הסנאט אישר הלילה את השלב הראשון בעסקה שתסיים את השבתת הממשל שהחלה ב-1 באוקטובר, הזמן הארוך ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. הצעת ההליך, שתאפשר לקיים הצבעות נוספות על ההסכם, עברה ברוב מינימלי של 60 קולות בעד. עם זאת, ההסכם אינו כולל את נקודות המחלוקת המרכזיות - ועדיין לא ברור מתי יסתיים העימות התקציבי בין המחוקקים הרפובליקאים והדמוקרטים בקונגרס. המשמעות היא שחלק משירותי הממשלה הפדרלית מושבתים זמנית, וכ־1.4 מיליון עובדים פדרליים נמצאים בחופשה ללא תשלום או ממשיכים לעבוד מבלי לקבל שכר. אז מדוע הושבת הממשל? גלובס עושה סדר.

על מה מושבת הממשל?

הרפובליקאים והדמוקרטים לא הצליחו להסכים על העברת חוק מימון חדש לשירותי הממשלה לאחר ה־1 באוקטובר, מועד פקיעת התקציב הפדרלי הקודם. הרפובליקאים שולטים כיום בשני בתי הקונגרס, אך בסנאט, הבית העליון, אין להם את 60 הקולות הנדרשים לאישור החוק, מה שמעניק לדמוקרטים כוח מיקוח אדיר.

הדמוקרטים דורשים שהחוק יכלול הארכה של זיכויי מס מסוימים שמוזילים את ביטוחי הבריאות למיליוני אמריקאים, וכן ביטול הקיצוצים של הנשיא טראמפ בתוכנית Medicaid, המשמשת מיליוני קשישים, נכים ובעלי הכנסה נמוכה. הם גם מתנגדים לקיצוצים במשרדי בריאות ממשלתיים. חוק חירום זמני שנועד למנוע את השיתוק עבר בבית הנבחרים, הבית התחתון, אך לא אושר בסנאט. וכך, ב־1 באוקטובר, נסגרה ממשלת ארה"ב לראשונה זה כמעט שבע שנים.

ב־5 בנובמבר נכנס השיתוק ליום ה־36 שלו, ושבר את השיא הקודם של 35 ימי שיתוק, שאירע בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ (2018־2019). על מתנ לסיים את השיתוק, שני הצדדים בסנאט מחוייבים להגיע לפשרה שהנשיא יסכים לחתום עליה. כמה ניסיונות הצבעה לפתיחת הממשל מחדש כבר נכשלו.

הרפובליקאים דורשים לנהל משא ומתן נפרד על סוגיית ביטוחי הבריאות, ולחוקק כעת רק החלטה, שתמשיך לממן את הממשל בדיוק ברמה התקציבית שהייתה עד להשבתה. ממשל טראמפ מסרב להעניק ויתורים מהותיים, מתוך אמונה שהציבור יאשים את הדמוקרטים במשבר.

מהצד השני, הדמוקרטים בטוחים שהמאבק שלהם להוזלת שירותי הבריאות פופולרי בציבור. הם גם נתונים ללחץ מצד אגף השמאל הרדיקלי במפלגה שלא לוותר, לאחר שאלו טענו כי נכנעו מהר מדי בעימות התקציבי במרץ 2025.

כ־1,500 טיסות פנים בוטלו בשל ההשבתה; הטיסות לישראל ללא פגיעה, בינתיים בארה"ב נמשכת הפגיעה רחבה בלוחות הטיסות, על רקע השבתת הממשל שמאלצת את רשות התעופה הפדרלית לצמצם פעילות בעשרות שדות תעופה. הרשות הורתה על הפחתה מדורגת של עד 10% מתנועת המטוסים ב־40 נמלים מרכזיים, ובהם ניו יורק, שיקגו ודנבר. רק בסופ"ש בוטלו יותר מ־1,500 טיסות, לצד אלפי עיכובים. הסיבה המרכזית: מחסור בבקרי טיסה ובצוותי אבטחה, שעובדים שבועות ללא שכר מלא בעקבות ההשבתה. החשש הוא שאם לא יימצא פתרון, ענף התעופה האמריקאי עלול להיקלע לשיבושים חריפים בתקופה העמוסה של חג ההודיה - שיא הביקוש השנתי לטיסות. מדובר בעיקר על טיסות פנים, אך ההשלכות אינן מוגבלות אליהן. זאת על אף שחברות התעופה האמריקאיות שלחו מסר מרגיע בנושא. בחברות הישראליות שמפעילות טיסות לארה"ב, מעידים כי עד כה לא הורגשה כלל השפעה.

מה קרה הלילה?

הסנאט האמריקאי עשה הלילה (בין ראשון לשני) צעד משמעותי, כאשר שמונה סנאטורים דמוקרטים התקפלו והצטרפו לרפובליקאים במאמציהם להעביר תוכנית מחודשת שתשים קץ לשיתוק הממשלתי, ובכך עזרו להעביר חוק ראשוני שמקדם את פתיחת הממשל.

מנהיג המיעוט בסנאט, צ'אק שומר והדמוקרטים, התעקשו במשך זמן רב על עמדתם והתחייבו להצביע בעד פתיחת הממשלה רק אם תושג עסקה ממשית שתכלול הארכה של סבסודי ביטוח הבריאות מתוכנית "אובמה-קר".

אך הפתרון שגובש במהלך הימים האחרונים לא כלל דבר מזה. אמנם בהצעת התקציב הזמנית המעודכנת (CR) נכללו כמה הישגים נקודתיים, כמו ביטול חלקי של פיטורי העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום על ידי ממשל טראמפ, והבטחה לתשלום רטרואקטיבי לעובדים אלה, אך לא נרשם כל הישג ממשי בנושא ביטוח הבריאות.

המשמעות היא שהדמוקרטים בסנאט למעשה התקפלו, מבלי להשיג הישגים משמעותיים במאבקם על סוגיית הבריאות, מלבד הבטחה שניתנה להם על ידי מנהיג הרוב בסנאט, ג'ון טון, לקיים הצבעה נפרדת על סבסודי ה"אובמה-קר", כפי שנכלל בהצעת התקציב המעודכנת.

עם זאת, הדרך לפתיחה מלאה של הממשלה עוד ארוכה. ההצבעה הלילה הייתה רק הראשונה בסדרה של צעדים נדרשים בסנאט כדי לשנות את נוסח התקציב הזמני שאושר בבית הנבחרים, ולשלב אותו עם חבילת שלושת חוקי ההוצאה והתקציב המעודכן. אם יצליח לעבור, החוק צפוי לאפשר את פתיחת הממשלה עד ל-30 בינואר 2026.

אילו שירותי ממשלה הופסקו ואילו נמשכים?

לא כל שירותי הממשלה אינם פועלים בזמן השבתה פדרלית. שירותים חיוניים ממשיכים לפעול, אך רוב העובדים אינם מקבלים שכר עד לסיום המשבר. כוחות ביטחון גבולות, אנשי אכיפת חוק, סוכני מכס והגירה וצוותים רפואיים בבתי חולים ממשיכים בעבודתם. עם זאת, טיסות רבות בוטלו או עוכבו בשל מחסור בבקרי טיסה, שגם הם נדרשים לעבוד ללא שכר.

משרד התחבורה הודיע על ביטול אלפי טיסות ב־40 שדות תעופה ברחבי ארה"ב, בשל עייפות בקרי הטיסה. הסוכנות הפדרלית לתעופה (FAA) הוציאה צו חירום ב־7 בנובמבר. הפחתת הפעילות האווירית צפויה להגיע ל־10% מכלל הטיסות הפנימיות, וכבר כעת גרמה לכאב ראש עצום למיליוני נוסעים.

בנוסף, אלפי עובדי ממשלה שהוגדרו "לא חיוניים" הוצאו לחופשה ללא תשלום. חיילי צבא ארה"ב כמעט החמיצו את תלוש המשכורת של אמצע אוקטובר, עד שהממשל מצא מקורות זמניים למימון השכר. יו"ר בית הנבחרים, מייק ג'ונסון, הזהיר כי מדובר ב"פתרון זמני" בלבד.

המימון לתוכנית הסיוע במזון SNAP (תלושי מזון) אזל גם הוא. 41 מיליון הנהנים מהתוכנית הוזהרו בסוף אוקטובר כי יאבדו את הסיוע, אך תביעות משפטיות מנסות לשמור על המשך חלוקתו. ב־6 בנובמבר הורה שופט פדרלי לממשל לממן את התוכנית באמצעות תקציבי חירום, אך בית המשפט העליון עיכב את ההחלטה ביוםש לאחר מכן, ואישר לממשל לעכב כ־4 מיליארד דולר במימון ליומיים נוספים. תשלומי הביטוח הלאומי ו־Medicare עדיין מחולקים, אך עיבוד כרטיסים חדשים ואימותי זכאות עלולים להתעכב.

גני ילדים ובתי ספר שממומנים פדרלית, וכן מוסדות כמו מוזיאוני הסמית'סוניאן, צמצמו פעילות או נסגרו. רוב בתי הספר בארה"ב ממומנים על־ידי המדינות, אך הממשלה הפדרלית מעניקה מיליארדים במלגות והלוואות לסטודנטים, שעלולות להיעצר. אגב, חברי הקונגרס עצמם ממשיכים לקבל שכר, עובדה שכמובן שמעוררת ביקורת.

איך הבית הלבן מגיב?

בעבר, שיתוק ממשל ממושך נחשב למסוכן פוליטית, שכן הוא פוגע בחיי היומיום של האזרחים. הפעם הבית הלבן מראה נכונות להותיר חלקים נרחבים מהממשלה מושבתים לפרק זמן ארוך. טראמפ אף איים לשבור את המסורת של תשלום שכר רטרואקטיבי לעובדים לאחר סיום השיתוק, ולהותיר את הקיצוצים הקיימים על כנם.

מאז ינואר הממשל כבר קיצץ בתקציבים פדרליים רבים ופיטר אלפי עובדים, ובמהלך השיתוק הנוכחי הוא מבקש לפטר לצמיתות עובדים שהוגדרו "לא חיוניים". הממשל גם הזהיר כי ייתכן שעובדים אלו לא יקבלו את שכרם הרטרואקטיבי לאחר סיום המשבר.

כיצד השיתוק משפיע על הכלכלה?

ההשפעה הכלכלית של שיתוק ממשל נוטה להיות מוגבלת וזמנית, אך הנזק עדיין משמעותי. אישורי הלוואות ועסקאות מתעכבים, ורישומים בורסאיים נדחים. לפי הערכות, חוזים פדרליים בשווי 800 מיליון דולר אינם נחתמים מדי יום. בניגוד לעובדי הממשלה, קבלנים אינם מקבלים תשלום רטרואקטיבי, ורבים מהם עסקים קטנים. ככל שהשיתוק נמשך, ההשפעה הופכת קשה יותר לפיצוי. בנוסף, צעדי טראמפ לפיטורי עובדים, לביטול פרויקטים ממומנים פדרלית ולהימנע מתשלום שכר, עלולים להעמיק את המשבר הכלכלי.

איך הסתיים השיתוק הקודם?

היסטורית, שיתוקי ממשל הם תופעה ייחודית לפוליטיקה האמריקאית. ב־50 השנים האחרונות התרחשו 22 השבתות ממשל, שלושה מהם בתקופת כהונתו של טראמפ. השיתוק האחרון, לפני הנוכחי, שהחל בדצמבר 2018, נבע ממחלוקת סביב מימון החומה בגבול מקסיקו. הוא הסתיים רק לאחר שבקרי טיסה רבים, שעבדו חודש ללא שכר, החלו להיעדר מעבודתם, תופעה שמתחילה להתרחש גם הפעם.

בזמנו, השיבושים בטיסות האיצו את סיום השיתוק. משרד התקציבים של הקונגרס (CBO) העריך כי השיתוק של 2018-2019 גרם לפגיעה של כ־11 מיליארד דולר בתוצר, מתוכם 3 מיליארד שלא שוקמו.

יצויין כי הנשיא רונלד רייגן חווה שמונה שיתוקים בשנות ה־80, כולם קצרים יחסית. הנשיא ביל קלינטון חווה שיתוק בן 21 יום בשנת 1995, וברק אובמה, שיתוק בן 16 יום בשנת 2013.