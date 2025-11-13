ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם טראמפ חתם על הצעת החוק והשבתת הממשל בארה"ב מסתיימת
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דונלד טראמפ

טראמפ חתם על הצעת החוק: השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה מסתיימת

השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב מסתיימת הלילה, לאחר שטראמפ חתם על הצעת חוק זמנית שעברה בבית הנבחרים, עם רוב של 222 תומכים אל מול 209 מתנגדים

שירות גלובס 06:06
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: ap, Uncredited
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: ap, Uncredited

בית הנבחרים האמריקאי אישר הצעת חוק תקציב זמנית שתסיים את השבתת הממשל הפדרלי הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. הצעת החוק הועברה לשולחנו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לחתימה, לאחר שעברה הלילה בבית הנבחרים ברוב של 222 מול 209, שעות לפני שההשבתה הייתה אמורה להיכנס ליומה ה־43.

אסטרטגים בשוק ההון הדגישו כי באופן מסורתי שוקי המניות בארה״ב כמעט ואינם מתרגשים מכישלונותיה של וושינגטון לתפקד, ונראה שהערכותיהם התבררו כנכונות: מדד S&P 500 עלה בכ-2.4% במהלך תקופת ההשבתה והגיע לשיאים חדשים, בדומה למגמה היסטורית של התנהגות השווקים בתקופות דומות. הצמיחה הכלכלית ברבעון נפגעה ככל הנראה בשיעור של 1% עד 1.5% עקב ההשבתה, אולם כלכלנים מצפים להתאוששות בהמשך.

בשל המחסור בבקרי טיסה במהלך ההשבתה, הודיע משרד התחבורה האמריקאי כי יקפיא את קיצוצי הטיסות שהנהיג.

היסטורית, שיתוקי ממשל הם תופעה ייחודית לפוליטיקה האמריקאית. ב־50 השנים האחרונות התרחשו 22 השבתות ממשל, שלושה מהם בתקופת כהונתו של טראמפ. השיתוק האחרון, לפני הנוכחי, שהחל בדצמבר 2018, הסתיים לאחר שבקרי טיסה החלו להיעדר מעבודתם, תופעה ששהתרחשה גם בסבב הזה.

"הדמוקרטים ניסו לסחוט את ארצנו", אמר טראמפ לפני שחתם על החוק בחדר הסגלגל, כשהוא מציין כי סנאטורים דמוקרטים מנעו את אישור התקציב עד יום ראשון - אז שמונה סנאטורים דמוקרטים התקפלו והצטרפו לרפובליקאים במאמציהם להעביר תוכנית מחודשת שתשים קץ לשיתוק הממשלתי, ובכך עזרו להעביר חוק ראשוני שקידם את פתיחת הממשל.

"הרפובליקנים מעולם לא רצו השבתה", אמר הנשיא, שהופיע לצד מנהיגי הרפובליקנים בקונגרס. "אנשים נפגעו קשות", והוסיף "אסור שזה יקרה שוב". הוא חזר על קריאתו לבטל את כלל הפיליבסטר בסנאט, מנגנון פרלמנטרי בסנאט המאפשר למיעוט לעכב הצעת חקיקה, ומחייב למעשה רוב של 60 קולות להעברתה, כולל עבור תקציבים זמניים.