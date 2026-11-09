פחות משלושה שבועות לפני בחירות הבזק בספרד בסוף החודש, האיגודים המקצועיים במדינה הכריזו על שביתה כללית ביום רביעי הקרוב, שלדבריהם נובעת מהצורך ברפורמות אשר יגנו על שוכרים ויפחיתו את מחירי השכירות והדיור.

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ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, המקורב לאיגודים, הכריז בחודש שעבר על בחירות שיתקיימו ב-29 בנובמבר, בניסיון לנצל את הלך-הרוח הציבורי בעניין זה כדי לגייס תמיכה אלקטורלית.

עדיין לא ידוע כמה עובדים מהמגזר הציבורי והפרטי ייענו לקריאה לשביתה כללית, אך היא עלולה לשבש בין היתר את התחבורה במדינה, כולל התנועה האווירית. כלי התקשורת אמרו כי היא מהווה "מבחן מכריע" ליכולת של גוש המרכז-שמאל לקבוע את סדר היום הפוליטי עד לבחירות.

הדיירת שפונתה והפכה לסמל

סנצ'ז, שבשלוש השנים האחרונות מוביל ממשלת מרכז-שמאל פופוליסטית שהפכה את הביקורת על ישראל לחלק משמעותי מהאג'נדה שלה, מפגר בעקביות בסקרים אחרי גוש המרכז-ימין, שבו חברות המפלגה השמרנית ומפלגת "ווקס" הימנית המתנגדת להגירה.

תחת צל של שורת פרשיות שחיתות הקשורות למעגל המקורבים האישי שלו, כולל אשתו, ואחרי שממשלתו הואשמה בחוסר יכולת לבלום פלישה המונית למובלעת סאוטה, ניצל ראש הממשלה הספרדי פרשת פינוי כפוי של דיירת ותיקה במדריד בחודש שעבר כדי להכריז על בחירות בזק.

אותה דיירת הפכה לסמל בעבור רבים בספרד ל"חזירות" של חברות נדל"ן המעלות את שכר הדירה, אחרי שנדרשה לשלם פי שלושה משכר הדירה הקודם שלה. היא פונתה באופן כפוי מדירתה, למרות מחאות ציבוריות והתגייסות בערים כמו מדריד וברצלונה.

בעקבות המקרה, סנצ'ז הציע שורת חוקים להגנה על שוכרים ולהקפאת שכר הדירה למשך כמה שנים, אך אלה טורפדו על-ידי האופוזיציה השמרנית. לפיכך הודיע סנצ'ז כי הוא הולך לבחירות.

הדיירת, מריכרמן אבסקל, מתה כמה ימים לאחר מכן. בשבועות שחלפו מאז צעירים השתלטו על כיכר מרכזית במדריד בשם מחאת הדיור (ובינתיים פונו), וקואליציית השמאל מנסה בכל כוחה למסגר את הבחירות ככאלו המתקיימות על נושא זה.

אולם תאונת הרכבת הקטלנית במרכז ספרד לפני כשבועיים החייתה את ההאשמות נגד הממשלה הספרדית על אי-תפקוד וחוסר מקצועיות, במיוחד אחרי שתאונה דומה התרחשה לפני כשנה. כעת האיגודים המקצועיים מנסים לשוב ולהחיות את סוגיית הדיור, והכריזו כאמור על שביתה כללית בנושא ביום רביעי.

"לא בטוח שהמדינה תשותק"

השאלה הגדולה כעת בספרד היא כמה מהעובדים ייענו לדרישה לשביתה, לא יגיעו לעבודה וייצאו לרחובות ביום רביעי הקרוב, כאשר התקשורת במדינה מדווחת כי "לא בטוח שהמדינה תשותק", בניגוד לציפיות של האיגודים.

"נכון לעכשיו נראה כי השביתה לא תשתק את ספרד כפי שהיה בשביתות קודמות", העריך העיתון "אל-פאיס" הבוקר (ב'), על סמך שיחות עם ראשי איגודים מקצועיים במדינה.

לפי השיחות, ראשי האיגודים מקווים לפחות להפגנות גדולות ולנוכחות משמעותית של שובתים במדריד ובברצלונה, אך לא מקווים להיענות בפריפריה. סקר אחרון הראה כי 48% מהספרדים מתנגדים לשביתה, בעוד 46% תומכים בה. 19% מהנשאלים אמרו כי ישתתפו בשביתה.

כמה גורמים בספרד, ביניהם השגרירות האמריקאית, קראו לנוסעים להתעדכן בחדשות לקראת יום רביעי, מחשש שהשביתה תשפיע על התחבורה במדינה.

גוש המרכז-ימין מוביל בסקרים

באשק לבחירות - הסקרים עד כה מראים כי הפער לטובת האופוזיציה השמרנית נשמר, גם אם בתוך הגושים החלוקה בין המפלגות משתנה. גוש המרכז-ימין, הכולל את מפלגת העם השמרנית (PP), מפלגת הימין "ווקס" ומפלגה אזורית, מקבל לפי הסקרים כ-190 עד 199 מתוך 350 המושבים בפרלמנט ויוכל להקים ממשלה.

עם זאת, הפער בין השמרנים, שזוכים ל-129 מושבים לפי הסקרים, לבין הסוציאל-דמוקרטים בראשות סנצ'ז, שזוכים כעת ל-119 מושבים, נמצא במגמת הצטמצמות. "סנצ'ז לא מצליח להתאושש מאסון הרכבת", כתב העיתון "אל מונדו", המזוהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית.