לפני חודשיים, השלימה טבע מהלך טכני לכאורה, במסגרתו הודיעה חברת התרופות על מעבר לרישום ישיר של מניותיה הרגילות למסחר בבורסת ניו יורק, במקום מסחר ב-ADS (תעודות פיקדון אמריקאיות). בחברה העריכו אז שהמהלך עשוי להרחיב את בסיס בעלי המניות הגלובלי שלה, וכן יתמוך בכניסתה למדדי מניות מובילים.

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כעת, נודע על מדד מוביל שאליו טבע צפויה להצטרף בקרוב. חברת LSEG המפעילה את מדד ראסל פרסמה את הרשימה הראשונית של שינויים שצפויים במדדים, וטבע נמצאת ברשימה כאחת המניות שצפויה להצטרף למדד ראסל 1000, הכולל את 1,000 החברות הגדולות (US Large Cap) במדדי ראסל בארה"ב. בחברת המדדים מציינים שנכון לדצמבר 2025 היו נכסים בהיקף של קרוב ל-12.5 טריליון דולר שמתייחסים למדדי ראסל כאל בנצ'מרק.

לפי הנתונים, השווי המצרפי של חברות המדד מגיע לכ-77.5 טריליון דולר.

פעמיים בשנה מתעדכנים המדדים - בחודשים יוני ודצמבר. כניסה למדד צפויה להוביל לביקושים למניית טבע. ב-LSEG מציינים שהחברות שיצטרפו למדד בעדכון הקרוב מגיעות מתחומי הטכנולוגיה והבריאות (5 חברות ובהן טבע), תעשייה (4), צרכני (2), ועוד חברה אחת מכל סקטור - תקשורת, פיננסים, נדל"ן ושירותי תשתיות. בין היתר, לצד טבע יצטרפו למדד גם החברות NXP ו-Shopify .

החברות הגדולות במדד ראסל 1000 כיום הן אפל , אנבידיה , מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) , אמזון ו-SpaceX . חברת התרופות הגדולה ביותר במדד כיום היא Eli Lilly. טבע נסחרת כיום בשווי שוק של 49.7 מיליארד דולר.