"לפחות 2,000 דולר לכל אזרח": ההבטחה החדשה של טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי דיבידנד של "לפחות 2,000 דולר" ישולם לרוב אזרחי ארה"ב ממקורות ההכנסה של הממשל מהמכסים שהוטלו. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social, כתב טראמפ: "אנחנו מכניסים טריליוני דולרים, ובקרוב נתחיל להחזיר את החוב העצום שלנו, 37 טריליון דולר". עוד הוסיף וכתב טראמפ: "דיבידנד של לפחות 2,000 דולר לאדם (לא כולל אנשים בעלי הכנסה גבוהה) ישולם לכל אחד".

בינתיים, בית המשפט העליון של ארה"ב בוחן את החוקיות של מדיניות המכסים הנרחבת של טראמפ, שאותה הוא מצדיק מכוח חוק הסמכויות הכלכליות במצב חירום בינלאומי (IEEPA). כזכור, הנשיא רמז כבר באוקטובר על כוונתו לבצע "חלוקה לציבור" של בין 1,000 ל-2,000 דולר לאדם, בהתבסס על הכנסות ממכסים שלטענתו עשויות להגיע למעל טריליון דולר בשנה.

מתחילת כהונתו, ממשל טראמפ הרחיב באופן חסר תקדים את השימוש במכסים על סחורות ממדינות רבות, בראשן סין, אך גם מדינות באירופה, קנדה ומקסיקו. המכסים שהוטלו, שנעים בין 10% ל-60% על מגוון רחב של מוצרים, נועדו לדבריו להחזיר תעשיות אמריקאיות הביתה, לצמצם תלות כלכלית ביריבים גיאו-פוליטיים ולחזק את מאזן הסחר של ארה"ב. מבקרי המדיניות טוענים לעומת זאת שהמכסים פוגעים בצרכנים האמריקאים, מעלים מחירים, ומייצרים תגובות נגד מצד שותפות סחר מרכזיות. מספר מדינות אף הודיעו על צעדי תגמול שיכללו מכסים על מוצרים אמריקאים כמו רכבים, ציוד טכנולוגי ומוצרי חקלאות.

כאמור, נכון לעכשיו, המחלוקת סביב חוקיות הצעדים של טראמפ נמצאת בעיצומה. בית המשפט העליון בארה"ב דן בשאלה האם הנשיא חרג מסמכותו כשהשתמש בחוק הסמכויות הכלכליות במצב חירום בינלאומי לצורך מדיניות מסחרית ולא ביטחונית. במקביל, נציגי הסחר של הממשל ממשיכים לטעון שהמכסים מייצרים "שגשוג חסר תקדים" ומממנים את תוכנית הדיבידנד החדשה שהנשיא הבטיח לאזרחים.

ההערכה היא כי אם בית המשפט יאשר את חוקיות הנכסים, ייתכן שטראמפ ירחיב את המכסים עוד יותר , צעד שישנה מהיסוד את כללי המשחק של הכלכלה העולמית.