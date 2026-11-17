נשיא ברזיל לואיז אינסיו דה סילבה (לולה) מרבה להתבטא נגד ישראל, ואף השווה בעבר את המשטר בישראל למשטר הנאצי בגרמניה, אך במה שקשור לרכש ביטחוני, נראה כי עמדתו כלפי ישראל יותר נוחה.

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רישומי מטוס המטען של חיל האוויר הברזילאי אמבראר KC-390 מספר BRS51, מעידים כי הוא נחת אתמול (ב') אחר הצהריים בנמל התעופה בן גוריון. גורמים המעורים בנושא, מספרים לגלובס כי המטוס הגיע לישראל כדי לאסוף מל"טים מסוג הרמס 900 של אלביט שרכש צבא ברזיל.

"הם הגיעו לאסוף הרמס 900", אומר לגלובס גורם המעורה בפרטים. הרמס 900 הוא מל"ט שמיועד לגובה בינוני ולמשך פעילות ארוך (MALE), בעל טווח של כ־1,000 ק"מ ואף יותר. הוא תוכנן לביצוע מגוון רחב של משימות, כולל שליטה אזורית ואיסוף מודיעין מתמשך, סיור, רכישת מטרות ותצפית, הן בזירות יבשתיות והן בזירות ימיות. מאז שהוזמן לראשונה בשנת 2011, בחרו בהרמס 900 יותר מ־20 לקוחות ברחבי העולם.

אלביט היא מחברות המל"טים המובילות בעולם, כשלפי דירוג אתר "דיפנס פוסט" היא נמצאת במקום החמישי בתחום. אלביט, ניצבה בדירוג לפני חברות ענק כדוגמת לאונרדו האיטלקית, BAE הבריטית, לוקהיד מרטין האמריקאית וריינמטאל הגרמנית.

המוצרים העיקריים שהביאו את אלביט למקום הזה הם מל"טי הרמס 450 ו־900, וסטארליינר. את מל"טי הרמס הכירו מקרוב אזרחי איראן, כאשר אלו השתלטו על שמי הרפובליקה האסלאמית במבצע "עם כלביא".

שני המל"טים שהתרסקו

בברזיל נאלצו לרכוש מל"טים חדשים מדגם הרמס 900, לאחר ששני מל"טים קודמים שהיו ברשותם התרסקו - מה שהותיר אותם עם מל"ט אחד בלבד. זה החל בהתרסקות של אחד לפני כשנתיים בשיטפונות בריו גרנדה דו סול, והמשיך להתרסקות בתרגיל רב־לאומי שהתקיים בקמפו גרנדה. נראה כי בעקבות הדברים גם נשיא ברזיל הבין כי לאור המצב - לא נותרו לו יותר מידי ברירות.

לולה מוכר כמנהיג אנטי־ישראלי בולט בעולם. כך, למשל, בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם השנה, הוא בחר להתייחס להתייחס בהרחבה לישראל. "דורות של פלסטינים יישאו את הכאב והטראומה שהותירה אחריו רצח העם שביצעה ממשלת נתניהו נגד נשים וילדים בעזה", תקף לולה, שציין כי "אזרחים ישראלים שילמו את המחיר על הרדיקליות בפעולות הטרור של חמאס".

ב־2024 השווה לולה בין ישראל לבין המשטר הנאצי, ובעקבות זאת שר החוץ דאז ישראל כ"ץ הכריז על לולה "פרסונה נון גראטה".