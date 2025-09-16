ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, נמצא בצרות כלכליות. התשואות על האג"ח הבריטיות כבר עברו את אלו שגרמו לפיטוריה של ליז טראס, התחזיות הפיננסיות מעריכות צמיחה מינימלית השנה לממלכה המאוחדת, אם בכלל, והוא עלול למצוא את עצמו נאלץ להעלות מסים בנובמבר הקרוב, בניגוד להבטחות מפורשות, כדי לשמור על תקציב מאוזן.

גם בזירה הפוליטית מצבו בכי רע: הציבור סבור כי הוא נכשל בהתמודדות עם מהגרים לא-חוקיים המגיעים בסירות מצרפת, מפלגתו מפגרת ב-10% אחרי מפלגת "הרפורמה" מימין, ופרשת קרבתו של השגריר לארה"ב, פיטר מנדלסון, לג'פרי אפשטיין, ופיטוריו, מעיבה על אמינותו.

לסטארמר יש באמתחתו אולי הישג אחד משמעותי בחודשים האחרונים - עסקת הסחר מול ארה"ב. במה שנראה בדיעבד, ובהשוואה למדינות אחרות, כמשא-ומתן מוצלח, נקבע כי חלק גדול מהסחר בין המדינות יתנהל עם מכס אמריקאי של "10% בלבד" (לעומת 15% לאיחוד, ויותר למדינות אחרות), כולל סחר חופשי כמעט בתחום הפלדה, יצוא המכוניות ושיתוף-פעולה ביטחוני רציני. השבוע, מתכוון ראש הממשלה הבריטי לנסות ולמקסם את ההישג הזה ככל יכולתו, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יבוא לביקור בן 48 שעות בממלכה המאוחדת, כדי לדון ביחסים בין המדינות.

סטארמר מתכנן כמה שיותר הכרזות ואירועים

סטארמר מתכנן כמה שיותר הכרזות במהלך הביקור, כמה שיותר אירועים מתוקשרים, ולפרוש את השטיח האדום בפני טראמפ, חובב בריטניה, ומי שהכריז כי הוא אוהב במיוחד את משפחת המלוכה.

סטארמר ביקש בתחילת השנה מהמלך הנוכחי צ'ארלס להזמין את טראמפ במיוחד, וההיענות של הנשיא האמריקאי לביקור כעת יוצרת תקוות בצמרת הבריטית ל"אתחול" של היחסים ולהבטחה של שיתופי-פעולה פורים.

הנשיא טראמפ והגברת הראשונה ינחתו בבריטניה ביום שלישי בערב, ובבוקר לאחר מכן יתקבלו בטקס מלכותי בארמון וינדזור על ידי המלך צ'רלס ורעייתו. לאחר מכן יניח טראמפ זר על קברה של המלכה הקודמת אליזבת, על רקע מטס של מטוסי F-35 אמריקאים. בערב תתקיים קבלת פנים רשמית, שבה צפוי טראמפ לנאום.

ביום חמישי יתנהלו הפגישות הבילטרליות במעון ראש הממשלה צ'קרס. בתומן ימריא הנשיא האמריקאי חזרה לוושינגטון.

לפי הדיווחים, המנכ"לים של OpenAi וכן של Nvidia יצטרפו למשלחת האמריקאית, וייתכן כי יכריזו על השקעות עתידיות בבריטניה השבוע. אם הדבר יתרחש, הוא יעניק לסטארמר רגע נדיר של כותרות חיוביות, אחרי חודשים של דיווחים שליליים וניסיון כושל להציג את "שלב 2" של פעילות ממשלתו בחודשים האחרונים כהתפתחות חיובית.

מקורבים לחברות אמרו לכלי התקשורת כי ההשקעות צפויות להיות בהיקף של "מיליארדי דולרים" ולכלול מרכזי נתונים ומחשוב. הסכם נוסף שיוכרז יהיה שיתוף-פעולה בתחום הטכנולוגיה, ובמיוחד בתחומי המחשוב הקוואנטי והבינה המלאכותית.

שיתוף-פעולה אמריקאי-בריטי בהקמת כורים

שתי המדינות גם צפויות להכריז על הסכמי שיתוף-פעולה בתחום האנרגיה הגרעינית, שצפויה לספק נתח מצורכי החשמל ההולכים וגוברים של מרכזי נתונים, במיוחד בעידן הנוכחי.

הממשלה הבריטית כבר הכריזה על השקעות של יותר מ-14 מיליארד ליש"ט (19 מיליארד דולר) בכור גרעיני גדול חדש, כמו גם השקעה נוספת בטכנולוגיה בוסרית עדיין של כורים מודולריים קטנים (SMR).

שתי חברות, X-Energy מארה"ב ו-Centrica מבריטניה, צפויות לשתף פעולה בהקמה עתידית של תריסר כורים כאלה בצפון אנגליה, בעלות של יותר מ-10 מיליארד ליש"ט. ההסכם שיחתמו המדינות השבוע יאפשר להפעיל כורים במדינה אחת, אם הם עברו הליך של אישור ותקינה במדינה האחרת.

היחסים בין טראמפ לסטארמר חיוביים, והנשיא האמריקאי מרבה לשבח את ראש ממשלת בריטניה, למרות שהמחנה הפוליטי שממנו הוא מגיע הוא יריב לזה של טראמפ.

סטארמר, העומד בראש מפלגת הלייבור, כיוון כבר לפני הבחירות בארה"ב להתחבב על הנשיא האמריקאי, "עלה לרגל" לארוחת ערב שנמשכה שעות במגדלי טראמפ, ומרבה להרעיף שבחים על הנשיא האמריקאי. "אני אוהב את בריטניה, אני אוהב את המשפחה המלכותית, אני אוהב את המלך", אמר טראמפ לסטארמר, לפי הדיווחים.

זו הייתה הסיבה למכתב בכתב ידו של המלך צ'ארלס שסטארמר העביר לטראמפ בביקורו הראשון בבית הלבן, שבו הזמין אותו המלך לביקור רשמי בבריטניה. "סטארמר משתמש בביקור הזה ככלי פוליטי לשדרוג מעמדו", העריכו פרשנים בעיתונות הבריטית השבוע.