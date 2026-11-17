בחצי השנה האחרונה הבורסה בתל אביב מדשדשת, אבל דווקא תחום אחד מפתיע החל לזנק - מניות ה-IT. מתחילת המחצית השנייה של השנה, מדד ת"א 125 ירד ביותר מ־1%, אך ארבע מניות ה־IT הגדולות בבורסה קפצו בעשרות אחוזים.

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חברות התחום, המספקות שירותי מחשוב, הטמעת מערכות מידע ופתרונות תוכנה לארגונים, נהנו מראלי חריג בתקופה האחרונה. חילן עלתה ב־33%, וואן ב־38%, מטריקס ב־51% ומלם תים בלא פחות מ־65%. המגמה הזו באה בניגוד מוחלט לזו שהייתה במחצית הראשונה של השנה, אז אותן מניות צללו בעשרות אחוזים כשהמשקיעים תמחרו פגיעה משמעותית בעסקיהן בשל מהפכת ה־AI.

שותפים של אנתרופיק ו־OpenAI

נכון להיום, שווי השוק של מטריקס הוא 10 מיליארד שקל, חילן ווואן נסחרות בשווי כ־5.5 מיליארד שקל ומלם תים בכ־2 מיליארד שקל. מלם תים זינקה לאחר פרסום הדוחות השבוע, אחרי שצמחה ב־15.9% בהכנסות הרבעון השלישי לכ־1.3 מיליארד שקל והרווח הנקי זינק ב-83.4% ל־40.8 מיליון שקל. בשיחת המשקיעים סיפר המנכ"ל המשותף אילן טוקר שמלם תים עובדת עם שתי ענקיות ה־AI: אנתרופיק (שתונפק השבוע) ו־OpenAI. "בנוסף למה שחתמנו בעבר עם אנתרופיק, אנחנו עכשיו שותפים עסקיים גם של OpenAI על בניית מודלים".

רוב דוחות הענף טרם פורסמו, ולקראתם האנליסטית נעה ברומברג מרוסאריו קפיטל מסבירה את המהפך במניות: בתחילת השנה עלה החשש מפגיעה בביקוש בשל התפתחות ה־AI, אבל דוחות הרבעון השני הציגו תמונה אחרת: ארבע קבוצות ה־IT הגדולות בישראל (מטריקס, וואן, מלם תים וחילן) צמחו בהכנסות וברווח התפעולי. עם זאת, היא מדגישה שהסיכון כעת הוא שהחברות ימשיכו לצמוח, אבל חלק גדול יותר מהחיסכון יישאר בידי הלקוחות שלהן.

נעה ברומברג אנליסטית רוסאריו קפיטל / צילום: יח''צ

לדבריה, בחלק מהשירותים של החברות, ההכנסה שלהן קשורה לשעות העבודה או למספר העובדים שמוקצים לפרויקט. "כלי AI עשויים לקצר את זמן הביצוע של משימות, כך שאפשר לספק יותר עבודה באותם משאבים", היא מציינת. "על פניו, התייעלות כזאת אמורה לתמוך ברווחיות. אלא שהתוצאה תלויה גם באופן שבו החברה מחייבת את הלקוח". בעולם, כבר עולה דרישה מלקוחות לקבל חלק מהחיסכון שנוצר, וזה יכול לקרות גם בישראל. לדבריה, "המבחן למשקיעים אינו האם החברות ימשיכו למכור שירותים טכנולוגיים, אלא באילו תנאים יעשו זאת". לכן, "אנו מייחסים לצמיחה משקל רק אם היא מתורגמת לרווח תפעולי ולמזומנים".