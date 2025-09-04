התשואות על אגרות החוב הממשלתיות הבריטיות שבו בימים האחרונים לתפוס את הכותרות הראשיות בממלכה המאוחדת, ולהגביר את הלחץ על ממשלת הלייבור המכהנת לנהוג באחריות פיסקלית, להציג תקציב מאוזן ולהוציא את בריטניה מהדשדוש הכלכלי שבו היא נמצאת. התשואה על אג"ח ממשלתי בריטי ל־30 שנה עלתה ביום שלישי השבוע ל־5.72%, כשהיא מגיעה לשיא שנרשם ב־1998, ועוקפת כל מדינה אחרת בקבוצת ה־7G. "שיא של 27 שנים בעלויות ההלוואה", כתב ה"טיימס" הלונדוני בכותרת הראשית שלו.

סוגיית התשואות על האג"חים הבריטיים הממשלתיים ("גילטס") כבר הוכיחה את יכולתה להפיל ממשלות בבריטניה ולעצב מדיניות פיסקלית, והם נחשבים ל"רגישים במיוחד" משום שמי שמחזיק בהן - בניגוד למצב במדינות אחרות - הם בחלקן הגדול קרנות גידור זרות וגופי השקעה גלובליים. בתקשורת הבריטית הזהירו מניסיונות של "כנופיות אג"ח" (Bond vigilante) להרוויח מהמצב הפוליטי והכלכלי הרעוע, שבו הממשלה הבריטית נאבקת לקצץ את התקציב הממשלתי ולשמור על גירעון צנוע, אך חוששת לפגוע בצמיחה במדינה.

המגמה שמעיבה על כלכלות המערב

מגמת העלייה בתשואות האג"ח לטווח של 10 ו־30 שנה משותפת לרוב הכלכלות המערביות הגדולות בשנה האחרונה, וביתר שאת בשבועות האחרונים, אך אלו של בריטניה "בולטות לרעה" בתמונה הגלובלית. גם התשואה על האג"ח הגרמני, ההולנדי והצרפתי עלתה השבוע לשיאים, אך של קרוב ל־15 שנה, והיא עדיין נמוכה יותר מזו שמעבר לתעלה. האנליסטים מצביעים על כך שבריטניה עדיין מתמודדת עם אינפלציה החורגת בהרבה מהיעד (3.8%) ומריבית גבוהה מצד בנק אנגליה שנועדה להיאבק בה (4%). הדבר הופך את בריטניה ל"פנים האירופיות" של סיכון לסטגפלציה, ומסבך את תמונת המצב הכלכלית בטווח הרחוק.

ברמה הפוליטית, הממשלה בראשות קיר סטארמר דווקא ניסתה לעשות את כל "הצעדים הנכונים", ושרת האוצר ביצעה קיצוצים כואבים, חלק מהם בניגוד להבטחות הבחירות של מפלגת הלייבור, בתקציב האחרון שהיא הציעה. כעת, היא נערכת להציג את התקציב לסתיו, והעלייה האחרונה בתשואות מגבירה את הלחץ עליה להתמודד עם בור תקציבי של כמה עשרות מיליארדי ליש"ט בעיקר בעזרת העלאות מסים, עוד צעד שהובטח להימנע ממנו. המלכוד הבריטי הוא שהעלאה כזו עשויה לדכא את הצמיחה המינימלית החזויה למדינה בגובה 1%־1.2%, לפי הערכות הנחשבות לאופטימיות מצד הממשלה.

"מעגל אכזרי" סביב החוב הלאומי

בבריטניה האשימו ביממות האחרונות גורמים גלובליים בעליית התשואה, המעמיקה את הבור התקציבי הנוכחי שלה, ביניהם המתחים הגיאו־פוליטיים, החשש לגבי החזר החוב של אירופה ושל ארה"ב, וגם את הבעיות הדומות שבפניהן ניצבת הממשלה הצרפתית. ראש הממשלה הצרפתי פרנסואה ביירו ינסה לקבל תמיכה בשבוע הבא לתוכנית תקציב אחראית־פיסקלית הכוללת קיצוץ של 40 מיליארד אירו, אך ההערכות הן כי ממשלתו עשויה ליפול במהלך הצבעת אי־אמון על המהלך.

"מדובר במעגל אכזרי", כתב אנליסט ב"דויטשה בנק" בהודעה שעסקה בדינמיקה המתרחשת במדינות מערב אירופה, "החשש מחוב לאומי גדל דוחף את התשואות לרמות גבוהות יותר ומחמיר את הדינמיקה של החזר החוב, מה שדוחף את התשואות לרמות עוד יותר גבוהות".

אנליסט מחברת הייעוץ KROLL אמר לאתר כי בריטניה עוברת בשנים האחרונות שינוי בתמהיל מחזיקי האג"ח שלה, מקרנות פנסיה מקומיות למשקיעים זרים. "ייצוג יתר למשקיעים זרים יכול להיראות חיובי כאשר הביקוש לאג"ח גבוה, אבל הוא גם כרוך בסיכון למכירות חפוזות אם הנראטיב של האג"ח משתנה".

המשימה של סטארמר וריבס בשבועות הקרובים, לפיכך, היא לשכנע כי הנראטיב של הכלכלה הבריטית לא השתנה מהותית. דאונינג 10 מסר אתמול לכלי התקשורת כי "המחויבות הבריטית לאחריות פיסקלית אינה ניתנת לערעור", וניסה להציג אחדות דעים מלאה בין ראש הממשלה לשרת האוצר, על רקע שורת מינויים חדשים שנועדו לחזק את הפן הכלכלי של הממשלה. בעוד האופוזיציה האשימה את הממשלה ב"הישג מיוחד" על רקע העובדה שנתוני הבסיס הפיסקליים שלה הם טובים יותר משל צרפת אך היא סופגת תשואות גבוהות יותר, בממשלה האשימו את העלייה ב"דינמיקה גלובלית" ואמרו כי מדובר ב"תנועות שאינן חורגות" מהמקובל בשווקים אלה.