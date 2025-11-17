ההסכם האמריקאי להפחתת המכסים על שווייץ הושג לאחר חודשים של מאמץ דיפלומטי קדחתני ומבצע שכנוע שנוהל בעזרת הנשק הסודי של האומה האלפינית: המיליארדרים שלה.

● טראמפ חתם על הצעת החוק: השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה מסתיימת

● תרנגולות תמורת הפחתת מכסים: הדיל ששווייץ מציעה לארה"ב

בתחילת החודש, כשקיפאון שרר במשא-ומתן בין הממשלות, קבוצת מנהלים בכירים מהחברות הגדולות בשווייץ - בהם יוהאן רופרט, יו"ר חברת מוצרי היוקרה ריצ'מונט (Richemont), ודניאל יאגי, נשיא חברת הסחורות השוויצרית מרקוריה (Mercuria) - ביקרו את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחדר הסגלגל.

הבכירים הבטיחו השקעות בארה"ב שיקטינו את חוסר האיזון בסחר בין המדינות, לפי גורמים המעורים בנושא. הם גם הביאו מתנות: מטיל זהב חרוט ושעון שולחני של רולקס.

הפגישה הייתה מוצלחת: "עבודה טובה נעשתה", כתב טראמפ ברשתות החברתיות לאחר הפגישה. הנשיא היה עד כדי כך מרוצה, שהורה מיד לממשלתו להחיות מחדש את המשא-ומתן התקוע עם ממשלת שווייץ.

כעבור קצת יותר משבוע, המכסים שהציקו לפקידים בברן במשך רוב השנה, ואיימו לשתק את הכלכלה השוויצרית התלויה ביצוא, הופחתו מ-39% ל-15%, והושוו לרמת המכס שהוטלה על מדינות האיחוד האירופי.

מדברים באותה השפה

"בעלי עסקים מדברים באותה השפה כמו טראמפ, ולכן היה חשוב שהם ייכנסו לתמונה", אמר ראול סהגל, מנכ"ל לשכת המסחר השוויצרית-אמריקאית. "המטרה הייתה להשיג יותר מתמונה בחדר הסגלגל".

ההסכם מהווה שיא למאמץ של חודשים ארוכים בשני ערוצים: נסיעות חוזרות ונשנות לוושינגטון מצד נציגי הממשלה השוויצרית, ובמקביל חיזור אינטנסיבי מצד ענקי התאגידים במדינה - מהלך שכלל גם את מנכ"ל רולקס ז'אן פרדריק דופור, שאירח את טראמפ השנה בתא של החברה ביציע, במהלך גמר אליפות ארה"ב בטניס לגברים.

"הסכם הסחר של הממשל עם שווייץ הוא הוכחה נוספת לכך שאמנות עשיית העסקאות של הנשיא טראמפ ומדיניות המכסים שלו ממשיכות לספק תוצאות עבור העם האמריקאי", אמר דובר הבית הלבן קוש דסאי. "אינטרס מיוחד אחד בלבד מנחה את קבלת ההחלטות של הנשיא טראמפ - טובת העם האמריקאי. הסכם הסחר ההיסטורי שלו עם שווייץ מבטיח השקעות בהיקף של מיליארדים לייצור ותעסוקה בארה"ב, תוך סיוע בטיפול בגירעון הסחר ארוך-השנים של אמריקה".

ההסכם כולל העברת פעילות ייצור של חברות שוויצריות לארה"ב, כולל בתחומי התרופות, זיקוק הזהב ותחומים נוספים. לפי ממשלת שווייץ, החברות ישקיעו כ-200 מיליארד דולר בארה"ב עד סוף 2028. שווייץ גם תוזיל מכסי יבוא על מגוון מוצרים אמריקאים, כולל מוצרים תעשייתיים, דגים וחלק מהמוצרים החקלאיים.

לפי הבית הלבן, ההסכם עם שווייץ יציב אותה על מסלול לביטול הגירעון המסחרי עד 2028.

שיחת טלפון מתוחה

הקמפיין הגיע לאחר ששיחות קודמות קרסו בקיץ, בעקבות שיחת טלפון מתוחה בין טראמפ לנשיאת שווייץ, קארין קלר-סוטר. היא דחתה את טענותיו על הגירעון בסחר בסחורות של ארה"ב מול שווייץ, שעמד על כ-38 מיליארד דולר בשנה שעברה.

ביום שאחרי השיחה, ב-1 באוגוסט, החג הלאומי של שווייץ, הטיל טראמפ על המדינה את שיעור המכס הגבוה ביותר שארה"ב הטילה על מדינה מפותחת.

עבור שווייץ, שמרוויחה כל פרנק שני מסחר חוץ, ההימור לא יכול היה להיות גבוה יותר. היא מונה את ארה"ב בין שוקי היצוא המרכזיים שלה למוצרים כמו שעונים, שוקולד, תרופות וכלי מכונה. חלק מהחברות השוויצריות הכינו תוכניות להעברת הייצור למדינות שכנות שעליהן הוטלו מכסים נמוכים יותר.

מעבר לנזק הכלכלי, פרשת המכסים הציתה ויכוח לאומי על הניטרליות היקרה ללבה של שווייץ, כשגברו הקולות הקוראים לחיזוק הקשר עם האיחוד האירופי, שהשיג שיעור מכס נוח יותר של 15%.

קלר-סוטר ושר הכלכלה גי פארמלין מיהרו לוושינגטון לאחר השיחה עם טראמפ ב-1 באוגוסט, כשנותרו רק ימים עד כניסת המכסים לתוקף. השליחות נכשלה. הם הצליחו לקבל רק פגישה עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שבדרך-כלל אינו מוביל את המשא-ומתן על הסכמי סחר.

בינתיים השעון הכלכלי תיקתק. הבנק המרכזי השוויצרי אמר בסתיו הזה כי התחזית "הידרדרה בשל המכסים האמריקאים הגבוהים משמעותית". היצוא, שנפגע מצניחה ביצוא השעונים לארה"ב, החל לרדת, וכלכלנים חתכו את תחזיות הצמיחה לשנה הבאה לפחות מ-1%.

שעון רולקס ומטיל זהב

ראשי התאגידים השוויצריים קידמו מהלך משלהם.

באליפות ארה"ב הפתוחה בטניס (U.S. Open) ישב מנכ"ל רולקס, דופור, לצד טראמפ, יחד עם ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא, ושר האוצר סקוט בסנט.

לפי תשובת רולקס למכתב של הסנאטורית אליזבת וורן (דמוקרטית, מסצ'וסטס), הנשיא שאל בצחוק אם היה מוזמן אלמלא המכסים. הסנאטורית ביקשה לברר האם החברה ניסתה להשיג פטור ממכסים על מוצריה. רולקס הכחישה שזה היה המצב, ואמרה כי לא התקיימה באירוע כל שיחה "מהותית" על מכסים.

טראמפ בכל זאת עזב את המשחק עם מתנות: סוודר גולף ואפודת ספורט. כמה מחברי צוות האבטחה שלו מהשירות החשאי קיבלו כובעי רולקס, לפי המכתב של רולקס.

המאמץ התאגידי הגיע לשיאו בפגישת החדר הסגלגל ב-4 בנובמבר עם טראמפ.

בקבוצה השוויצרית שהשתתפה בפגישה היו גם דופור; אלפרד גנטנר, אחד ממייסדי קרן קרן הפרייבט אקוויטי (Partners Group); ומרוואן שקארצ'י, ראש קבוצת המתכות היקרות והפיננסים MKS.

מטיל הזהב שהם הביאו היה חרוט במספרים 45 ו-47, רמיזה לשתי כהונות הנשיאות שטראמפ כיהן בהן. הן המטיל והן שעון השולחן של רולקס אושרו על-ידי היועץ האתי של הבית הלבן, וייעודם הוא לספריית הנשיא של טראמפ, לפי גורם המעורה בנושא.

הפגישה האיצה את המשא-ומתן

השיחה, ששני אנשים המכירים אותה תיארו כידידותית ורגועה, כללה דיווח מצד ראשי התאגידים על ההשפעות השליליות של המכסים על עסקיהם. לאחר מכן עברו לדון באילו השקעות יוכלו החברות לבצע בארה"ב, וכיצד ניתן לשפר את הגישה של חברות אמריקאיות לשוק השוויצרי.

קבוצת המנהלים מסרה בהודעה לאחר הפגישה כי הם לא ניהלו משא-ומתן עם טראמפ, אלא "הבענו את תמיכתנו במשא-ומתן המתמשך בין שתי הממשלות שלנו".

הפגישה האיצה את המשא-ומתן הממשלתי. פארמלין טס לוושינגטון השבוע כדי לסכם את תנאי ההסכם.

ההסכם מהווה הקלה עבור עסקים שוויצריים כמו יצרנית מכונות הקפה תרמופלאן (Thermoplan), שמספקת ציוד לסטארבקס ולמקדונלד'ס.

"תרמופלאן ותעשיית היצוא השוויצרית יהיו שוב תחרותיות ברמה עולמית", אמר המנכ"ל אדריאן שטיינר. הוא מתכנן נסיעה לארה"ב בקרוב, שבה הוא מקווה לסגור הזמנות חדשות.