, סולתם רדד ומרינה פטריות הגליל.

העסקה עם לי־בר נחתמה כבר באוגוסט והושלמה בתחילת ספטמבר, אך פרטיה פורסמו לראשונה רק השבוע. לפי הפרסומים, היקפה מוערך בכ־170־200 מיליון שקל, עם מרכיב שווי התלוי בביצועי החברה. חלק מהכסף מועבר לבני משפחת יפרח במסגרת מכירת מניותיהם והיתרה מוזרמת לחברה כדי לתמוך בהמשך צמיחתה. לאחר העסקה מחזיקים המשפחה וסקיי במחצית ממניות החברה כל אחת והניהול השוטף נותר בידי בני המשפחה.

מבחינת הקרן, ענף ההסעדה מציע פעילות בעלת ביקוש מתמשך והתקשרויות עם גופים גדולים, אך גם טומן בחובו אתגרים לא מעטים כמו עלויות כוח אדם, תנודות במחירי חומרי הגלם, הוצאות אנרגיה והובלה. חברת הסעדה גדולה נדרשת לנהל אלפי פעולות מדי יום, כאשר שיפור קטן ביעילות עשוי להיות בעל משמעות כלכלית גדולה.