בית הנבחרים האמריקאי אישר הצעת חוק תקציב זמנית שתסיים את השבתת הממשל הפדרלי הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. הצעת החוק הועברה לשולחנו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לחתימה, לאחר שעברה הלילה בבית הנבחרים ברוב של 222 מול 209, שעות לפני שההשבתה הייתה אמורה להיכנס ליומה ה־43.

אסטרטגים בשוק ההון הדגישו כי באופן מסורתי שוקי המניות בארה״ב כמעט ואינם מתרגשים מכישלונותיה של וושינגטון לתפקד, ונראה שהערכותיהם התבררו כנכונות: מדד S&P 500 עלה בכ-2.4% במהלך תקופת ההשבתה והגיע לשיאים חדשים, בדומה למגמה היסטורית של התנהגות השווקים בתקופות דומות. הצמיחה הכלכלית ברבעון נפגעה ככל הנראה בשיעור של 1% עד 1.5% עקב ההשבתה, אולם כלכלנים מצפים להתאוששות בהמשך.

בשל המחסור בבקרי טיסה במהלך ההשבתה, הודיע משרד התחבורה האמריקאי כי יקפיא את קיצוצי הטיסות שהנהיג.

היסטורית, שיתוקי ממשל הם תופעה ייחודית לפוליטיקה האמריקאית. ב־50 השנים האחרונות התרחשו 22 השבתות ממשל, שלושה מהם בתקופת כהונתו של טראמפ. השיתוק האחרון, לפני הנוכחי, שהחל בדצמבר 2018, הסתיים לאחר שבקרי טיסה החלו להיעדר מעבודתם, תופעה ששהתרחשה גם בסבב הזה.

"הדמוקרטים ניסו לסחוט את ארצנו", אמר טראמפ לפני שחתם על החוק בחדר הסגלגל, כשהוא מציין כי סנאטורים דמוקרטים מנעו את אישור התקציב עד יום ראשון - אז שמונה סנאטורים דמוקרטים התקפלו והצטרפו לרפובליקאים במאמציהם להעביר תוכנית מחודשת שתשים קץ לשיתוק הממשלתי, ובכך עזרו להעביר חוק ראשוני שקידם את פתיחת הממשל.

"הרפובליקנים מעולם לא רצו השבתה", אמר הנשיא, שהופיע לצד מנהיגי הרפובליקנים בקונגרס. "אנשים נפגעו קשות", והוסיף "אסור שזה יקרה שוב". הוא חזר על קריאתו לבטל את כלל הפיליבסטר בסנאט, מנגנון פרלמנטרי בסנאט המאפשר למיעוט לעכב הצעת חקיקה, ומחייב למעשה רוב של 60 קולות להעברתה, כולל עבור תקציבים זמניים.