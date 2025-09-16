תרנגולות תמורת הפחתת מכסים: הדיל ששווייץ מציעה לארה"ב

ממשלת שווייץ הציעה לממשל טראמפ לפתוח את השוק שלה לתרנגולות שעברו חיטוי בכלור, בתמורה להפחתת המכסים שהאמריקאים הטילו על סחורה שוויצרית.

המדינה העצמאית, שאינה שייכת לאיחוד האירופי, נדהמה בחודש שעבר לגלות כי בעקבות שיחת טלפון לא טובה של הנשיאה קארין קלר-סוטר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הוא הטיל מכסים בגובה 39% על כל הסחורה השוויצרית כמעט. לפני כן סברו בשווייץ כי ארה"ב תסתפק ב-15%, או אפילו קיוו ל-10%. ההכרזה גרמה למשבר פוליטי בשווייץ, ומאז מנסה ברן לשנות את רוע הגזירה ולחתום על עסקת סחר חדשה מול וושינגטון.

בסוף השבוע חשף העיתון השוויצרי "NZZ" כי כחלק מההצעות השוויצריות "ללכת לקראת וושינגטון", הציעה הממשלה לייבא מארה"ב עוף שעבר חיטוי בכלור - נוהג שגור בתעשיית העוף האמריקאית. שווייץ היא צרכנית כבדה של בשר עוף, וכרגע היא מייבאת חלק גדול ממנו מברזיל. חוקי האיחוד האירופי, שאותם גם שווייץ מאמצת כדי לנהל סחר חופשי עימו, אוסרים על כך - מחשש בריאותי.

האמריקאים טוענים כי אין כל בעיה עם עוף שעבר טבילה בכלור - תהליך שנועד לחטא אותו מחיידקים כמו סלמונלה ואחרים - אם הוא עובר שטיפה במים לאחר מכן, כמקובל.

ארגון הצרכנים השוויצרי הודיע כי הוא "ממשיך להתנגד" לתרנגולות מוכלרות, כפי שעשה בעבר כאשר דנו בהסכמי סחר מול ארה"ב. לדבריהם, התהליך אפילו אינו עוזר למניעת הופעת חיידקים, שיכולים להתפתח אחרי הטבילה. האיחוד האירופי גם הוא הבהיר כי אינו מתכוון לשנות את החוקים בנושא.

לשווייץ יש עודף סחר משמעותי מול ארה"ב, בגובה של קרוב ל-40 מיליארד דולר בשנה, הנובע לפי הממשלה בשווייץ בעיקר מהסחר בזהב שבו המדינה משמשת רק "תחנת מעבר".