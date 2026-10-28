דיווח: לפחות 50 בני אדם נהרגו בתאונת רכבות בספרד

לפחות 50 בני אדם נהרגו הבוקר (רביעי) בהתנגשות שתי רכבות מהירות במרכז ספרד, כך דווח באתר החדשות הספרדי "אל אספניול". התאונה התרחשה מעט אחרי השעה 09:00 בבוקר, שעון מקומי, בין העיירות מורה ואורגס שבאזור טולדו. לפי הרשויות, שתי הרכבות היו בדרכן ממדריד לסביליה שבדרום המדינה.

התאונה הובילה לירידת קרונות מהפסים ולהשבתת אחד מקווי הרכבת המרכזיים במדינה. על פי הדיווחים, באחת הרכבות היו 397 נוסעים, וברכבת השנייה היו 147 נוסעים - ובסך הכול יותר מ-500.

חברת תשתיות הרכבת הספרדית Adif הודיעה כי בעקבות התאונה הופסקה תנועת הרכבות בקו המהיר המחבר בין הבירה מדריד לחבל אנדלוסיה. בהודעה שפרסמה החברה ברשת X נמסר כי מדובר בהתנגשות מאחור בין שתי רכבות, שהובילה להחלטה לעצור את הפעילות בקו.

בתאונה היו מעורבות שתי רכבות מהירות של חברות הרכבות Renfe ו-Iryo. דובר מטעם ממשלת מחוז קסטיליה-לה מנצ'ה מסר כי כתוצאה מההתנגשות ירדו מהפסים שני קרונות של רכבת Iryo. בשלב זה עדיין לא ברור מה גרם לתאונה, והרשויות פועלות לברר את נסיבותיה.

היקף הפגיעות בנוסעים טרם התברר בצורה מלאה. לפי דובר הממשלה המחוזית, הרשויות עדיין בודקות את מספר הנפגעים, ולא נמסרו בשלב זה נתונים רשמיים על מספר הפצועים או על חומרת הפציעות.

במקביל, שירותי החירום באזור נערכים לקליטת נפגעים אפשריים רבים. מנואל גלאן, ראש עיריית אורדה, יישוב סמוך לעיר טולדו, סיפר כי אנשי שירותי החירום פנו אליו וביקשו שיכין אולם ספורט מקומי כדי שיוכל לשמש לקליטת פצועים מהתאונה.

לפני תשעה חודשים התרחשה בספרד תאונת רכבות קטלנית נוספת, שגבתה את חייהם של 46 בני אדם, והביאה לפציעתם של עוד 150 נוספים. התאונה, ב-18 בינואר, התרחשה במחוז קורדובה, לאחר שקרונות של רכבת מהירה של חברת Iryo, שעשתה את דרכה ממלאגה למדריד, ירדו מהפסים ופגעו ב מסילה הנגדית, שבה נסעה רכבת של חברת Renfe ממדריד לעבר הואלבה.

שתי הרכבות התנגשו בעוצמה, וכמה מקרונותיהן נפלו במורד סוללה לצד המסילה. האירוע עורר שאלות קשות בנוגע לבטיחות תשתיות הרכבת בספרד, במיוחד משום שהתרחש בקטע מסילה ישר שעבר עבודות חידוש רק כמה חודשים קודם לכן. בחקירה שהתנהלה לאחר האסון התברר כי המסילה נשברה ככל הנראה כבר ביום שלפני התאונה, מבלי שהופעלה התרעה שמנעה את האסון. בדוח שפורסם באפריל קבעו החוקרים כי שבר במסילה הוא הגורם המרכזי החשוד בתאונה, אך הדגישו כי החקירה טרם הושלמה.

הכתבה פורסמה לראשונה ב- N12