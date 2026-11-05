בזה אחר זה: שורת נחיתות חירום באירופה בעקבות התרעות לפצצות

שורת תקריות חריגות של נחיתות חירום נרשמו הבוקר בכמה נמלי תעופה ברחבי אירופה, בשל רצף של התרעות על פצצות במטוסים שונים. לפחות חמישה מטוסים עם מאות נוסעים נחתו בצרפת, בלגיה ובולגריה בעקבות צירוף של התרעות.

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רצף ההתרעות החריג

● מטוס עם 151 נוסעים שהיה בדרכו מדבלין באירלנד לרומא באיטליה ביצע נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר בצרפת, כך לפי לשכת ראש ממשלת צרפת.

● בתקשורת בבולגריה דווח כי לפחות שלושה מטוסים ביצעו היום נחיתות חירום בשל התרעות לפצצות.

● בבלגיה דווח כי מטוס נוסעים נחת בבריסל לאחר התרעה על פצצה.

● סוכנות הידיעות האיטלקית דיווחה כי מטוס שהמריא מהלסינקי בפינלנד לרומא נחת בשלום בבירת איטליה לאחר שקיבל התרעה על פצצה.

האירועים היום מצטרפים לשורת תקריות דומות בימים האחרונים. ביום שלישי התקבלו התרעות לפצצות בלפחות שבע טיסות שונות בפולין, איטליה, ספרד ובולגריה. האיומים הובילו לשיבושים בתנועת המטוסים, לנחיתות לא מתוכננות ולהזנקת מטוסי קרב, אף שבכל הבדיקות שנערכו באותו יום לא נמצאו חומרי נפץ.

● בפולין, מטוס של חברת LOT שהיה בדרכו מלונדון לוורשה הוסט לנחיתה בנמל התעופה מודלין, שנסגר זמנית בעקבות ההתרעה.

● טיסה נוספת של חברת SAS מקופנהגן לוורשה נחתה בנמל התעופה שופן, שם נסגר אחד המסלולים לצורך בדיקות ביטחוניות.

● באיטליה, שני מטוסים של חברת ריינאייר שהגיעו מליסבון ומדבלין עברו בדיקות לאחר שהתקבלו איומים על פצצות.

● המטוס שהגיע מדבלין אף לווה בדרכו לנחיתה ברומא בידי שני מטוסי קרב של חיל האוויר האיטלקי.

● בספרד הופעל נוהל חירום בעקבות איום על טיסת ריינאייר ממנצ'סטר למורסיה, שעליה היו 121 נוסעים ואנשי צוות.

● גם בבולגריה התקבלו התרעות על שתי טיסות לסופיה, אחת מברגמו שבאיטליה והשנייה מדבלין.

● כל המטוסים נחתו בשלום, והסריקות הסתיימו ללא גילוי מטענים.

● יום קודם לכן, בשני, טיסה של חברת וויז אייר מלונדון לסופיה נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות בבודפשט בעקבות איום שהתקבל במהלך הטיסה.

● מטוסי קרב הונגריים הוזנקו ללוות אותה לנחיתה, וגם במקרה הזה לא נמצא מטען חבלה.

הרשויות באירופה עדיין לא קבעו אם קיים קשר בין האיומים השונים, ואף גורם לא קיבל אחריות עליהם. בבריטניה כינו את ההתרעות שהתבררו כשקריות "מעשי הטעיה זדוניים". מומחה לביטחון תעופתי אמר לרויטרס כי היעדר דפוס ברור בבחירת חברות התעופה והיעדים עשוי להעיד שמטרת האיומים היא לשבש את פעילות התעופה באירופה באופן כללי.

פורסם לראשונה ב-N12