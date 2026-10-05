מהמר על מחאת הדיור: ראש ממשלת ספרד הכריז על בחירות בזק

כשהוא מתמודד עם חוסר פופולריות ציבורית, ממשלת מיעוט התלויה במפלגות קיצון והאשמות בשחיתות במעגל הקרוב ביותר אליו, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז הכריז הבוקר (ב') על בחירות בזק בכלכלה הרביעית בגודלה באיחוד האירופי. סנצ'ז, המוביל את המפלגה הסוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטית) בספרד, הצליח לשרוד מאז 2018 בכיסא ראש הממשלה, וינסה כעת לנצל מחאה ציבורית בנושא מחירי הדיור כדי לצבור תמיכה. הבחירות צפויות להתקיים ב-29 בנובמבר.

סנצ'ז פנה לציבור הבוקר, אחרי ימים בהם המערכת הפוליטית העריכה כי הוא יקדים את הבחירות, שתוכננו להתקיים בעוד פחות משנה. הוא אמר כי הוא זקוק למנדט מהעם כדי להמשיך להוביל את המדיניות שלו. "עלינו להתגייס ולהבטיח רוב פרוגרסיבי רחב הרבה יותר בפרלמנט", אמר סנצ'ז "כזה שיאפשר לנו לגבור על האליטות ולהמשיך לשנות את פניה של ספרד. הוא הוסיף: "הגיע הזמן שהעם הספרדי יחליט איזה עתיד הוא רוצה לעצמו ולמדינתו.

פרשנים פוליטיים העריכו כי התזמון הנוכחי נובע מהפגנות נגד מחירי הדיור שפרצו בערים גדולות בספרד בשבוע האחרון, סביב פרשת פינוייה הכפוי של דיירת קשישה שלא הצליחה לעמוד בהעלאות שכר הדירה שלה. סנצ'ז, שאינו פופולרי כמו שהיה בעבר והסקרים מנבאים מרוץ צמוד למפלגתו מול המרכז-ימין, נחשב ל"שועל פוליטי". האופוזיציה מימין טירפדה שורת רפורמות שהממשלה הציגה בתגובה למחאה הציבורית, כולל הקפאת שכר דירה, מאבק בתאגידים בעלי פורטפוליו של אלפי דירות והקפאת פינוי שוכרים עד שנת 2030.

נכנס לקשיים כבר אחרי הבחירות

כבר אחרי הבחירות האחרונות ב-2023 הפך סנצ'ז לראש ממשלה בקשיים, אחרי שנאלץ לחשל ברית עם מפלגות שמאל קיצוני כמו "סומאר" ולחזר אחרי הקולות בפרלמנט של מפלגות קיצוניות הקוראות לעצמאות קטלוניה, בין השאר. הוא הפך את המדינות האנטי-ישראלית שלו ל"דבק" המאחד את הקואליציה, כינה את הנעשה בעזה "רצח עם", השעה את יחסי הסחר הביטחוני עם ישראל וממשלתו הטילה סנקציות על סחר עם התנחלויות.

סנצ'ז והמעגל הקרוב ביותר אליו גם עומדים בפני חקירות שחיתות, כולל ניצול לרעה של מעמד מצד אשתו בגוניה, וכן חשד לאי-סדרים כספיים סביב סיוע כספי לחברת תעופה מוונצואלה שיזמו בכירים במפלגה עם קשרים אליו. חלק מהפרשות עדיין נחקרות. הוא איבד מהפופולריות שלו מכיוון שהמאבק בשחיתות של המפלגה השמרנית היה אחד מדגלי המאבק הפוליטי שלו כאשר הפך לראש ממשלה ב-2018, והבטיח "לנקות את האורוות".

בשנים האחרונות ספרד רושמת צמיחה כלכלית גבוהה יחסית למדינות אירופיות אחרות, ומומחים מסבירים את רובה בכך שהמדינה אינה חשופה לשינויים במחירי האנרגיה בשל הסכמים ארוכי טווח עם ספקיות בצפון אפריקה, כמו גם בגל ההגירה החיובי של תושבי ממדינות מתקדמות יחסית מאמריקה הלטינית, הבורחים מהן ומביאים איתם הון. בשנה החולפת יזמה הממשלה בראשות סנצ'ז מבצע ל"חנינה" לכמיליון עובדים לא-חוקיים החיים בספרד, חלקם הגדול מאמריקה הלטינית. עם זאת, נושא ההגירה והשלכותיה הם גם הרקע לתמיכה של רבים בספרד במפלגת הימין "ווקס", המתנגדת למדיניות הליברלית. סנצ'ז עצמו עמד בפני ביקורת ציבורית בחודשים האחרונים אחרי שממשלתו התעלמה מאזהרות ואיפשרה לעשרות אלפי מהגרים לא-חוקיים להיכנס למובעלת סאוטה בצפון אפריקה.

לפי הסקרים האחרונים, לפני ההכרזה על הבחירות, המפלגת הסוציאליסטית זוכה ל-26% בעוד מפלגת העם השמרנית ל-32%. המועמד שלה לראשות הממשלה הוא אלברטו נונייס פייחו. רוב הסקרים חוזים אפשרות ריאלית לקואליציה שלה עם ווקס, שזוכה ל-18% תמיכה. "זה הכדור האחרון בקנה של סנצ'ז", כתב הבוקר אל-פאיס על הקדמת הבחירות. האופוזיציה בירכה על המהלך ובהודעה ברשת X כתבה מפלגת העם "סוף סוף!".