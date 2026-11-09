בצרפת מאשימים את ישראל בהפצת "פייק ניוז" על המהומות במדינה

חשבונות הקשורים לישראל ברשתות חברתיות מואשמים על ידי משרד החוץ הצרפתי בכך שהפיצו "פייק ניוז" בנוגע למהומות בצרפת והפריזו בחשיבות ההתפרעויות של בני מהגרים במהומות. כך מדווחת היום (ב') סוכנות הידיעות רויטרס, על סמך דוח פנימי של שירות החוץ הצרפתי שהגיע לידיה.

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במקביל, הדוח מאשים גם גורמים ברשתות החברתיות הקשורים לתנועת MAGA של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. הנשיא האמריקאי עצמו אמר כי מהגרים אחראים למהומות והזהיר את האמריקאים לפני בחירות האמצע כי "אם אתם רוצים לראות על מה הבחירות הללו - תראו מה שקורה בצרפת".

כלי רכב שרופים ברחובות פריז / צילום: ap, Emma Da Silva

הדוח הצרפתי אמד כמה צפיות היו לפוסטים של "גורמים ישראלים" הקשורים לממשלה ולמשפיענים ישראלים סביב שיא המהומות ב-16 עד ה-18 באוקטובר. הוא מצא כי עשרת הפוסטים הנצפים ביותר של בכירים ישראלים, ערוצי ממשלה ותקשורת הניבו 35 מיליון צפיות ברשתות. זאת, בהשוואה ל-49 מיליון צפיות שהניבו עשרת הפוסטים הנצפים ביותר הקשורים לתנועת MAGA. חשבונות רוסים הציגו נראות "נמוכה יחסית" של 2.8 מיליון צפיות בלבד.

משרד החוץ הצרפתי סירב להגיב, והפנה את הסוכנות להצהרה של נשיא צרפת עמנואל מקרון לפיה "לא הייתה התערבות זרה במהומות", אבל כן הייתה "מניפולציה ממקורות זרים לגבי המידע".

75% מהשמות שהוזכרו הם ממוצא ערבי או אפריקאי

בצרפת מנסים לגמד את הרקע של המהגרים או פעילים איסלאמיסטיים במהומות, בין היתר בשם השוויון המקודש בין אזרחי הרפובליקה. עם זאת, רבים מהסרטונים שהופצו בחודש האחרון מציגים מתפרעים שהם דור ראשון, שני או שלישי להגירה, כשהם מנופפים בדגלי פלסטין ומדינות המוצא שלהם. גם השימוש בערבית בסיסמאות של המחאה הנוכחית נפוץ יחסית. בניגוד לאיטליה, שבה הממשלה אמרה כי כ-50% מהעצורים בהתפרעויות הם בעלי "רקע של הגירה", בצרפת אין נתונים בנושא.

עם זאת, חוקר צרפתי עורר סערה בימים האחרונים כשעבר על כ-70 דיווחים עיתונאיים על משפטי הבזק שנערכו בימים שלאחר ה-17 באוקטובר ברחבי צרפת, ומצא כי 75% מהשמות שהוזכרו היו ממוצא ערבי או אפריקאי.

בעבר האשים ראש ממשלת ספרד פדרו סנ'צס את ישראל וגורמים ישראלים ברשתות החברתיות בליבוי הפלישה לסאוטה של יותר מ-80 אלף מהגרים בלתי חוקיים, רובם ממרוקו. ראש ממשלת ספרד טען כי "רשתות ישראליות" הפיצו מידע כוזב בנוגע לפסיקת בית המשפט העליון של ספרד, שתרם להסתערות של רבבות מהגרים על סאוטה באוגוסט האחרון.