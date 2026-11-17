ענקית הגז והנפט האמריקאית, שברון , הפעילה בישראל כמפעילה של אסדות הגז במאגרי תמר ולוויתן, קרובה מאוד לרכישת חברת הנפט, 'ביקון' (Beacon), הפעילה במפרץ מקסיקו, כך מדווחים בתקשורת הבינ"ל. בתמורה, שברון צפויה לשלם 5 מיליארד דולר.

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בין השאר, ביקון מחזיקה ב-31% ממאגר הנפט המשמעותי 'שננדואה' שהחל להפיק לאחרונה. בעלת המניות הגדולה ביותר במאגר (49%) היא נאוויטס הישראלית, תחת היו"ר גדעון תדמור, מוותיקי תעשיית הגז בארץ. במקרה כזה, נאוויטס עשויה למכור חלק מהחזקותיה במאגר כדי לאפשר לשברון להגיע לרוב מוחלט, מה שעשוי לאפשר לה לרשום רווח משמעותי על הרכישה. עמית קורנהאוזר, מנכ"ל נאוויטס, כבר אמר בעבר שהחברה שוקלת למכור עד 20% מהמאגר, וכניסת שברון יכולה להיות הזדמנות טוב לכך. שננדואה מפיקה היום נפט בשווי מאות אלפי דולרים. בעקבות החדשות, מניית נאוויטס עולה במעל 4%.

ביקון מחזיקה ברחבי מפרץ מקסיקו כ-70 נכסי נפט, מתוכם 3 פעילים (כולל שננדואה) שמפיקים במצטבר עשרות אלפי חביות ביום.

על פי יועץ ההשקעות והאנליסט, ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח", "העסקה המסתמנת מול שברון היא בדיוק סוג האירועים שיכולים להציף ערך אמיתי למשקיעי נאוויטס. כניסה של ענקית אנרגיה למאגר מפיק מספקת הוכחה חותכת והבעת אמון של התעשייה באיכות הנכס ומפחיתה את פרופיל הסיכון שלו. ישנו סיכוי לא מבוטל שנאוויטס תנצל את חלון ההזדמנויות כדי לממש נתח קטן מהחזקותיה, מהלך פיננסי חכם שיאפשר לה לממן את צמיחתה העתידית ללא צורך בדילול משקיעים או בנטילת חוב יקר, תוך שהיא שומרת על נתח הארי בפרת המזומנים המרכזית שלה".