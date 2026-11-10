מה עושה מדינה כאשר האיש החזק ביותר בעולם שם אותה על הכוונת? באופן חריג, זו הפכה להיות שאלה די נפוצה בבירות אירופיות בשנתיים האחרונות, מאז שובו של דונלד טראמפ לבית הלבן. הדנים החליטו להיאבק חזיתית עם הנשיא האמריקאי כאשר דרש לספח את גרינלנד לארה"ב; השוויצרים החליטו לעלות לרגל לוושינגטון עם מתנות ומטילי זהב כדי להתחנן לבטל מכסי מגן; ואילו הנורבגים - היעד האחרון להתקפות התקשורתיות של טראמפ - החליטו להפוך את הנושא לקמפיין פרסומי גלובלי, בניסיון להגדיל את היקף התיירות לארצם.

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הכול החל לפני כשבועיים, כאשר במהלך אחת מהופעותיו בקמפיין הרפובליקאי לקראת בחירות האמצע, החליט טראמפ לתקוף את נורבגיה במילים קשות. הרקע, כפי שאמר בעצמו, הוא העובדה שוועדת פרס הנובל לשלום (המורכבת מנציגים נורבגים, בניגוד ליתר ועדות פרסי הנובל המורכבות מנציגים שבדים) לא העניקה לו את הפרס שבו הוא חושק כבר שנתיים ברציפות.

"למען האמת, נורבגיה דפוקה", אמר טראמפ. "היא הפכה למדינה מחורבנת (Shit-House Country)".

בעבר השתמש טראמפ בכינוי דומה למדינות כמו האיטי וסומליה, אך זו הייתה הפעם הראשונה שהוא מופנה לכיוון אירופה. הנשיא האמריקאי המשיך ואמר כי בעוד הוא "מוכן" עקרונית לקבל מהגרים ממדינות שונות, הוא יסרב לקבל מהגרים מנורבגיה - "בגלל שלא קיבלתי פרס נובל... זו הסיבה שאני לא רוצה אף אחד מנורבגיה".

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הדברים עוררו סערה במדינה הסקנדינבית, אך הממשלה באוסלו החליטה שלא להגיב באופן רשמי. עם זאת, בימים האחרונים הגיעה תגובה יוצאת דופן מצד לשכת התיירות הנורבגית - קמפיין תקשורתי שמנצל את האמירה של טראמפ כדי לנסות ולהציג את הצדדים החיוביים יותר של המדינה, בדגש מיוחד על שירותים.

וכך, לשכת התיירות Visit Norway העלתה באתר שלה עמוד מיוחד תחת הכותרת "נורבגיה הופכת את השירותים לגדולים שוב", פרפרזה על הסיסמה של מחנה טראמפ במפלגה הרפובליקאית ("Make America Great Again").

הקמפיין כולל תמונות של כמה מהשירותים היפים והמעוצבים ביותר בנורבגיה, תחום שבו הממשלה השקיעה בעבר לטובת עידוד התיירות. ארכיטקטים ומעצבים נשכרו בשנים האחרונות כדי להפוך כמה נקודות עצירה בדרכים המתפתלות ובנוף הדרמטי של נורבגיה לפניני אדריכלות. מבקרים הנוסעים לאורך קו החוף והפיורדים המעמיקים לתוך היבשה עוצרים להצטלם לידם, ולעתים נרשמים תורים בקרב מבקרים השואפים ללכת לשירותים עם הנוף המרשים מולם.

הקמפיין חוגג כ-18 עצירות לנוחיות שעוצבו בשנים האחרונות על-ידי אדריכלים מובילים. "השירותים לאורך הדרך ב-Ryfylke מציעים גם מבנה אדריכלי מרשים וגם מבט מדהים למפלי Flese שזורמים על צד ההר", נכתב באתר.

"השירותים מצופי הזהב בסנייה הם הדבר הקרוב ביותר לשירותים מוזהבים למי שאינם יכולים להרשות זאת לעצמם" נכתב בהמלצה אחרת, וגם - "מי ידע ששירותים יכולים להיות אתר כזה פופולרי לאינסטגרם?", על רקע תמונה של שירותים מבטון חשוף, לאורך צלע הר ונוף לים. הלשכה מציינת כי השירותים המשקיפים על הפיורד בסוגנה נבחרו בתחרויות בינלאומיות לאחד מעשרת השירותים היפים בעולם.

לשכת התיירות גם העלתה את הקמפיין לאינסטגרם. "שמענו קצת רעש בנוגע לזה שנורבגיה היא מדינה מחורבנת", כתבה הלשכה בעמוד שלה. "מה אנחנו יכולים לומר, זה נכון שיש לנו כמה מהשירותים היפים והמרשימים ביותר בעולם".

בינתיים, קמפיין התגובה לדבריו של טראמפ זכה לסיקור בינלאומי, ותמונות של הנוף הנורבגי המרשים התפרסמו בשורת כלי תקשורת ברחבי העולם - מה שיכול להיתפס כשיעור מוצלח ב-RTM (שיווק בזמן אמת).